На фронте погибла боевая медик Ярина Мруць (Афина). ФОТО
Боевая медик родом из Львовской области Ярина Мруць с позывным Афина погибла на фронте. В этом году она получила звание лейтенанта, была командиром медпункта 210 отдельного штурмового полка.
Об этом сообщили в Яворовском городском совете, передает Цензор.НЕТ.
"Невосполнимая потеря для Яворовской громады - домой "на щите" возвращается боевой медик Ярина Мруць.
Ярина родом из Нагачева, где до сих пор проживает ее большая семья. В школе отличалась острым умом и любознательностью, поэтому экстерном сразу пошла во 2 класс, сдала ВНО на высшие баллы, а в 15 лет поступила в Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова", - говорится в сообщении.
Присоединилась к армии после гибели друга
Отмечается, что девушка решила присоединиться к войску после того, как осенью 2022 года на войне погиб ее близкий друг. В то время она была еще врачом-интерном скорой помощи. В марте 2023 года она мобилизовалась в 24 бригаду.
Карьера Ярины началась с санитарного инструктора, а в этом году молодая 26-летняя девушка получила звание лейтенанта, была командиром медпункта 210 отдельного штурмового полка.
После победы мечтала просто отдохнуть
"Ярину с позывным "Афина" очень уважали побратимы и посестры за ее талант, настойчивость, усердную работу и чуткое сердце, которое не окаменело даже в условиях ежедневных потерь.
После победы мечтала просто отдохнуть в кругу близких. И уже завтра смелая девушка навсегда возвращается в родной дом и вечный покой...
Искренние соболезнования родителям, братьям, бабушке, жениху, друзьям и коллегам, односельчанам и всем, кому за жизнь посчастливилось познать светлую и добрую душу Ярины", - добавили в общине.
уродів-мародерів, які обдирають закривавлену Україну, в той час, коли за неї віддають життя такі Герої як Ярина.
.
Загибелі Ярини НЕ повинно було бути !
"Попіл Класса стукає в моє серце !"
.
Вічна ганьба слимакам-ухвлянтам.
Хтось бачив на фронті м.аліну-удовицю?
І щирі співчуття ії родині 😪😪😪
Герою Слава!
співчуття рідним...
розумна дівчина - в 15 років вступила в медінститут !
красуня.
вступила в ЗСУ після смерті друга...
росте нова генерація справжніх Українців !
і гине...
.
Вічна, Світла Пам'ять, низький уклін ГЕРОЇНІ!
вічна Пам'ять та Слава Ярині !
здорові бики 30-40 років кошмарять населення України
80% мусорів перейшло на сторону паРаши на ТОТ..
і першими завжди тікали при нападі..як це було на півдні, півночі та сході України
Тримайся!