За первый месяц состоялось 108 захоронений украинских защитников на Национальном военном мемориальном кладбище
На Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) за первый месяц с открытия состоялось 108 захоронений украинских Защитников. Среди них - 97 Защитников Украины, чьи имена пока остаются неизвестными.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.
"По состоянию на 29 сентября 2025 года на территории Национального военного мемориального кладбища осуществлено 108 захоронений украинских Защитников. Среди них - 97 Защитников Украины, чьи имена пока остаются неизвестными, и 11 Защитников, семьи которых обратились в государственное учреждение с просьбой выполнить последнее волеизъявление и похоронить их в этом месте", - рассказали агентству в министерстве.
Отмечается, что имена этих 11 похороненных Защитников высечены на временных надгробных сооружениях, а в будущем они будут увековечены на Мемориальной стене памяти среди тех, кто отдал жизнь за Украину.
"Захоронения осуществляются как в традиционной форме, так и путем захоронения урн с прахом в землю. В колумбарной стене Национального военного мемориального кладбища покоится Герой Украины", - добавили в ведомстве.
На вопрос, сколько семей погибших Защитников уже изъявили желание похоронить своих родных на Мемориальном кладбище, в министерстве со ссылкой на НВМК отметили, что сейчас в государственное учреждение уже обратился ряд семей павших Защитников с заявлениями о захоронении своих родных на территории НВМК.
"Этот процесс является постоянным, и количество обращений растет. Семьи ожидают проведения торжественных церемоний в соответствии с определенными процедурами. Мы находимся с ними в непрерывном контакте, чтобы обеспечить достойное выполнение последней воли Защитников и надлежащее чествование их памяти", - говорится в ответе.
В ведомстве напомнили, что каждая церемония захоронения происходит в соответствии с военным погребальным ритуалом, определенным уставом Вооруженных сил Украины, с соблюдением всех воинских почестей, а по желанию семей к церемониям приобщаются представители духовенства.
Для тех Защитников, в отношении которых военный погребальный ритуал уже был проведен перед кремацией, само захоронение на территории НВМК осуществляется достойно и торжественно.
Напомним, 29 августа 2025 года в Мархаловке Киевской области состоялось официальное открытие Национального военного мемориального кладбища. 10 сентября провели первое захоронение опознанного Защитника Виктора Климчука на Национальном военном мемориальном кладбище.
