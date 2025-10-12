Румынский доброволец Андриан Виорел Юрка пропал без вести на востоке Украины: он воевал в составе 3-й ОШБр. ФОТО

31-летний румынский доброволец Андриан Виорел Юрка, защищавший Украину в составе Третьей штурмовой бригады, пропал без вести на фронте.

Об этом пишет румынское издание Veridica, информирует Цензор.НЕТ.

Румынский доброволец Андриан Виорел Юрка, известный под позывным Blackfish, официально считается пропавшим без вести во время боевых действий на востоке Украины. Последний раз он общался с сестрой 29 августа. С тех пор связь с ним исчезла. 9 октября семье официально сообщили о его исчезновении.

В январе 2025 года в интервью Veridica Адриан объяснил, что одной из причин своего решения воевать в рядах ВСУ стали зверства, совершенные россиянами в Украине. До этого он занимался гуманитарной деятельностью, но считал, что должен сделать больше для украинского дела.

Сначала Андриан вступил в Интернациональный легион, а затем перевелся в 3-ю штурмовую бригаду.

По словам сестры пропавшего без вести добровольца, ее брат почти полтора года участвовал в тяжелых боях.

