Национальное военное мемориальное кладбище официально открыли в Украине. ФОТО

Сегодня в Мархаловке Киевской области состоялось официальное открытие Национального военного мемориального кладбища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В рамках церемонии состоялось первое захоронение неизвестных воинов. Их имена пока не установлены, однако они были погребены с воинскими почестями. На территории кладбища обустроен отдельный сектор для захоронения неизвестных защитников и защитниц.

В открытии мемориала приняли участие президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и другие высокопоставленные чиновники.

Национальное военное мемориальное кладбище

Напомним, Верховная Рада 8 декабря 2023 года приняла закон по обеспечению создания и эксплуатации Национального военно-мемориального кладбища. Кабинет Министров выделил 515 миллионов гривен на его строительство и функционирование в 2024 году. Правительство приняло распоряжение об определении места расположения Национального военного мемориального кладбища в Гатненской сельской территориальной громаде Фастовского района Киевской области.

В декабре 2023 года Минветеранов представило эскизный проект Национального военного мемориального кладбища.

27 марта 2024 года и. о. министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что первые захоронения на НВМК могут начаться уже в конце лета - начале осени 2024 года, а полностью построить весь комплекс планируют до 2027 года.

В июне Кабинет Министров Украины утвердил порядок перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище погибших военных, похороненных на оккупированных территориях, Героев Украины и урны с прахом из колумбариев других кладбищ.

30 июня Минветеранов заявило о получении положительного заключения по строительству I очереди Национального военного мемориального кладбища.

В июле правительство поддержало позицию Украинского института национальной памяти, Минветеранов, ГУ НВМК и экспертов и утвердило постановление о внешнем виде надгробных сооружений Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в форме казацкого креста или прямоугольной таблицы (на выбор военных или их семей).

