Проєктна документація на будівництво I черги Національного військового кладовища отримала позитивний висновок, - Мінветеранів

Мінветеранів заявило про отримання позитивного висновку щодо будівництва I черги Національного військового меморіального кладовища. Також запевнили в дотриманні всіх санітарних норм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву виконувача обовʼязків міністра у справах ветеранів України Олександра Порхуна.

"Мінветеранів має гарні новини. Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих Захисників і Захисниць БУДЕ реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом. Проєктна документація на будівництво I черги Національне військове меморіальне кладовище пройшла державну експертизу. Висновок – позитивний", - написав він.

Проєкт розроблений відповідно до чинних державних будівельних норм, стандартів та правил: від експлуатаційної безпеки до питань енергозбереження та інклюзії.

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"Окремо щодо оцінки впливу на навколишнє середовище. Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію – жодного. Нагадаю, і не було. Тепер це підтверджує і ДП "Укрдержбудекспертиза"", - додав Порхун.

Що буде збудовано в межах перших двох пускових комплексів НВМК?

сектори поховань

колумбарні стіни

будинок трауру

вхідна група

центральна площа

зона рекреації

під'їзна дорога

зупинки громадського транспорту

автостоянка

адміністративна та господарська будівлі

пункт охорони

"На початку наступного тижня оголошуємо тендер на відбір підрядника безпосередньо для будівництва. Всім, хто вірив і підтримував – дякую!", - написав Порхун.

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Створення Національного військового меморіального кладовища

Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2023 року ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів виділив 515 мільйонів гривень на його будівництво та функціонування в 2024 році. Уряд ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.

У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища

27 березня 2024 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

У червні Кабінет Міністрів України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих військових, похованих на окупованих територіях, Героїв України і урни з прахом з колумбаріїв інших кладовищ.