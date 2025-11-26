Захищаючи Україну, загинули військові підрозділу "Баракуда" Мирослава Копча (Акіра) та Артур Вільчинський (Промінь). ФОТО
Під час виконання бойового завдання 25 листопада загинули військовослужбовці підрозділу аеророзвідки "Баракуда" 25-річна Мирослава Копча із позивним Акіра та 38-річний Артур Вільчинський із позивним Промінь.
Це підрозділ "Баракуда" підтвердив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
"Вони були світлими та щирими Людьми. Гідними українцями. Тими, хто робив світ навколо себе кращим навіть у найтемніші дні. Промінь. Акіра. Для нас велика честь служити з вами в одному строю. Ми продовжимо вашу роботу. Ми помстимось", - йдеться у заяві.
Що відомо про полеглих
Мирослава Копча та Артур Вільчинський добровільно долучились до Збройних Сил України.
- У мирному житті Мирослава Копча працювала художницею-графіком, працювала з офортом, монотипією, картоногравюрою та тушшю, зосереджуючись на жіночій тілесності та пам’яті. Нещодавно художниця співпрацювала із українським брендом RIOT DIVISION, для якого створила принт.
- Артур Вільчинський працював конструктором у збройовій компанії "КРУК". А Мирослава Копча розробляла для компанії візуальне представлення виробництва тюнінгу для зброї.
Були побратимами
"Вчора нас в "КРУКу" стало менше, а хто залишився стали злішими. Двоє наших талановитих та відданих людей загинули вчора вночі під час виконання бойового завдання. Мирослава Копча та Артур Вільчинський. Мирослава — художниця та візіонерка, автор візуального представлення "КРУКа", її картини ви бачили в галереях Львова, її голос ви чули за кадром наших відео.
Артур — конструктор, автор багатьох виробів, людина із нетиповим вмінням вирішувати складні проблеми, хороший друг. Молоді та хоробрі. Наші глибокі співчуття родинам загиблих. На щиті. Всі борги буде повернуто!", - написали в команді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
читай уважно тексти, кацапе !
.
Героям Слава !
співчуття рідним....
молоді гарні та сильні назавжди.
Сум.
С.У.М.