Захищаючи Україну, загинули військові підрозділу "Баракуда" Мирослава Копча (Акіра) та Артур Вільчинський (Промінь). ФОТО

Під час виконання бойового завдання 25 листопада загинули військовослужбовці підрозділу аеророзвідки "Баракуда" 25-річна Мирослава Копча із позивним Акіра та 38-річний Артур Вільчинський із позивним Промінь.

Це підрозділ "Баракуда" підтвердив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Вони були світлими та щирими Людьми. Гідними українцями. Тими, хто робив світ навколо себе кращим навіть у найтемніші дні. Промінь. Акіра. Для нас велика честь служити з вами в одному строю. Ми продовжимо вашу роботу. Ми помстимось", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На війні загинув командир взводу полку "Цунамі" Олександр Крамаренко. ФОТО

Мирослава Копча та Артур Вільчинський добровільно долучились до Збройних Сил України.

"Вчора нас в "КРУКу" стало менше, а хто залишився стали злішими. Двоє наших талановитих та відданих людей загинули вчора вночі під час виконання бойового завдання. Мирослава Копча та Артур Вільчинський. Мирослава — художниця та візіонерка, автор візуального представлення "КРУКа", її картини ви бачили в галереях Львова, її голос ви чули за кадром наших відео.

Артур — конструктор, автор багатьох виробів, людина із нетиповим вмінням вирішувати складні проблеми, хороший друг. Молоді та хоробрі. Наші глибокі співчуття родинам загиблих. На щиті. Всі борги буде повернуто!", - написали в команді.