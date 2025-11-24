На войне погиб командир взвода полка "Цунами" Александр Крамаренко. ФОТО
На войне погиб 42-летний капитан полиции, боец штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" Александр Крамаренко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.
По данным полиции, жизнь Крамаренко оборвалась 4 ноября в результате вражеского обстрела на Константиновском направлении. Прощание с бойцом состоялось 22 ноября в его родном селе на Закарпатье. Он нес службу в ВСУ почти восемь лет и участвовал в миротворческих миссиях в Ираке.
Службу в органах внутренних дел Крамаренко начал в 2009 году и более 12 лет был спецназовцем. С февраля 2024 года служил на передовой в составе штурмового полка в качестве командира взвода. Участвовал в боях за Волчанск, удерживал позиции на Покровском направлении и оборонял Торецк, где в сентябре 2024 года получил тяжелое ранение, но после реабилитации вернулся на фронт.
"Мы с ним прошли долгий путь еще из Ривненской области. Саша был ответственным, профессиональным и опытным воином: владел всеми видами оружия и мог управлять любым транспортом. Всегда на позитиве", - рассказал Алексей Чича, который был его командиром роты.
Крамаренко был награжден государственными и ведомственными наградами, среди которых "За оборону Украины", награда МВД "За отличие в службе" и нагрудный знак Главнокомандующего "Серебряный крест". Он часто вспоминал свою дочь Алину и гордился тем, что она продолжила его путь и учится в военном университете.
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І давайте про ментів судити по таких капітанах поліції, а не по тих ізгоях які вам інколи трапляються на дорозі.
Той тьмяний безкінечнмй хаос,
І задихаючись згадаю,
Братів, що у віки пішли.
Полеглих воїнів гряда,
Надгробних каменів алея,
Та в пам'яті мої жива,
Облич нетлінних галерея.
Зв'язок закличе командира враз,
- Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась,
Душа вознеслась в Небо командира.
...
Вони пішли, вони пішли,
В безкрайні простори, у вічність
І за орбітами Землі,
Перетікають у незмінніть.
Вони знаходять спокій свій,
Поснувши в зобі Птаха раю,
Та все ж із болем і в журбі,
Я ті обличчя пам'ятаю...
❤️🖤💙💛