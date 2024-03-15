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Новини
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Кабмін затвердив розташування Національного військового кладовища у Гатненській громаді на Київщині

київ,меморіал,кладовище,цвинтар

Уряд затвердив документ, який визначає розташування Національного військового меморіального кладовища у Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив  прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Затверджуємо документ, який чітко визначає його (Національне військове меморіальне кладовище, - ред.) розташування на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області", - заявив Шмигаль та додав, що створення кладовища має дуже велике значення для нашої країни.

Також читайте: Уряд виділив 515 млн грн для створення Національного військово-меморіального кладовища

Що відомо про Національне військове меморіальне кладовище?

Національне військове меморіальне кладовище розташовуватиметься на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

На земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть розміщені кладовище, церемоніальна площа, будинок трауру, крематорій, музейно-виставковий комплекс та інша необхідна інфраструктура.

Будівництво здійснюватиметься у кілька черг. У першій черзі буде побудовано сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання, і необхідні споруди для організації поховань.

У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища

За словами Шмигаля, першу чергу Національного військового меморіального кладовища відкриють в першій половині поточного року.

Автор: 

Київська область (4084) цвинтар (198) меморіал (150) Національне військове меморіальне кладовище (29)


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Топ коментарі
+4
надгробоком має бути козацький хрест
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15.03.2024 19:03
+3
Якщо туди прокласти метро, то замість кладовища виростуть нові ЖК.
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15.03.2024 19:13
+2
Тільки хотів написати, випередили.
Мабуть клоунам єрмака релігія не позволяє козацький хрест ставити
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15.03.2024 19:39
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не поспішали
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15.03.2024 17:53 Відповісти
Нарешті! Вірна справа , але не брудними руками МАРОДЕРНІ та Тимошенок це робити . Треба нові коаліцію та кабмін та прем"єра .
Коли списи експертів ламаються, як зберегти легітимність нелигітмного за Констітуією Президента, ТО ТОЧНО НЕ МАЄ БУТИ НЕКОНСТІТУІЙНОЇ ОФІСНОЇ ВЛАДИ й мінінекаоаліії небільшосі з підпорою від НЕзабороненої досі ворожо їпрартії ОПЗЖ

Це ганьба , коли країною рулить Офіс Партії Регіонів з менеджерами в ОП та кабміні батька партії Регіонів Ахмєтова !
Саботаж, мародерство , дипломатичні пройби, правовий бєсПРєдєл(бо суди Портнова) ! ДОСИТЬ ТЕРПІТИ - вони саботують перемогу
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15.03.2024 18:02 Відповісти
ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРОРОССИЙСКИЙ РЕСУРС ВОЗРОДИЛСЯ НА YOUTUBE ПОД НАЗВАНИЕМ «ВЫШКА» - Зеркало Недели
https://zn.ua/war/zapreshchennyj-prorossijskij-resurs-vozrodilsja-na-youtube-pod-nazvaniem-vyshka-smi.html https://zn.ua/war/zapreshchennyj-prorossijskij-resurs-vozrodilsja-na-youtube-pod-nazvaniem-vyshka-smi.html

В кадре - ведущая ныне запрещенных NEWSONE и «Наш» Лана Шевчук

В январе на платформе YouTube появился еще один проект, который раскручивает тезисы российской пропаганды. Он называется «Вышка», выдается в поиске по запросу «телеканал Наш», а ведет его бывшая ведущая пророссийских и https://zn.ua/POLITICS/snbo-vvel-sanktsii-protiv-telekanala-nash.html запрещенных телеканалов NEWSONE и «Наш» Лана Шевчук. Ее гости - пророссийские спикеры.

«Сам YouTube-канал, по сути, не новый. Он со старта имеет более 1,1 млн подписчиков и уже залито более 76 новых видео, а вот старых видео уже нет. Канал был создан еще в 2018 году», - отмечает журналист Ирина Федоров, которая https://holka.org.ua/prorosijskyj-youtube-kanal-stav-vyshkoyu-budem-perefarbovyvat-i-pereverbovyvat-spivak/ представила исследование общественной инициативы «Голка».Кого приглашает «Вышка»? Среди гостей Дмитрий Спивак, ведущий на телеканалах, связанный с Виктором Медведчуком (ZIK, 112, NewsOne), а также Вадим Карасев, который вел проект «Черный квадрат» на канале «Наш».

ЩО РОБИТЬ СБУ - БЄНЮ ОХОРОНЯЄ ДО ПРИХОДУ ТРАМПА?
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15.03.2024 18:17 Відповісти
надгробоком має бути козацький хрест
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15.03.2024 19:03 Відповісти
Тільки хотів написати, випередили.
Мабуть клоунам єрмака релігія не позволяє козацький хрест ставити
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15.03.2024 19:39 Відповісти
наразі треба лиш затвердити та "забити" офіційно місце
на цьому все!!!! крапка до кінця війни.....
в протилежному випадку, треба всіх призивників чи добровольців перед відправкою вести туда на екскурсію
показувати та розказувати як їм буде заібісь коли вони загинуть і їх тут увіковічать.
бо враження таке, що війна закінчилася
Україна перемогла, та осталось лиш освоїти пів"ярда, а по досвіду мосту кличка, сума може вирости втричі
тож скільки життів ще живих нестане коли замість зброї ці гроші витратять на меморіал.

як Вам таке речення?
зброї нема бо за гроші на зброю, ми Вам будуємо кладовище, і будувати його будуть молоді, здорові, які точно воювати не підуть бо ***, вони потрібні тут
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15.03.2024 18:11 Відповісти
От метро "Теремки" такси 5,7 км. Пешком - 5км. Может продолжат туда метро?
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15.03.2024 18:49 Відповісти
Гугл-карта: маршрутка 427 каждые 15 минут, 17 грн
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15.03.2024 18:58 Відповісти
Якщо туди прокласти метро, то замість кладовища виростуть нові ЖК.
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15.03.2024 19:13 Відповісти
козлы драные, ЗЕ-шмыгалю лишь бы хоронить
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15.03.2024 22:32 Відповісти
 
 