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Новости Фото Потери Украины
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На войне погиб командир взвода полка "Цунами" Александр Крамаренко. ФОТО

На войне погиб 42-летний капитан полиции, боец штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" Александр Крамаренко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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На войне погиб командир взвода полка "Цунамі" Олександр Крамаренко

По данным полиции, жизнь Крамаренко оборвалась 4 ноября в результате вражеского обстрела на Константиновском направлении. Прощание с бойцом состоялось 22 ноября в его родном селе на Закарпатье. Он нес службу в ВСУ почти восемь лет и участвовал в миротворческих миссиях в Ираке.

Службу в органах внутренних дел Крамаренко начал в 2009 году и более 12 лет был спецназовцем. С февраля 2024 года служил на передовой в составе штурмового полка в качестве командира взвода. Участвовал в боях за Волчанск, удерживал позиции на Покровском направлении и оборонял Торецк, где в сентябре 2024 года получил тяжелое ранение, но после реабилитации вернулся на фронт.

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потери
потери

"Мы с ним прошли долгий путь еще из Ривненской области. Саша был ответственным, профессиональным и опытным воином: владел всеми видами оружия и мог управлять любым транспортом. Всегда на позитиве", - рассказал Алексей Чича, который был его командиром роты.

Крамаренко был награжден государственными и ведомственными наградами, среди которых "За оборону Украины", награда МВД "За отличие в службе" и нагрудный знак Главнокомандующего "Серебряный крест". Он часто вспоминал свою дочь Алину и гордился тем, что она продолжила его путь и учится в военном университете.

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потери
потери
потери

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потери (4669) война в Украине (8415)
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Вічна Слава Герою!🇺🇦🇺🇦🥀🥀
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24.11.2025 13:13 Ответить
Людина з великої літери
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24.11.2025 13:17 Ответить
Честь Воїну!
І давайте про ментів судити по таких капітанах поліції, а не по тих ізгоях які вам інколи трапляються на дорозі.
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24.11.2025 13:17 Ответить
так таких одиниці, а на дорогах непортіба тисячі
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24.11.2025 13:23 Ответить
@ Я пам'ятатиму завжди,
Той тьмяний безкінечнмй хаос,
І задихаючись згадаю,
Братів, що у віки пішли.
Полеглих воїнів гряда,
Надгробних каменів алея,
Та в пам'яті мої жива,
Облич нетлінних галерея.

Зв'язок закличе командира враз,
- Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась,
Душа вознеслась в Небо командира.
...

Вони пішли, вони пішли,
В безкрайні простори, у вічність
І за орбітами Землі,
Перетікають у незмінніть.
Вони знаходять спокій свій,
Поснувши в зобі Птаха раю,
Та все ж із болем і в журбі,
Я ті обличчя пам'ятаю...
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24.11.2025 13:34 Ответить
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24.11.2025 13:42 Ответить
Срівчуваємо рідним загиблого Героя..
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24.11.2025 14:02 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою!
❤️🖤💙💛
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24.11.2025 14:46 Ответить
Упокій Боже його душу в мирі і створи , його вбивцям , свій справедливий Божий суд.
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24.11.2025 15:09 Ответить
 
 