Кабмін затвердив розташування Національного військового кладовища у Гатненській громаді на Київщині

Уряд затвердив документ, який визначає розташування Національного військового меморіального кладовища у Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Затверджуємо документ, який чітко визначає його (Національне військове меморіальне кладовище, - ред.) розташування на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області", - заявив Шмигаль та додав, що створення кладовища має дуже велике значення для нашої країни.

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Що відомо про Національне військове меморіальне кладовище?

Національне військове меморіальне кладовище розташовуватиметься на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

На земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть розміщені кладовище, церемоніальна площа, будинок трауру, крематорій, музейно-виставковий комплекс та інша необхідна інфраструктура.

Будівництво здійснюватиметься у кілька черг. У першій черзі буде побудовано сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання, і необхідні споруди для організації поховань.

У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища

За словами Шмигаля, першу чергу Національного військового меморіального кладовища відкриють в першій половині поточного року.