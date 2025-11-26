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Новини Фото Втрати України
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Захищаючи Україну, загинули військові підрозділу "Баракуда" Мирослава Копча (Акіра) та Артур Вільчинський (Промінь). ФОТО

Під час виконання бойового завдання 25 листопада загинули військовослужбовці підрозділу аеророзвідки "Баракуда" 25-річна Мирослава Копча із позивним Акіра та 38-річний Артур Вільчинський із позивним Промінь.

Це підрозділ "Баракуда" підтвердив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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"Вони були світлими та щирими Людьми. Гідними українцями. Тими, хто робив світ навколо себе кращим навіть у найтемніші дні. Промінь. Акіра. Для нас велика честь служити з вами в одному строю. Ми продовжимо вашу роботу. Ми помстимось", - йдеться у заяві.

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Що відомо про полеглих

Мирослава Копча та Артур Вільчинський добровільно долучились до Збройних Сил України.

  • У мирному житті Мирослава Копча працювала художницею-графіком, працювала з офортом, монотипією, картоногравюрою та тушшю, зосереджуючись на жіночій тілесності та пам’яті. Нещодавно художниця співпрацювала із українським брендом RIOT DIVISION, для якого створила принт.
  • Артур Вільчинський працював конструктором у збройовій компанії "КРУК". А Мирослава Копча розробляла для компанії візуальне представлення виробництва тюнінгу для зброї.
На фронті загинули Мирослава Копча та Артур Вільчинський
Фото: balbekus/Instagram

Були побратимами

"Вчора нас в "КРУКу" стало менше, а хто залишився стали злішими. Двоє наших талановитих та відданих людей загинули вчора вночі під час виконання бойового завдання. Мирослава Копча та Артур Вільчинський. Мирослава — художниця та візіонерка, автор візуального представлення "КРУКа", її картини ви бачили в галереях Львова, її голос ви чули за кадром наших відео.

Артур — конструктор, автор багатьох виробів, людина із нетиповим вмінням вирішувати складні проблеми, хороший друг. Молоді та хоробрі. Наші глибокі співчуття родинам загиблих. На щиті. Всі борги буде повернуто!", - написали в команді.

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На фронті загинули Мирослава Копча та Артур Вільчинський
На фронті загинули Мирослава Копча та Артур Вільчинський

Автор: 

втрати (4691) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+64
Вічна пам'ять Українським Героям.
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26.11.2025 19:25 Відповісти
+44
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

співчуття рідним....

молоді гарні та сильні назавжди.
Сум.
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26.11.2025 19:29 Відповісти
+40
Які гарні обличчя.

С.У.М.
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26.11.2025 19:32 Відповісти
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Вічна пам'ять Українським Героям.
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26.11.2025 19:25 Відповісти
"Борги будуть повернуті...."

читай уважно тексти, кацапе !

.
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26.11.2025 19:30 Відповісти
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

співчуття рідним....

молоді гарні та сильні назавжди.
Сум.
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26.11.2025 19:29 Відповісти
Які гарні обличчя.

С.У.М.
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26.11.2025 19:32 Відповісти
А паскуди з опу, зеленський з єрмаком, продовжують і далі гадити Україні та Українцям спільно з кабміндічами!!?!?
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26.11.2025 19:39 Відповісти
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26.11.2025 19:49 Відповісти
Честь 🫡
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26.11.2025 20:38 Відповісти
Гинуть кращі чому ,в той час як в ворога біосміття. Вічна пам'ять.
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26.11.2025 20:41 Відповісти
Вічна пам*ять загиблим героям. Не пробачимо.
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26.11.2025 20:42 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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26.11.2025 21:02 Відповісти
❤️✝
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26.11.2025 21:15 Відповісти
Вічна Пам'ять Героям!! Смерть кацапам!!
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26.11.2025 21:17 Відповісти
😮‍💨🫡🇺🇦
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26.11.2025 21:23 Відповісти
Героям Воїнам Слава !!! 🙏🇺🇦 😢
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26.11.2025 21:24 Відповісти
Вічна Слава Героям
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26.11.2025 21:50 Відповісти
Вічна слава Вам, Герої наші! Спочивайте з миром!
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26.11.2025 22:24 Відповісти
 
 