"Це було прозоро": Шмигаль заперечує порушення на тендері на будівництво Національного меморіалу

Тендер на будівництво Національного військового меморіального кладовища (НВМК) повністю відповідає всім вимогам держави.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, виступаючи на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Інтерфакс-Україна.

За словами прем'єра, на всіх етапах: виділення коштів і землі, формування проєкту НВМК, усе відбувалося в законний спосіб.

"Тендер, який був проведений, повністю відповідає всім вимогам держави. Це було прозоро", – наголосив він.

Шмигаль додав, що безпосереднє будівництво меморіального кладовища розпочнеться найближчим часом.

Як повідомлялося, держустанова "Національне військове меморіальне кладовище" 1 серпня визначила переможцем тендеру на будівництво першої черги Національного меморіалу консорціум "Білдінг Юа", створений 4 липня 2024 року, на наступний день після оголошення тендеру на будівництво першої черги кладовища. Консорціум став єдиним учасником тендеру.

Частка у розмірі 80% у консорціумі належить одеському ТОВ "Євроелітбуд", співвласниками якого є Олександр Ісаєв та Наталя Побережець (по 50%).

Побережець є власницею ще одного підприємства – ТОВ "Будвіжн". До кінця 2022 року ця компанія мала назву "БРК Трансальянс" та належала Святославу Пузняку, який у 2016-2019 роках керував ТОВ "Трансальянсгруп". Засновником ТОВ "Трансальянсгруп" був, зокрема, радник Офісу президента Георгій Біркадзе, якого підозрюють у причетності до справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Директор НАБУ Семен Кривонос 9 серпня пообіцяв провести перевірку тендерів на відновлення пошкодженої росіянами дитячої лікарні "Охматдит" та будівництва Національного військового кладовища.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді біля Києва.

27 березня 2024 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планується до 2027 року. Пізніше він повідомив, що перші поховання передбачаються на початку або в середині осені 2024 року.