6 тысяч мест подготовлено на Национальном военном мемориальном кладбище. Захоронения начнутся в ближайшее время, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил дальнейшую реализацию проекта Национального военного мемориального кладбища с представителями правительства, Киевской ОВА, Украинского института национальной памяти, ветеранских и общественных организаций, историками и семьями погибших.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, участники обсуждения скоординировали дальнейшие шаги.

"В этом году завершено строительство первого пускового комплекса 1-й очереди. К захоронениям подготовлено 6 тысяч мест. В ближайшее время здесь начнутся первые захоронения. Продолжается строительство второго пускового комплекса.

Впереди еще много работы. Задача государства - создать надлежащие условия, где каждый сможет отдать дань уважения нашим Героям", - резюмирует Шмыгаль.