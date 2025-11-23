На фронте погибла боевая медик Ярина Мруць (Афина). ФОТО

Боевая медик родом из Львовской области Ярина Мруць с позывным Афина погибла на фронте. В этом году она получила звание лейтенанта, была командиром медпункта 210 отдельного штурмового полка.

Об этом сообщили в Яворовском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"Невосполнимая потеря для Яворовской громады - домой "на щите" возвращается боевой медик Ярина Мруць.

Ярина родом из Нагачева, где до сих пор проживает ее большая семья. В школе отличалась острым умом и любознательностью, поэтому экстерном сразу пошла во 2 класс, сдала ВНО на высшие баллы, а в 15 лет поступила в Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова", - говорится в сообщении.

Присоединилась к армии после гибели друга

Отмечается, что девушка решила присоединиться к войску после того, как осенью 2022 года на войне погиб ее близкий друг. В то время она была еще врачом-интерном скорой помощи. В марте 2023 года она мобилизовалась в 24 бригаду.

Карьера Ярины началась с санитарного инструктора, а в этом году молодая 26-летняя девушка получила звание лейтенанта, была командиром медпункта 210 отдельного штурмового полка.

После победы мечтала просто отдохнуть

"Ярину с позывным "Афина" очень уважали побратимы и посестры за ее талант, настойчивость, усердную работу и чуткое сердце, которое не окаменело даже в условиях ежедневных потерь.

После победы мечтала просто отдохнуть в кругу близких. И уже завтра смелая девушка навсегда возвращается в родной дом и вечный покой...

Искренние соболезнования родителям, братьям, бабушке, жениху, друзьям и коллегам, односельчанам и всем, кому за жизнь посчастливилось познать светлую и добрую душу Ярины", - добавили в общине.

