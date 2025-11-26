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Новости Фото Потери Украины
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Защищая Украину, погибли военные подразделения "Баракуда" Мирослава Копча (Акира) и Артур Вильчинский (Проминь). ФОТО

Во время выполнения боевого задания 25 ноября погибли военнослужащие подразделения аэроразведки "Баракуда" 25-летняя Мирослава Копча с позывным Акира и 38-летний Артур Вильчинский с позывным Проминь.

Это подразделение "Баракуда" подтвердило в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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"Они были светлыми и искренними людьми. Достойными украинцами. Теми, кто делал мир вокруг себя лучше даже в самые темные дни. Проминь. Акира. Для нас большая честь служить с вами в одном строю. Мы продолжим вашу работу. Мы отомстим", - говорится в заявлении.

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Что известно о погибших

Мирослав Копча и Артур Вильчинский добровольно вступили в Вооруженные Силы Украины.

  • В мирной жизни Мирослава Копча работала художницей-графиком, работала с офортом, монотипией, картоногравюрой и тушью, сосредотачиваясь на женской телесности и памяти. Недавно художница сотрудничала с украинским брендом RIOT DIVISION, для которого создала принт.
  • Артур Вильчинский работал конструктором в оружейной компании "КРУК". А Мирослава Копча разрабатывала для компании визуальное представление производства тюнинга для оружия.
На фронте погибли Мирослава Копча и Артур Вильчинский
Фото: balbekus/Instagram

Были побратимами

"Вчера нас в "КРУК" стало меньше, а те, кто остался, стали злее. Двое наших талантливых и преданных людей погибли вчера ночью во время выполнения боевого задания. Мирослава Копча и Артур Вильчинский. Мирослава - художница и визионер, автор визуального представления "КРУКа", ее картины вы видели в галереях Львова, ее голос вы слышали за кадром наших видео.

Артур - конструктор, автор многих изделий, человек с нетипичным умением решать сложные проблемы, хороший друг. Молодые и храбрые. Наши глубокие соболезнования семьям погибших. На щите. Все долги будут возвращены!" - написали в команде.

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На фронте погибли Мирослава Копча и Артур Вильчинский
На фронте погибли Мирослава Копча и Артур Вильчинский

Автор: 

потери (4672) война в Украине (8425)
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Топ комментарии
+64
Вічна пам'ять Українським Героям.
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26.11.2025 19:25 Ответить
+44
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

співчуття рідним....

молоді гарні та сильні назавжди.
Сум.
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26.11.2025 19:29 Ответить
+40
Які гарні обличчя.

С.У.М.
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26.11.2025 19:32 Ответить
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Вічна пам'ять Українським Героям.
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26.11.2025 19:25 Ответить
"Борги будуть повернуті...."

читай уважно тексти, кацапе !

.
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26.11.2025 19:30 Ответить
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

співчуття рідним....

молоді гарні та сильні назавжди.
Сум.
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26.11.2025 19:29 Ответить
Які гарні обличчя.

С.У.М.
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26.11.2025 19:32 Ответить
А паскуди з опу, зеленський з єрмаком, продовжують і далі гадити Україні та Українцям спільно з кабміндічами!!?!?
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26.11.2025 19:39 Ответить
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26.11.2025 19:49 Ответить
Честь 🫡
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26.11.2025 20:38 Ответить
Гинуть кращі чому ,в той час як в ворога біосміття. Вічна пам'ять.
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26.11.2025 20:41 Ответить
Вічна пам*ять загиблим героям. Не пробачимо.
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26.11.2025 20:42 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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26.11.2025 21:02 Ответить
❤️✝
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26.11.2025 21:15 Ответить
Вічна Пам'ять Героям!! Смерть кацапам!!
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26.11.2025 21:17 Ответить
😮‍💨🫡🇺🇦
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26.11.2025 21:23 Ответить
Героям Воїнам Слава !!! 🙏🇺🇦 😢
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26.11.2025 21:24 Ответить
Вічна Слава Героям
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26.11.2025 21:50 Ответить
Вічна слава Вам, Герої наші! Спочивайте з миром!
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26.11.2025 22:24 Ответить
 
 