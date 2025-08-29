УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9817 відвідувачів онлайн
Новини Фото Національне військове меморіальне кладовище
3 520 8

Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрили в Україні. ФОТО

Сьогодні в Мархалівці Київської області відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

В Україні відкрили Національне військове меморіальне кладовище

У межах церемонії відбулося перше поховання невідомих воїнів. Їхні імена наразі не встановлені, проте вони були вшановані з військовими почестями. На території кладовища облаштовано окремий сектор для поховання невідомих захисників і захисниць.

У відкритті меморіалу взяли участь президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова та інші високопосадовці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінветеранів повторно уклало угоду на будівництво другої черги Національного меморіалу за 1,2 мільярда

Національне військове меморіальне кладовище

Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2023 року ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів виділив 515 мільйонів гривень на його будівництво та функціонування в 2024 році. Уряд ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.

У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища.

27 березня 2024 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

У червні Кабінет Міністрів України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих військових, похованих на окупованих територіях, Героїв України і урни з прахом з колумбаріїв інших кладовищ.

30 червня Мінветеранів заявило про отримання позитивного висновку щодо будівництва I черги Національного військового меморіального кладовища.

У липні уряд підтримав позицію Українського інституту національної пам'яті, Мінветеранів, ДУ НВМК та експертів і затвердив постанову про зовнішній вигляд намогильних споруд Національного військового меморіального кладовища (НВМК) у формі козацького хреста або прямокутної таблиці (на вибір військових або їхніх родин).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 6 тисяч місць підготовлено на Національному військовому меморіальному кладовищі. Поховання розпочнуться найближчим часом, - Шмигаль

Автор: 

поховання (208) Національне військове меморіальне кладовище (30)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я незрозумів це радісна подія, аплодувати? Те що заслуга Потужного то це ясно....
показати весь коментар
29.08.2025 11:41 Відповісти
Хіба Шмигаль премʼєр???
показати весь коментар
29.08.2025 11:53 Відповісти
Звісно ні. Це варіант сумнозвісного: "Какая разніца".
показати весь коментар
29.08.2025 11:55 Відповісти
Премьєра в нас давно нема. В нас є пан Єрмак.
показати весь коментар
29.08.2025 11:58 Відповісти
Прикол на виборах 2019 для багатьох закінчится саме в цьому місті.
показати весь коментар
29.08.2025 11:57 Відповісти
прем'єр зараз не Шмигаль... і відкрили начебто давніше...
показати весь коментар
29.08.2025 12:11 Відповісти
Десь би на тому кладовищі побудувати хрущовки нашим слугам, президенту і Верховну Раду з Кабінетом міністрів перенести. Вони це заслужили.
показати весь коментар
29.08.2025 12:11 Відповісти
До літньої відпустки авторки цієї новини Шмигаль ще був прем'єром
показати весь коментар
29.08.2025 12:41 Відповісти
 
 