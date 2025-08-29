Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрили в Україні. ФОТО
Сьогодні в Мархалівці Київської області відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У межах церемонії відбулося перше поховання невідомих воїнів. Їхні імена наразі не встановлені, проте вони були вшановані з військовими почестями. На території кладовища облаштовано окремий сектор для поховання невідомих захисників і захисниць.
У відкритті меморіалу взяли участь президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова та інші високопосадовці.
Національне військове меморіальне кладовище
Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2023 року ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів виділив 515 мільйонів гривень на його будівництво та функціонування в 2024 році. Уряд ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.
У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища.
27 березня 2024 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.
У червні Кабінет Міністрів України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих військових, похованих на окупованих територіях, Героїв України і урни з прахом з колумбаріїв інших кладовищ.
30 червня Мінветеранів заявило про отримання позитивного висновку щодо будівництва I черги Національного військового меморіального кладовища.
У липні уряд підтримав позицію Українського інституту національної пам'яті, Мінветеранів, ДУ НВМК та експертів і затвердив постанову про зовнішній вигляд намогильних споруд Національного військового меморіального кладовища (НВМК) у формі козацького хреста або прямокутної таблиці (на вибір військових або їхніх родин).
