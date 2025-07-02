6 тисяч місць підготовлено на Національному військовому меморіальному кладовищі. Поховання розпочнуться найближчим часом, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив подальшу реалізацію проєкту Національного військового меморіального кладовища з представниками Уряду, Київської ОВА, Українського інституту національної памʼяті, ветеранських і громадських організацій, істориками та родинами загиблих.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, учасники обговорення скоординували подальші кроки.
"Цього року завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги. До поховань підготовлено 6 тисяч місць. Найближчим часом тут розпочнуться перші поховання. Триває будівництво другого пускового комплексу.
Попереду ще багато роботи. Завдання держави - створити належні умови, де кожен зможе віддати шану нашим Героям", - резюмує Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спочатку це Кличку доручили, потім зрозуміли - що з цього чергове велике крадівництво можна замутити, й цю тему в нього відібрали.
І раніше взагалі, примусово, всіх загиблих зелені ідіоти бажали там ховати..
Це насмішка?