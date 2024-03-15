Кабмин утвердил расположение Национального военного кладбища в Гатненской громаде на Киевщине
Правительство утвердило документ, определяющий расположение Национального военного мемориального кладбища в Киевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.
"Утверждаем документ, четко определяющий его (Национальное военное мемориальное кладбище. - Ред.) расположение на двух участках в Гатненской громаде Фастовского района Киевской области", - заявил Шмыгаль и добавил, что создание кладбища имеет очень большое значение для нашей страны.
Что известно о Национальном военном мемориальном кладбище?
Национальное военное мемориальное кладбище будет располагаться на территории Гатненской сельской территориальной громады Фастовского района Киевской области.
На земельном участке более 260 гектаров будут размещены кладбище, церемониальная площадь, дом траура, крематорий, музейно-выставочный комплекс и другая необходимая инфраструктура.
Строительство будет осуществляться в несколько очередей. В первой очереди будет построен сектор традиционных захоронений, колумбарий, площадь, где будет проходить прощание, и необходимые постройки для организации захоронений.
В декабре 2023 года Минветеранов представило эскизный проект Национального военного мемориального кладбища.
По словам Шмыгаля, первую очередь Национального военного мемориального кладбища будет открыто в первой половине текущего года.
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Це ганьба , коли країною рулить Офіс Партії Регіонів з менеджерами в ОП та кабміні батька партії Регіонів Ахмєтова !
Саботаж, мародерство , дипломатичні пройби, правовий бєсПРєдєл(бо суди Портнова) ! ДОСИТЬ ТЕРПІТИ - вони саботують перемогу
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В кадре - ведущая ныне запрещенных NEWSONE и «Наш» Лана Шевчук
В январе на платформе YouTube появился еще один проект, который раскручивает тезисы российской пропаганды. Он называется «Вышка», выдается в поиске по запросу «телеканал Наш», а ведет его бывшая ведущая пророссийских и https://zn.ua/POLITICS/snbo-vvel-sanktsii-protiv-telekanala-nash.html запрещенных телеканалов NEWSONE и «Наш» Лана Шевчук. Ее гости - пророссийские спикеры.
«Сам YouTube-канал, по сути, не новый. Он со старта имеет более 1,1 млн подписчиков и уже залито более 76 новых видео, а вот старых видео уже нет. Канал был создан еще в 2018 году», - отмечает журналист Ирина Федоров, которая https://holka.org.ua/prorosijskyj-youtube-kanal-stav-vyshkoyu-budem-perefarbovyvat-i-pereverbovyvat-spivak/ представила исследование общественной инициативы «Голка».Кого приглашает «Вышка»? Среди гостей Дмитрий Спивак, ведущий на телеканалах, связанный с Виктором Медведчуком (ZIK, 112, NewsOne), а также Вадим Карасев, который вел проект «Черный квадрат» на канале «Наш».
ЩО РОБИТЬ СБУ - БЄНЮ ОХОРОНЯЄ ДО ПРИХОДУ ТРАМПА?
Мабуть клоунам єрмака релігія не позволяє козацький хрест ставити
на цьому все!!!! крапка до кінця війни.....
в протилежному випадку, треба всіх призивників чи добровольців перед відправкою вести туда на екскурсію
показувати та розказувати як їм буде заібісь коли вони загинуть і їх тут увіковічать.
бо враження таке, що війна закінчилася
Україна перемогла, та осталось лиш освоїти пів"ярда, а по досвіду мосту кличка, сума може вирости втричі
тож скільки життів ще живих нестане коли замість зброї ці гроші витратять на меморіал.
як Вам таке речення?
зброї нема бо за гроші на зброю, ми Вам будуємо кладовище, і будувати його будуть молоді, здорові, які точно воювати не підуть бо ***, вони потрібні тут