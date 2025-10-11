Прошел самые горячие точки на фронте: история погибшего добровольца из Харьковщины Василия Мирошниченко, который 11 лет воевал за Украину. ФОТОРЕПОРТАЖ
Майор 92-й отдельной штурмовой бригады Василий (Адмирал) Мирошниченко погиб 3 июля 2025 года на Купянском направлении. Ему было 38 лет. В 2014 году мужчина добровольно стал в ряды ВСУ и одиннадцать лет воевал за Украину.
Историю Василия Мирошниченко рассказала "Суспільному" его жена Нина, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о защитнике и его семье?
Василий Мирошниченко родился в селе Ольховатцы Великобурлукского района Харьковской области 24 ноября 1986 года. После школы служил в армии, потом работал полицейским, а после увольнения устроился в охранную фирму в Харькове. Именно в это время, в 2008 году, они с Ниной и познакомились.
В 2010 году супруги официально оформили брак, рассказывает Нина Мирошниченко. Вместе пара воспитывала троих детей: дочь от предыдущего брака женщины и еще двух общих детей.
Сейчас старшей дочери супругов Татьяне 19 лет, средней Василисе - 15, а младшему Марку - девять. По словам жены погибшего защитника, Василий очень любил проводить время с ней и детьми.
"Мы куда-то выезжали, на какие-то экскурсии. Так чтобы он каким-то футболом увлекался, или боксом - нет, такого не было. Он был такой хозяин, всегда все для семьи, всегда в семье", - рассказывает жена.
Начал свой боевой путь в 2014 году
Василий Мирошниченко начал свой боевой путь в 2014 году. Его жена Нина говорит, что муж пошел служить в первые месяцы АТО, чтобы россияне не пошли на Харьков.
"Некоторое время я думала, что в АТО его призвали. Он сказал, что ему повестка пришла, а потом оказалось со временем, что он сам пошел. Он говорил, что кто-то же должен служить, защищать, чтобы это все здесь не произошло. И в первые дни полномасштабного вторжения он как раз в Харькове был и защищал Харьков",- рассказала жена военного.
За одиннадцать лет войны Василий прошел самые горячие точки на фронте: Попасную, Марьинку, Авдеевку, участвовал в боях за Бахмут. В 2022 году оборонял Харьков, участвовал в контрнаступлении, освобождал Харьковщину от российских оккупантов.
Нина Мирошниченко рассказала, что во время полномасштабного вторжения муж подписал контракт и служил уже по контракту.
По словам женщины, на службе Василий проявил умение руководителя, поэтому пошел служить сержантом в 2014 году, а в 2025 году уже дослужился до майора.
Многочисленные награды
Во время военной службы Василий Мирошниченко получил ряд наград:
- Орден Богдана Хмельницкого II и III степени;
- Орден "За мужество" II и III степени;
- Отличие Президента Украины "За участие в антитеррористической операции";
- Отличие Министерства обороны Украины "За образцовую службу";
- Медаль "Защитнику Отечества";
- Отличия и медали Генерального штаба ВСУ, Сухопутных войск и других ведомств;
- Боевые и ведомственные награды за личное мужество и отвагу.
Погиб на Купянском направлении
Василий Мирошниченко погиб 3 июля 2025 года на Купянском направлении.
"Мы с ним еще утром разговаривали по телефону, а где-то в 12:00 мне позвонил побратим мужа и сказал, что он погиб. Мне не верилось", - вспоминает жена защитника.
"Они заходили на новые позиции и передвигались. И он вышел проверить дорогу, вышел из машины. Он ребят предупредил, что на них летит, а сам от обломков получил ранения. Летело на них там несколько штук, все спаслись ребята из машин, там колонна их шла", - рассказала Нина.
Похоронили Василия Мирошниченко в Кегичевской громаде, рядом с населенным пунктом, в котором живет Нина с детьми.
"Похоронили здесь возле нашего населенного пункта, чтобы у меня была возможность пойти к могиле. И в Харькове боялась, потому что попадания там, могут повредить, и некуда будет потом ходить", - рассказала женщина.
"Мечтали построить дом"
Нина рассказала журналистам, что после победы они с мужем планировали построить дом в Кегичевской громаде.
Участок под дом пара приобрела уже во время крупномасштабного вторжения. Также Нина рассказала, что во время службы ее муж получил высшее образование в Харьковском политехническом институте.
По словам Нины, Василий верил в победу Украины в войне.
"Он хотел, чтобы Украина процветала и было все без коррупции. Он всегда становился против системы. За это его уважали, но многие его за это и не любили, потому что он никому не давал плохого делать", - рассказала женщина.
Дочерям Нина сказала сразу о гибели отца, а вот сыну сама сказать так и не смогла - ему о гибели папы рассказали сестры.
Петиция о присвоении звания Герой Украины
Побратимы и родные Василия Мирошниченко создали петицию, в которой просят присвоить погибшему воину звание Героя Украины (посмертно). Нина Мирошниченко говорит, что ее муж заслуживает эту награду за свои военные достижения и за то, что всегда помогал побратимам.
"Он собой многих прикрывал во время войны, во время обстрелов. Когда волонтеры приезжали, он их прикрывал собой, выводил, когда обстрелы на позициях были. Многие военные ему благодарны, они говорят: "Он хоть и меньше нас годами, но он был нам как отец", - вспоминает женщина.
"Я считаю, что он заслуживает не потому, что он мой муж или хороший человек. Он такой путь прошел, у него такие ранения страшные были. Но он возвращался. Говорил, что не может своих ребят покинуть, он за всех переживал", - рассказала Нина Мирошниченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Героям Слава!
Як почитаєш, війна забирає справжніх людей, справжніх патріотів, а натомість в тилу залишається одна піна і шлак зелений. Серце країться від такого.
мужичара!
Петицію підписав.