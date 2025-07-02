6 тисяч місць підготовлено на Національному військовому меморіальному кладовищі. Поховання розпочнуться найближчим часом, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив подальшу реалізацію проєкту Національного військового меморіального кладовища з представниками Уряду, Київської ОВА, Українського інституту національної памʼяті, ветеранських і громадських організацій, істориками та родинами загиблих.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, учасники обговорення скоординували подальші кроки.

"Цього року завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги. До поховань підготовлено 6 тисяч місць. Найближчим часом тут розпочнуться перші поховання. Триває будівництво другого пускового комплексу.

Попереду ще багато роботи. Завдання держави - створити належні умови, де кожен зможе віддати шану нашим Героям", - резюмує Шмигаль.