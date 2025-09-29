За перший місяць відбулося 108 поховань українських захисників на Національному військовому меморіальному кладовищі
На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) за перший місяць з відкриття відбулося 108 поховань українських Захисників. Серед них — 97 Захисників України, чиї імена поки залишаються невідомими
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
"Станом на 29 вересня 2025 року на території Національного військового меморіального кладовища здійснено 108 поховань українських Захисників. Серед них — 97 Захисників України, чиї імена поки залишаються невідомими, та 11 Захисників, родини яких звернулися до державної установи з проханням виконати останнє волевиявлення та поховати їх у цьому місці", - розповіли агентству у міністерстві.
Зазначається, що імена цих 11 похованих Захисників викарбувані на тимчасових намогильних спорудах, а у майбутньому вони будуть увічнені на Меморіальній стіні пам’яті серед тих, хто віддав життя за Україну.
"Поховання здійснюються як у традиційній формі, так і шляхом захоронення урн з прахом у землю. У колумбарній стіні Національного військового меморіального кладовища спочиває Герой України", - додали у відомстві.
На запитання, скільки сімей загиблих Захисників уже виявили бажання поховати своїх рідних на Меморіальному кладовищі, в міністерстві з посиланням на НВМК зазначили, що наразі до державної установи вже звернулася низка родин полеглих Захисників із заявами про поховання своїх рідних на території НВМК.
"Цей процес є постійним, і кількість звернень зростає. Родини очікують на проведення урочистих церемоній відповідно до визначених процедур. Ми перебуваємо з ними у безперервному контакті, аби забезпечити гідне виконання останньої волі Захисників та належне вшанування їхньої пам’яті", - йдеться у відповіді.
У відомстві нагадали, що кожна церемонія поховання відбувається відповідно до військового поховального ритуалу, визначеного статутом Збройних сил України, із дотриманням усіх військових почестей, а за бажанням родин до церемоній долучаються представники духовенства.
Для тих Захисників, щодо яких військовий поховальний ритуал уже був проведений перед кремацією, саме поховання на території НВМК здійснюється гідно та урочисто.
Нагадаємо, 29 серпня 2025 року в Мархалівці Київської області відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища. 10 вересня провели перше поховання упізнаного Захисника Віктора Климчука на Національному військовому меморіальному кладовищі.
