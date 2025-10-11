Прошел самые горячие точки на фронте: история погибшего добровольца из Харьковщины Василия Мирошниченко, который 11 лет воевал за Украину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Майор 92-й отдельной штурмовой бригады Василий (Адмирал) Мирошниченко погиб 3 июля 2025 года на Купянском направлении. Ему было 38 лет. В 2014 году мужчина добровольно стал в ряды ВСУ и одиннадцать лет воевал за Украину.

Историю Василия Мирошниченко рассказала "Суспільному" его жена Нина, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно о защитнике и его семье?

Василий Мирошниченко родился в селе Ольховатцы Великобурлукского района Харьковской области 24 ноября 1986 года. После школы служил в армии, потом работал полицейским, а после увольнения устроился в охранную фирму в Харькове. Именно в это время, в 2008 году, они с Ниной и познакомились.

В 2010 году супруги официально оформили брак, рассказывает Нина Мирошниченко. Вместе пара воспитывала троих детей: дочь от предыдущего брака женщины и еще двух общих детей.

Фото: Суспільне

Сейчас старшей дочери супругов Татьяне 19 лет, средней Василисе - 15, а младшему Марку - девять. По словам жены погибшего защитника, Василий очень любил проводить время с ней и детьми.

"Мы куда-то выезжали, на какие-то экскурсии. Так чтобы он каким-то футболом увлекался, или боксом - нет, такого не было. Он был такой хозяин, всегда все для семьи, всегда в семье", - рассказывает жена.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Начал свой боевой путь в 2014 году

Василий Мирошниченко начал свой боевой путь в 2014 году. Его жена Нина говорит, что муж пошел служить в первые месяцы АТО, чтобы россияне не пошли на Харьков.

"Некоторое время я думала, что в АТО его призвали. Он сказал, что ему повестка пришла, а потом оказалось со временем, что он сам пошел. Он говорил, что кто-то же должен служить, защищать, чтобы это все здесь не произошло. И в первые дни полномасштабного вторжения он как раз в Харькове был и защищал Харьков",- рассказала жена военного.

Фото: Суспільне

За одиннадцать лет войны Василий прошел самые горячие точки на фронте: Попасную, Марьинку, Авдеевку, участвовал в боях за Бахмут. В 2022 году оборонял Харьков, участвовал в контрнаступлении, освобождал Харьковщину от российских оккупантов.

Нина Мирошниченко рассказала, что во время полномасштабного вторжения муж подписал контракт и служил уже по контракту.

По словам женщины, на службе Василий проявил умение руководителя, поэтому пошел служить сержантом в 2014 году, а в 2025 году уже дослужился до майора.

Многочисленные награды

Во время военной службы Василий Мирошниченко получил ряд наград:

Орден Богдана Хмельницкого II и III степени;

Орден "За мужество" II и III степени;

Отличие Президента Украины "За участие в антитеррористической операции";

Отличие Министерства обороны Украины "За образцовую службу";

Медаль "Защитнику Отечества";

Отличия и медали Генерального штаба ВСУ, Сухопутных войск и других ведомств;

Боевые и ведомственные награды за личное мужество и отвагу.

Фото: Суспільне

Погиб на Купянском направлении

Василий Мирошниченко погиб 3 июля 2025 года на Купянском направлении.

"Мы с ним еще утром разговаривали по телефону, а где-то в 12:00 мне позвонил побратим мужа и сказал, что он погиб. Мне не верилось", - вспоминает жена защитника.

"Они заходили на новые позиции и передвигались. И он вышел проверить дорогу, вышел из машины. Он ребят предупредил, что на них летит, а сам от обломков получил ранения. Летело на них там несколько штук, все спаслись ребята из машин, там колонна их шла", - рассказала Нина.

Похоронили Василия Мирошниченко в Кегичевской громаде, рядом с населенным пунктом, в котором живет Нина с детьми.

Фото: Суспільне

"Похоронили здесь возле нашего населенного пункта, чтобы у меня была возможность пойти к могиле. И в Харькове боялась, потому что попадания там, могут повредить, и некуда будет потом ходить", - рассказала женщина.

"Мечтали построить дом"

Нина рассказала журналистам, что после победы они с мужем планировали построить дом в Кегичевской громаде.

Участок под дом пара приобрела уже во время крупномасштабного вторжения. Также Нина рассказала, что во время службы ее муж получил высшее образование в Харьковском политехническом институте.

Фото: Суспільне

По словам Нины, Василий верил в победу Украины в войне.

"Он хотел, чтобы Украина процветала и было все без коррупции. Он всегда становился против системы. За это его уважали, но многие его за это и не любили, потому что он никому не давал плохого делать", - рассказала женщина.

Дочерям Нина сказала сразу о гибели отца, а вот сыну сама сказать так и не смогла - ему о гибели папы рассказали сестры.

Петиция о присвоении звания Герой Украины

Побратимы и родные Василия Мирошниченко создали петицию, в которой просят присвоить погибшему воину звание Героя Украины (посмертно). Нина Мирошниченко говорит, что ее муж заслуживает эту награду за свои военные достижения и за то, что всегда помогал побратимам.

Фото: Суспільне

"Он собой многих прикрывал во время войны, во время обстрелов. Когда волонтеры приезжали, он их прикрывал собой, выводил, когда обстрелы на позициях были. Многие военные ему благодарны, они говорят: "Он хоть и меньше нас годами, но он был нам как отец", - вспоминает женщина.

"Я считаю, что он заслуживает не потому, что он мой муж или хороший человек. Он такой путь прошел, у него такие ранения страшные были. Но он возвращался. Говорил, что не может своих ребят покинуть, он за всех переживал", - рассказала Нина Мирошниченко.

Смотрите также: На войне погиб бывший журналист винницкой "Вежи" и офицер ВСУ Богдан Будай. ФОТО