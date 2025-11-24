На войне погиб командир взвода полка "Цунами" Александр Крамаренко. ФОТО

На войне погиб 42-летний капитан полиции, боец штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" Александр Крамаренко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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По данным полиции, жизнь Крамаренко оборвалась 4 ноября в результате вражеского обстрела на Константиновском направлении. Прощание с бойцом состоялось 22 ноября в его родном селе на Закарпатье. Он нес службу в ВСУ почти восемь лет и участвовал в миротворческих миссиях в Ираке.

Службу в органах внутренних дел Крамаренко начал в 2009 году и более 12 лет был спецназовцем. С февраля 2024 года служил на передовой в составе штурмового полка в качестве командира взвода. Участвовал в боях за Волчанск, удерживал позиции на Покровском направлении и оборонял Торецк, где в сентябре 2024 года получил тяжелое ранение, но после реабилитации вернулся на фронт.

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"Мы с ним прошли долгий путь еще из Ривненской области. Саша был ответственным, профессиональным и опытным воином: владел всеми видами оружия и мог управлять любым транспортом. Всегда на позитиве", - рассказал Алексей Чича, который был его командиром роты.

Крамаренко был награжден государственными и ведомственными наградами, среди которых "За оборону Украины", награда МВД "За отличие в службе" и нагрудный знак Главнокомандующего "Серебряный крест". Он часто вспоминал свою дочь Алину и гордился тем, что она продолжила его путь и учится в военном университете.

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