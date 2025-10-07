УКР
2 069 4

На війні загинув колишній журналіст вінницької "Вежі" та офіцер ЗСУ Богдан Будай. ФОТО

Лейтенант Богдан Будай, колишній журналіст вінницького видання "Вежа", загинув під час служби на війні.

Про це повідомили його рідні та редакція видання, передає Цензор.НЕТ.

На війні загинув колишній журналіст вінницької "Вежі" Богдан Будай
Фото: Вежа

Будай був уродженцем Кривого Рогу, але тривалий час жив і працював у Вінниці. Він служив у 144 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ на посаді офіцера відділення комунікацій, а згодом - офіцера групи ЦВС.

Військовослужбовець загинув 26 вересня, а поховали його 4 жовтня в Кривому Розі. Редакція "Вежі" відзначила його сумлінність, професіоналізм та відповідальність під час роботи у медіа.

Автор: 

журналістика (1820) втрати (4590) війна в Україні (6483)
Світла пам'ять воїну 🇺🇦
07.10.2025 14:15 Відповісти
Герою Воїну Слава !!! 🙏🇺🇦
07.10.2025 14:17 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
07.10.2025 14:26 Відповісти
❤️✝
07.10.2025 15:49 Відповісти
 
 