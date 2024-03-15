Кабмин утвердил расположение Национального военного кладбища в Гатненской громаде на Киевщине

Правительство утвердило документ, определяющий расположение Национального военного мемориального кладбища в Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

"Утверждаем документ, четко определяющий его (Национальное военное мемориальное кладбище. - Ред.) расположение на двух участках в Гатненской громаде Фастовского района Киевской области", - заявил Шмыгаль и добавил, что создание кладбища имеет очень большое значение для нашей страны.

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Что известно о Национальном военном мемориальном кладбище?

Национальное военное мемориальное кладбище будет располагаться на территории Гатненской сельской территориальной громады Фастовского района Киевской области.

На земельном участке более 260 гектаров будут размещены кладбище, церемониальная площадь, дом траура, крематорий, музейно-выставочный комплекс и другая необходимая инфраструктура.

Строительство будет осуществляться в несколько очередей. В первой очереди будет построен сектор традиционных захоронений, колумбарий, площадь, где будет проходить прощание, и необходимые постройки для организации захоронений.

В декабре 2023 года Минветеранов представило эскизный проект Национального военного мемориального кладбища.

По словам Шмыгаля, первую очередь Национального военного мемориального кладбища будет открыто в первой половине текущего года.