Кабмін затвердив розташування Національного військового кладовища у Гатненській громаді на Київщині
Уряд затвердив документ, який визначає розташування Національного військового меморіального кладовища у Київській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.
"Затверджуємо документ, який чітко визначає його (Національне військове меморіальне кладовище, - ред.) розташування на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області", - заявив Шмигаль та додав, що створення кладовища має дуже велике значення для нашої країни.
Що відомо про Національне військове меморіальне кладовище?
Національне військове меморіальне кладовище розташовуватиметься на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.
На земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть розміщені кладовище, церемоніальна площа, будинок трауру, крематорій, музейно-виставковий комплекс та інша необхідна інфраструктура.
Будівництво здійснюватиметься у кілька черг. У першій черзі буде побудовано сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання, і необхідні споруди для організації поховань.
У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища
За словами Шмигаля, першу чергу Національного військового меморіального кладовища відкриють в першій половині поточного року.
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В кадре - ведущая ныне запрещенных NEWSONE и «Наш» Лана Шевчук
В январе на платформе YouTube появился еще один проект, который раскручивает тезисы российской пропаганды. Он называется «Вышка», выдается в поиске по запросу «телеканал Наш», а ведет его бывшая ведущая пророссийских и https://zn.ua/POLITICS/snbo-vvel-sanktsii-protiv-telekanala-nash.html запрещенных телеканалов NEWSONE и «Наш» Лана Шевчук. Ее гости - пророссийские спикеры.
«Сам YouTube-канал, по сути, не новый. Он со старта имеет более 1,1 млн подписчиков и уже залито более 76 новых видео, а вот старых видео уже нет. Канал был создан еще в 2018 году», - отмечает журналист Ирина Федоров, которая https://holka.org.ua/prorosijskyj-youtube-kanal-stav-vyshkoyu-budem-perefarbovyvat-i-pereverbovyvat-spivak/ представила исследование общественной инициативы «Голка».Кого приглашает «Вышка»? Среди гостей Дмитрий Спивак, ведущий на телеканалах, связанный с Виктором Медведчуком (ZIK, 112, NewsOne), а также Вадим Карасев, который вел проект «Черный квадрат» на канале «Наш».
ЩО РОБИТЬ СБУ - БЄНЮ ОХОРОНЯЄ ДО ПРИХОДУ ТРАМПА?
Мабуть клоунам єрмака релігія не позволяє козацький хрест ставити
на цьому все!!!! крапка до кінця війни.....
в протилежному випадку, треба всіх призивників чи добровольців перед відправкою вести туда на екскурсію
показувати та розказувати як їм буде заібісь коли вони загинуть і їх тут увіковічать.
бо враження таке, що війна закінчилася
Україна перемогла, та осталось лиш освоїти пів"ярда, а по досвіду мосту кличка, сума може вирости втричі
тож скільки життів ще живих нестане коли замість зброї ці гроші витратять на меморіал.
як Вам таке речення?
зброї нема бо за гроші на зброю, ми Вам будуємо кладовище, і будувати його будуть молоді, здорові, які точно воювати не підуть бо ***, вони потрібні тут