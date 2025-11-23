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Новости Фото Потери Украины
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На фронте погибла боевая медик Ярина Мруць (Афина). ФОТО

Боевая медик родом из Львовской области Ярина Мруць с позывным Афина погибла на фронте. В этом году она получила звание лейтенанта, была командиром медпункта 210 отдельного штурмового полка.

Об этом сообщили в Яворовском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

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Погибла боевая медик Ярина Мруць

"Невосполнимая потеря для Яворовской громады - домой "на щите" возвращается боевой медик Ярина Мруць.

Ярина родом из Нагачева, где до сих пор проживает ее большая семья. В школе отличалась острым умом и любознательностью, поэтому экстерном сразу пошла во 2 класс, сдала ВНО на высшие баллы, а в 15 лет поступила в Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова", - говорится в сообщении.

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Присоединилась к армии после гибели друга

Отмечается, что девушка решила присоединиться к войску после того, как осенью 2022 года на войне погиб ее близкий друг. В то время она была еще врачом-интерном скорой помощи. В марте 2023 года она мобилизовалась в 24 бригаду.

Карьера Ярины началась с санитарного инструктора, а в этом году молодая 26-летняя девушка получила звание лейтенанта, была командиром медпункта 210 отдельного штурмового полка.

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После победы мечтала просто отдохнуть

"Ярину с позывным "Афина" очень уважали побратимы и посестры за ее талант, настойчивость, усердную работу и чуткое сердце, которое не окаменело даже в условиях ежедневных потерь.

После победы мечтала просто отдохнуть в кругу близких. И уже завтра смелая девушка навсегда возвращается в родной дом и вечный покой...

Искренние соболезнования родителям, братьям, бабушке, жениху, друзьям и коллегам, односельчанам и всем, кому за жизнь посчастливилось познать светлую и добрую душу Ярины", - добавили в общине.

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медицина (2526) потери (4669)
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Топ комментарии
+53
Боже яка красуня Воїн !!! Героїні Воїну Слава !!!🙏 🇺🇦 😢
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23.11.2025 13:40 Ответить
+33
Зате хлопчики в 25 рочків в Польщі клубніку збирають
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23.11.2025 13:46 Ответить
+32
Царство тобі небесне, Героїня. Вічна пам'ять тобі ЛЮДИНА.

Вічна ганьба слимакам-ухвлянтам.
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23.11.2025 13:47 Ответить
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Боже яка красуня Воїн !!! Героїні Воїну Слава !!!🙏 🇺🇦 😢
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23.11.2025 13:40 Ответить
Зате хлопчики в 25 рочків в Польщі клубніку збирають
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23.11.2025 13:46 Ответить
То не хлопчики то сцікливі 3,14...ри.
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23.11.2025 13:48 Ответить
давай одразу про міндичів-цукерманів ЗЄлєнського -

уродів-мародерів, які обдирають закривавлену Україну, в той час, коли за неї віддають життя такі Герої як Ярина.

.
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23.11.2025 14:01 Ответить
Де б ще вам, розстрілювачам, відтоптатись як не під некрологом загиблої дівчини.
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23.11.2025 14:51 Ответить
Пам'ять про Героя це не тільки сум, але й жага помсти винуватцям його смерті.
Загибелі Ярини НЕ повинно було бути !

"Попіл Класса стукає в моє серце !"

.
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23.11.2025 15:00 Ответить
На пам'ти загиблой в лавах СОУ ГЕРОЇНІ топчитесь таки як ти, сцікливі слимаки-ухілянти.
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23.11.2025 18:13 Ответить
Царство тобі небесне, Героїня. Вічна пам'ять тобі ЛЮДИНА.

Вічна ганьба слимакам-ухвлянтам.
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23.11.2025 13:47 Ответить
Героїні вічна пам"ять...
Хтось бачив на фронті м.аліну-удовицю?
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23.11.2025 13:50 Ответить
R.I.P.
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23.11.2025 13:57 Ответить
Світла памʼять нашій Героїні та красуні
І щирі співчуття ії родині 😪😪😪
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23.11.2025 14:03 Ответить
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

співчуття рідним...

розумна дівчина - в 15 років вступила в медінститут !
красуня.
вступила в ЗСУ після смерті друга...
росте нова генерація справжніх Українців !
і гине...
.
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23.11.2025 14:07 Ответить
Гинуть найкращі Сини і Дочки України. Дуже боляче, сумно і скорботно. Щирі співчуття рідним та близьким. Дуже тяжка втрата.

Вічна, Світла Пам'ять, низький уклін ГЕРОЇНІ!
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23.11.2025 14:08 Ответить
Гинуть кращі ,а бидло жирує . Вічна пам'ять цій сміливій дівчині.
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23.11.2025 14:11 Ответить
ще ніколи Україна не була так принипово і незворотньо поділена умовною тисою.
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23.11.2025 14:13 Ответить
С.У.М.
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23.11.2025 14:34 Ответить
😮‍💨🫡🇺🇦
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23.11.2025 14:49 Ответить
найкращі гинуть (

вічна Пам'ять та Слава Ярині !
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23.11.2025 16:34 Ответить
А десь по нічних клубах,фітнесклубах і на берегах лагідної Тиси шастають мільйони биків-ухилянтів,які періодично міняючи памперси, істерично голосять: пусть сначала ідут дєпутати і мєнти,а мнє Украіна нічєво нє дала!
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23.11.2025 16:49 Ответить
частина цих ухилянтів одягла форму мусора

здорові бики 30-40 років кошмарять населення України
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23.11.2025 16:54 Ответить
такі як ти та інша ухилянтська пої.....ви не населення,ви клопи....
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23.11.2025 16:57 Ответить
я так розумію Юра Ви мусор )

80% мусорів перейшло на сторону паРаши на ТОТ..

і першими завжди тікали при нападі..як це було на півдні, півночі та сході України
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23.11.2025 17:07 Ответить
мусор (сміття) в прямому розумінні,ти,чувак,побачиш коли станеш перед дзеркалом. ти,мабуть,був помічником (стукачем) у них раз так добре про них знаєш?
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23.11.2025 17:25 Ответить
враховуючи ницість мусорів..вони саме мусора ..прорусняві гниди )..а не сміття українською
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23.11.2025 17:38 Ответить
і готуйся,коли прийдуть кацапи,ти побачиш справжнє кошмарять,навіть русскій язик тобі не допоможе і наколка Кабаєвой на жопі.
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23.11.2025 16:59 Ответить
Це наслідки розбомбленого складу? Немає клізми та пігулок від старечої деменції.
Тримайся!
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23.11.2025 17:13 Ответить
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23.11.2025 17:05 Ответить
 
 