Защищая Украину, погибли военные подразделения "Баракуда" Мирослава Копча (Акира) и Артур Вильчинский (Проминь). ФОТО
Во время выполнения боевого задания 25 ноября погибли военнослужащие подразделения аэроразведки "Баракуда" 25-летняя Мирослава Копча с позывным Акира и 38-летний Артур Вильчинский с позывным Проминь.
Это подразделение "Баракуда" подтвердило в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
"Они были светлыми и искренними людьми. Достойными украинцами. Теми, кто делал мир вокруг себя лучше даже в самые темные дни. Проминь. Акира. Для нас большая честь служить с вами в одном строю. Мы продолжим вашу работу. Мы отомстим", - говорится в заявлении.
Что известно о погибших
Мирослав Копча и Артур Вильчинский добровольно вступили в Вооруженные Силы Украины.
- В мирной жизни Мирослава Копча работала художницей-графиком, работала с офортом, монотипией, картоногравюрой и тушью, сосредотачиваясь на женской телесности и памяти. Недавно художница сотрудничала с украинским брендом RIOT DIVISION, для которого создала принт.
- Артур Вильчинский работал конструктором в оружейной компании "КРУК". А Мирослава Копча разрабатывала для компании визуальное представление производства тюнинга для оружия.
Были побратимами
"Вчера нас в "КРУК" стало меньше, а те, кто остался, стали злее. Двое наших талантливых и преданных людей погибли вчера ночью во время выполнения боевого задания. Мирослава Копча и Артур Вильчинский. Мирослава - художница и визионер, автор визуального представления "КРУКа", ее картины вы видели в галереях Львова, ее голос вы слышали за кадром наших видео.
Артур - конструктор, автор многих изделий, человек с нетипичным умением решать сложные проблемы, хороший друг. Молодые и храбрые. Наши глубокие соболезнования семьям погибших. На щите. Все долги будут возвращены!" - написали в команде.
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