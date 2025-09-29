За перший місяць відбулося 108 поховань українських захисників на Національному військовому меморіальному кладовищі

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) за перший місяць з відкриття відбулося 108 поховань українських Захисників. Серед них — 97 Захисників України, чиї імена поки залишаються невідомими

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

"Станом на 29 вересня 2025 року на території Національного військового меморіального кладовища здійснено 108 поховань українських Захисників. Серед них — 97 Захисників України, чиї імена поки залишаються невідомими, та 11 Захисників, родини яких звернулися до державної установи з проханням виконати останнє волевиявлення та поховати їх у цьому місці", - розповіли агентству у міністерстві.

Зазначається, що імена цих 11 похованих Захисників викарбувані на тимчасових намогильних спорудах, а у майбутньому вони будуть увічнені на Меморіальній стіні пам’яті серед тих, хто віддав життя за Україну.

"Поховання здійснюються як у традиційній формі, так і шляхом захоронення урн з прахом у землю. У колумбарній стіні Національного військового меморіального кладовища спочиває Герой України", - додали у відомстві.

На запитання, скільки сімей загиблих Захисників уже виявили бажання поховати своїх рідних на Меморіальному кладовищі, в міністерстві з посиланням на НВМК зазначили, що наразі до державної установи вже звернулася низка родин полеглих Захисників із заявами про поховання своїх рідних на території НВМК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перше поховання упізнаного Захисника Віктора Климчука відбулося на Національному військовому меморіальному кладовищі. ФОТОрепортаж

"Цей процес є постійним, і кількість звернень зростає. Родини очікують на проведення урочистих церемоній відповідно до визначених процедур. Ми перебуваємо з ними у безперервному контакті, аби забезпечити гідне виконання останньої волі Захисників та належне вшанування їхньої пам’яті", - йдеться у відповіді.

У відомстві нагадали, що кожна церемонія поховання відбувається відповідно до військового поховального ритуалу, визначеного статутом Збройних сил України, із дотриманням усіх військових почестей, а за бажанням родин до церемоній долучаються представники духовенства.

Для тих Захисників, щодо яких військовий поховальний ритуал уже був проведений перед кремацією, саме поховання на території НВМК здійснюється гідно та урочисто.

Читайте: "Це було прозоро": Шмигаль заперечує порушення на тендері на будівництво Національного меморіалу

Нагадаємо, 29 серпня 2025 року в Мархалівці Київської області відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища. 10 вересня провели перше поховання упізнаного Захисника Віктора Климчука на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!