На війні загинув колишній журналіст вінницької "Вежі" та офіцер ЗСУ Богдан Будай. ФОТО

Лейтенант Богдан Будай, колишній журналіст вінницького видання "Вежа", загинув під час служби на війні.

Про це повідомили його рідні та редакція видання, передає Цензор.НЕТ.

Будай був уродженцем Кривого Рогу, але тривалий час жив і працював у Вінниці. Він служив у 144 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ на посаді офіцера відділення комунікацій, а згодом - офіцера групи ЦВС.

Військовослужбовець загинув 26 вересня, а поховали його 4 жовтня в Кривому Розі. Редакція "Вежі" відзначила його сумлінність, професіоналізм та відповідальність під час роботи у медіа.

