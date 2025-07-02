6 тысяч мест подготовлено на Национальном военном мемориальном кладбище. Захоронения начнутся в ближайшее время, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил дальнейшую реализацию проекта Национального военного мемориального кладбища с представителями правительства, Киевской ОВА, Украинского института национальной памяти, ветеранских и общественных организаций, историками и семьями погибших.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, участники обсуждения скоординировали дальнейшие шаги.
"В этом году завершено строительство первого пускового комплекса 1-й очереди. К захоронениям подготовлено 6 тысяч мест. В ближайшее время здесь начнутся первые захоронения. Продолжается строительство второго пускового комплекса.
Впереди еще много работы. Задача государства - создать надлежащие условия, где каждый сможет отдать дань уважения нашим Героям", - резюмирует Шмыгаль.
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Спочатку це Кличку доручили, потім зрозуміли - що з цього чергове велике крадівництво можна замутити, й цю тему в нього відібрали.
І раніше взагалі, примусово, всіх загиблих зелені ідіоти бажали там ховати..
Це насмішка?