Перше поховання упізнаного Захисника Віктора Климчука відбулося на Національному військовому меморіальному кладовищі. ФОТОрепортаж

Перший Захисник, чиє ім’я, викарбуване на Національному військовому меморіальному кладовищі, — Климчук Віктор Михайлович.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні НВМК в мережі Facebook.

"10 вересня 2025 року Україна зробила крок, що увійшов в історію. Цього дня на території Національного військового меморіального кладовища відбулося поховання Захисника України", - ідеться в дописі.

Хто став першим похованим на НВМК?

Головний сержант Віктор Климчук, із позивним "Горець", став першим воїном, чиє ім’я викарбуване на тимчасовій намогильній споруді. У майбутньому воно буде на меморіальній стіні пам’яті й увічнене серед імен тих, хто віддав життя за Україну.

"Він завжди був усюди першим. Так і тут — на Національному військовому меморіальному кладовищі, у перших рядах…" — підкреслила родина Захисника наступного дня після церемонії поховання.

"За Віктором Климчуком до лав Небесного війська продовжуватимуть доєднуватимуться усі ті, хто віддав найдорожче — своє життя за Україну. Пам’ятаємо", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня 2025 року в Мархалівці Київської області відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища.

Спи спокійно захисник, Слава герою!
13.09.2025 11:10 Відповісти
Там тривають суди щодо законності виділення землі під меморіал.
13.09.2025 11:20 Відповісти
 
 