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Новини
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Проєктна документація на будівництво I черги Національного військового кладовища отримала позитивний висновок, - Мінветеранів

Будівництво меморіального військогово кладовища

Мінветеранів заявило про отримання позитивного висновку щодо будівництва I черги Національного військового меморіального кладовища. Також запевнили в дотриманні всіх санітарних норм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву виконувача обовʼязків міністра у справах ветеранів України Олександра Порхуна.

"Мінветеранів має гарні новини. Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих Захисників і Захисниць БУДЕ реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом. Проєктна документація на будівництво I черги Національне військове меморіальне кладовище пройшла державну експертизу. Висновок – позитивний", - написав він.

Проєкт розроблений відповідно до чинних державних будівельних норм, стандартів та правил: від експлуатаційної безпеки до питань енергозбереження та інклюзії.

Також читайте: Кабмін затвердив розташування Національного військового кладовища у Гатненській громаді на Київщині

"Окремо щодо оцінки впливу на навколишнє середовище. Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію – жодного. Нагадаю, і не було. Тепер це підтверджує і ДП "Укрдержбудекспертиза"", - додав Порхун.

Що буде збудовано в межах перших двох пускових комплексів НВМК?

  • сектори поховань
  • колумбарні стіни
  • будинок трауру
  • вхідна група
  • центральна площа
  • зона рекреації
  • під'їзна дорога
  • зупинки громадського транспорту
  • автостоянка
  • адміністративна та господарська будівлі
  • пункт охорони

"На початку наступного тижня оголошуємо тендер на відбір підрядника безпосередньо для будівництва. Всім, хто вірив і підтримував – дякую!", - написав Порхун.

Також читайте: Перша черга Національного військового меморіального кладовища має бути відкрита у першій половині 2024 року, - Шмигаль

Створення Національного військового меморіального кладовища

Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2023 року ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів виділив 515 мільйонів гривень на його будівництво та функціонування в 2024 році. Уряд ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.

У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища

27 березня 2024 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

У червні Кабінет Міністрів України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих військових, похованих на окупованих територіях, Героїв України і урни з прахом з колумбаріїв інших кладовищ.

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документ (417) Міністерство у справах ветеранів (305) Національне військове меморіальне кладовище (29)


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Впливу на екологію - жодного.

Поцікавтесь у спеціалістів, чи таке може бути.
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30.06.2024 13:31 Відповісти
А куди щез з первинного проекту крематорій??

Доречі, власники халупок Гатненської громади не проти? Чи всі виїхали, а "халупки" продають?
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30.06.2024 13:55 Відповісти
Продаются возле кладбища? Земля резко выросла в цене?
Уже похер, в Мархалевке и округе 5 кладбищ уже есть, будет и шестое. Уверяю вас первые 3 по соседству слегка напрягают. Потом даже пиканто назначать свидание в начале старого, немецкого.
А если серьезно. Недавно приезжали, бурили экологи. Как и раньше, вода выступает на 80-ти сантиметрах. Это даже, для владельцев лучше, скорее сгниет и освободит место. Воде в скважинах, пиз..ец.
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30.06.2024 15:29 Відповісти
Ні, земля то не здорожчала. У тій громаді халупки з повним начінням з початку повномасштабної на продаж виставлені, але зараз побільшало.
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30.06.2024 15:46 Відповісти
Я з Іванковичей
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30.06.2024 16:46 Відповісти
Я мапу дивилась..там ліса навкруги бази академії мвс повно..
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30.06.2024 16:57 Відповісти
Гроші пилятимуть усі, 303 народні депутати ВР віддали свої голоси ЗА. Одні на будівництві, інші на нагляді.
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30.06.2024 14:01 Відповісти
 
 