Первое захоронение опознанного Защитника Виктора Климчука состоялось на Национальном военном мемориальном кладбище. ФОТОрепортаж

Первый Защитник, чье имя выгравировано на Национальном военном мемориальном кладбище, - Климчук Виктор Михайлович.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НВМК в сети Facebook.

"10 сентября 2025 года Украина сделала шаг, вошедший в историю. В этот день на территории Национального военного мемориального кладбища состоялось захоронение Защитника Украины", - говорится в сообщении.

Кто стал первым похороненным на НВМК?

Главный сержант Виктор Климчук, с позывным "Горец", стал первым воином, чье имя выгравировано на временном надгробном сооружении. В будущем оно будет на мемориальной стене памяти и увековечено среди имен тех, кто отдал жизнь за Украину.

"Он всегда был везде первым. Так и здесь - на Национальном военном мемориальном кладбище, в первых рядах..." - подчеркнула семья Защитника на следующий день после церемонии захоронения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минветеранов повторно заключило соглашение на строительство второй очереди Национального мемориала за 1,2 миллиарда

"За Виктором Климчуком в ряды Небесного войска будут продолжать присоединяться все те, кто отдал самое дорогое - свою жизнь за Украину. Помним", - отмечается в сообщении.

Напомним, 29 августа 2025 года в Мархаловке Киевской области состоялось официальное открытие Национального военного мемориального кладбища.

На Национальном военном мемориальном кладбище похоронили первого бойца
Фото: Аливия Фокша
На Национальном военном мемориальном кладбище похоронили первого бойца
Фото: Аливия Фокша
На Национальном военном мемориальном кладбище похоронили первого бойца
Фото: Аливия Фокша
На Национальном военном мемориальном кладбище похоронили первого бойца
Фото: Аливия Фокша
На Национальном военном мемориальном кладбище похоронили первого бойца
Фото: Аливия Фокша
На Национальном военном мемориальном кладбище похоронили первого бойца
Фото: Аливия Фокша
На Национальном военном мемориальном кладбище похоронили первого бойца
Фото: Аливия Фокша
На Национальном военном мемориальном кладбище похоронили первого бойца
Фото: Аливия Фокша
На Национальном военном мемориальном кладбище похоронили первого бойца
Фото: Аливия Фокша

захоронения (229) Киевская область (4337) Национальное военное мемориальное кладбище (24) Фастовский район (41) Мархалевка (1)
Спи спокійно захисник, Слава герою!
показать весь комментарий
13.09.2025 11:10 Ответить
Там тривають суди щодо законності виділення землі під меморіал.
показать весь комментарий
13.09.2025 11:20 Ответить
Герою Слава.
показать весь комментарий
13.09.2025 12:49 Ответить
Україна сумує за своїми Героями 😪😪😪
показать весь комментарий
13.09.2025 12:54 Ответить
 
 