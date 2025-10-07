На войне погиб экс-журналист винницкой "Вежі" и офицер ВСУ Богдан Будай. ФОТО

Лейтенант Богдан Будай, бывший журналист винницкого издания "Вежа", погиб во время службы на войне.

Об этом сообщили его родные и редакция издания, передает Цензор.НЕТ.

Будай был уроженцем Кривого Рога, но долгое время жил и работал в Виннице. Он служил в 144-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ в должности офицера отделения коммуникаций, а впоследствии - офицера группы ЦВС.

Военнослужащий погиб 26 сентября, а похоронили его 4 октября в Кривом Роге. Редакция "Вежі" отметила его добросовестность, профессионализм и ответственность во время работы в медиа.

