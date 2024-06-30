Проєктна документація на будівництво I черги Національного військового кладовища отримала позитивний висновок, - Мінветеранів
Мінветеранів заявило про отримання позитивного висновку щодо будівництва I черги Національного військового меморіального кладовища. Також запевнили в дотриманні всіх санітарних норм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву виконувача обовʼязків міністра у справах ветеранів України Олександра Порхуна.
"Мінветеранів має гарні новини. Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих Захисників і Захисниць БУДЕ реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом. Проєктна документація на будівництво I черги Національне військове меморіальне кладовище пройшла державну експертизу. Висновок – позитивний", - написав він.
Проєкт розроблений відповідно до чинних державних будівельних норм, стандартів та правил: від експлуатаційної безпеки до питань енергозбереження та інклюзії.
"Окремо щодо оцінки впливу на навколишнє середовище. Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію – жодного. Нагадаю, і не було. Тепер це підтверджує і ДП "Укрдержбудекспертиза"", - додав Порхун.
Що буде збудовано в межах перших двох пускових комплексів НВМК?
- сектори поховань
- колумбарні стіни
- будинок трауру
- вхідна група
- центральна площа
- зона рекреації
- під'їзна дорога
- зупинки громадського транспорту
- автостоянка
- адміністративна та господарська будівлі
- пункт охорони
"На початку наступного тижня оголошуємо тендер на відбір підрядника безпосередньо для будівництва. Всім, хто вірив і підтримував – дякую!", - написав Порхун.
Створення Національного військового меморіального кладовища
Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2023 року ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів виділив 515 мільйонів гривень на його будівництво та функціонування в 2024 році. Уряд ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.
У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища
27 березня 2024 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.
У червні Кабінет Міністрів України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих військових, похованих на окупованих територіях, Героїв України і урни з прахом з колумбаріїв інших кладовищ.
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Доречі, власники халупок Гатненської громади не проти? Чи всі виїхали, а "халупки" продають?
Уже похер, в Мархалевке и округе 5 кладбищ уже есть, будет и шестое. Уверяю вас первые 3 по соседству слегка напрягают. Потом даже пиканто назначать свидание в начале старого, немецкого.
А если серьезно. Недавно приезжали, бурили экологи. Как и раньше, вода выступает на 80-ти сантиметрах. Это даже, для владельцев лучше, скорее сгниет и освободит место. Воде в скважинах, пиз..ец.