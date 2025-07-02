РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10896 посетителей онлайн
Новости Национальное военное мемориальное кладбище
1 663 18

6 тысяч мест подготовлено на Национальном военном мемориальном кладбище. Захоронения начнутся в ближайшее время, - Шмыгаль

Национальное военное мемориальное кладбище

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил дальнейшую реализацию проекта Национального военного мемориального кладбища с представителями правительства, Киевской ОВА, Украинского института национальной памяти, ветеранских и общественных организаций, историками и семьями погибших.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, участники обсуждения скоординировали дальнейшие шаги.

"В этом году завершено строительство первого пускового комплекса 1-й очереди. К захоронениям подготовлено 6 тысяч мест. В ближайшее время здесь начнутся первые захоронения. Продолжается строительство второго пускового комплекса.

Впереди еще много работы. Задача государства - создать надлежащие условия, где каждый сможет отдать дань уважения нашим Героям", - резюмирует Шмыгаль.

Автор: 

кладбище (289) Шмыгаль Денис (2746)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
А вас бажано десь на смітнику прикопати,виродки.
показать весь комментарий
02.07.2025 10:02 Ответить
+12
новина подана як повід для свята??!!
показать весь комментарий
02.07.2025 10:02 Ответить
+9
Оптимистично, ****... Потужно.
показать весь комментарий
02.07.2025 10:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
новина подана як повід для свята??!!
показать весь комментарий
02.07.2025 10:02 Ответить
А вас бажано десь на смітнику прикопати,виродки.
показать весь комментарий
02.07.2025 10:02 Ответить
"Попереду ще багато роботи" -Шмигаль про цвинтар. То оприлюдни скільки бійців загинули за час твого головування в уряді
показать весь комментарий
02.07.2025 10:09 Ответить
Оптимистично, ****... Потужно.
показать весь комментарий
02.07.2025 10:11 Ответить
Досягнення уряду. Хоч щось.
показать весь комментарий
02.07.2025 10:19 Ответить
Живі люди дуже незручні владі - вимагають відповідальності та звітів . А от мертві герої - це дуже добре для влади - зранку гучні патріотичн відосики -вечері крадеш державні баблосики ...
показать весь комментарий
02.07.2025 10:14 Ответить
поки не спіймали - живий, якщо в бус потрапив, то вже раб, загинув - герой (з вуст будь-якого зеленого брехуна звучить як глузування)
показать весь комментарий
02.07.2025 10:21 Ответить
так це тільки тіла киян-захисників? ніхто з других міст їздити не зможе. шмиги і абрахамії не думають
показать весь комментарий
02.07.2025 10:22 Ответить
Розпил бабла. Вони там ще готелі/ресторани збудувати хочуть. І одна курва навіть літала - подивитись у Штатах на Арлінгтонське кладовище, щоб типу таке ж саме забабахати..

Спочатку це Кличку доручили, потім зрозуміли - що з цього чергове велике крадівництво можна замутити, й цю тему в нього відібрали.

І раніше взагалі, примусово, всіх загиблих зелені ідіоти бажали там ховати..
показать весь комментарий
02.07.2025 10:41 Ответить
...завершено будівництво першого пускового комплексу, триває будівництво другого пускового комплексу.... жесть
показать весь комментарий
02.07.2025 10:23 Ответить
щось носаті мутять
показать весь комментарий
02.07.2025 10:24 Ответить
І чим ти,паскуда,хвастаєшся?
Це насмішка?
показать весь комментарий
02.07.2025 10:31 Ответить
"До поховань підготовлено 6 тисяч місць. ... Попереду ще багато роботи." - бл...
показать весь комментарий
02.07.2025 10:38 Ответить
Ще сотню-другу тисяч треба підготувати, щоб потужно було.
показать весь комментарий
02.07.2025 10:46 Ответить
работьі нє пачятьій край...
показать весь комментарий
02.07.2025 11:08 Ответить
потужное достижение кабмина
показать весь комментарий
02.07.2025 10:54 Ответить
Коли риго-зелені тварини зчезнуть з України?
показать весь комментарий
02.07.2025 11:10 Ответить
 
 