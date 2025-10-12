Румунський доброволець Андріан Віорел Юрка зник безвісти на сході України: він воював у складі 3 ОШБр. ФОТО

31-річний румунський доброволець Андріан Віорел Юрка, який захищав Україну в складі Третьої штурмової бригади, зник безвісти на фронті.

Про це пише румунське видання Veridica, інформує Цензор.НЕТ.

Румунський доброволець Андріан Віорел Юрка, відомий під позивним Blackfish, офіційно вважається зниклим безвісти під час бойових дій на сході України. Востаннє він спілкувався з сестрою 29 серпня. З того часу зв'язок з ним зник. 9 жовтня родині офіційно повідомили про його зникнення.

У січні 2025 року в інтерв’ю Veridica Адріан пояснив, що однією з причин свого рішення воювати в лавах ЗСУ стали звірства, вчинені росіянами в Україні. До цього він займався гуманітарною діяльністю, але вважав, що має зробити більше для української справи.

Спочатку Андріан вступив до Інтернаціонального легіону, а потім перевівся до 3-ї штурмової бригади.

За словами сестри зниклого безвісти добровольця, її брат майже півтора року брав участь у важких боях.

