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Новини Національне військове меморіальне кладовище
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6 тисяч місць підготовлено на Національному військовому меморіальному кладовищі. Поховання розпочнуться найближчим часом, - Шмигаль

Національне військове меморіальне кладовище

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив подальшу реалізацію проєкту Національного військового меморіального кладовища з представниками Уряду, Київської ОВА, Українського інституту національної памʼяті, ветеранських і громадських організацій, істориками та родинами загиблих. 

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, учасники обговорення скоординували подальші кроки.

"Цього року завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги. До поховань підготовлено 6 тисяч місць. Найближчим часом тут розпочнуться перші поховання. Триває будівництво другого пускового комплексу.

Попереду ще багато роботи. Завдання держави - створити належні умови, де кожен зможе віддати шану нашим Героям", - резюмує Шмигаль.

Автор: 

кладовище (202) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+17
А вас бажано десь на смітнику прикопати,виродки.
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02.07.2025 10:02 Відповісти
+12
новина подана як повід для свята??!!
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02.07.2025 10:02 Відповісти
+12
Оптимистично, ****... Потужно.
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02.07.2025 10:11 Відповісти
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новина подана як повід для свята??!!
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02.07.2025 10:02 Відповісти
А вас бажано десь на смітнику прикопати,виродки.
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02.07.2025 10:02 Відповісти
Оптимистично, ****... Потужно.
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02.07.2025 10:11 Відповісти
Досягнення уряду. Хоч щось.
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02.07.2025 10:19 Відповісти
поки не спіймали - живий, якщо в бус потрапив, то вже раб, загинув - герой (з вуст будь-якого зеленого брехуна звучить як глузування)
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02.07.2025 10:21 Відповісти
так це тільки тіла киян-захисників? ніхто з других міст їздити не зможе. шмиги і абрахамії не думають
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02.07.2025 10:22 Відповісти
Розпил бабла. Вони там ще готелі/ресторани збудувати хочуть. І одна курва навіть літала - подивитись у Штатах на Арлінгтонське кладовище, щоб типу таке ж саме забабахати..

Спочатку це Кличку доручили, потім зрозуміли - що з цього чергове велике крадівництво можна замутити, й цю тему в нього відібрали.

І раніше взагалі, примусово, всіх загиблих зелені ідіоти бажали там ховати..
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02.07.2025 10:41 Відповісти
...завершено будівництво першого пускового комплексу, триває будівництво другого пускового комплексу.... жесть
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02.07.2025 10:23 Відповісти
щось носаті мутять
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02.07.2025 10:24 Відповісти
І чим ти,паскуда,хвастаєшся?
Це насмішка?
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02.07.2025 10:31 Відповісти
"До поховань підготовлено 6 тисяч місць. ... Попереду ще багато роботи." - бл...
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02.07.2025 10:38 Відповісти
Ще сотню-другу тисяч треба підготувати, щоб потужно було.
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02.07.2025 10:46 Відповісти
работьі нє пачятьій край...
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02.07.2025 11:08 Відповісти
потужное достижение кабмина
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02.07.2025 10:54 Відповісти
Коли риго-зелені тварини зчезнуть з України?
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02.07.2025 11:10 Відповісти
комли їх закопають в тих ямах які вони для нас підготували
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02.07.2025 12:39 Відповісти
 
 