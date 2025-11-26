Защищая Украину, погибли военные подразделения "Баракуда" Мирослава Копча (Акира) и Артур Вильчинский (Проминь). ФОТО

Во время выполнения боевого задания 25 ноября погибли военнослужащие подразделения аэроразведки "Баракуда" 25-летняя Мирослава Копча с позывным Акира и 38-летний Артур Вильчинский с позывным Проминь.

Это подразделение "Баракуда" подтвердило в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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"Они были светлыми и искренними людьми. Достойными украинцами. Теми, кто делал мир вокруг себя лучше даже в самые темные дни. Проминь. Акира. Для нас большая честь служить с вами в одном строю. Мы продолжим вашу работу. Мы отомстим", - говорится в заявлении.

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Мирослав Копча и Артур Вильчинский добровольно вступили в Вооруженные Силы Украины.

"Вчера нас в "КРУК" стало меньше, а те, кто остался, стали злее. Двое наших талантливых и преданных людей погибли вчера ночью во время выполнения боевого задания. Мирослава Копча и Артур Вильчинский. Мирослава - художница и визионер, автор визуального представления "КРУКа", ее картины вы видели в галереях Львова, ее голос вы слышали за кадром наших видео.

Артур - конструктор, автор многих изделий, человек с нетипичным умением решать сложные проблемы, хороший друг. Молодые и храбрые. Наши глубокие соболезнования семьям погибших. На щите. Все долги будут возвращены!" - написали в команде.