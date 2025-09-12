УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10281 відвідувач онлайн
Новини Іноземні добровольці в ЗСУ
4 652 31

Зниклого у Польщі 18-річного хлопця знайшли в Україні: він став добровольцем в ЗСУ

У середині березня 2025 року в Польщі оголосили в розшук 18-річного юнака Войцеха Антоні, який мав їхати до Варшави. Через пів року вявилось, що парубок долучився добровольцем до української армії. 

Про це пише польське видання Onet, передає Цензор.НЕТ.

Інформація про зникнення Антоні спочатку з'явилася у польських медіа. Родина вже тоді підозрювала, що він міг виїхати до Литви або України. Про це свідчили останні листування з ним.

Тоді після кількох днів пошуків познанська поліція оголосила, що знайшла хлопця, але не надала жодних подробиць. Але 11 вересня він зʼявився у відео Центру рекрутингу іноземців у ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, на війні загинув доброволець з Естонії Олев Роост. ФОТО

"Мене звати Войцех Антоні, я з Польщі, з Познані. [...] Для Польщі дуже важливо, щоб Україна боролася з росіянами, бо ми наступні на передовій", - каже англійською юнак у військовій формі.

Хлопець, якого розшукували в Польщі, вступив до ЗСУ

Він розповів, що пів року тому приїхав до України й вступив до 25 бригади Десантно-штурмових військ, щоб "рятувати людей, захищати їх від російських загарбників, боротися з російським вторгненням та боротися за Європу".

Наприкінці відео Войцех звернувся польською мовою до громадян своєї країни: "Брати й сестри з Польщі! Війна ближче, ніж здається. Допоможіть. Будьте готові захищати свою батьківщину. Слава Україні. Польща ще не загинула".

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’ята група добровольців Українського легіону у Польщі невдовзі підпише контракти із ЗСУ, - посол Боднар

Автор: 

Польща (8897) добровольці (961) ЗСУ (7898)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Войцеху Антоні-респект...
показати весь коментар
12.09.2025 19:16 Відповісти
+26
Поляк з великої букви! - Іще польска не згінела!
показати весь коментар
12.09.2025 19:17 Відповісти
+15
Молодец 🤝
показати весь коментар
12.09.2025 19:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Войцеху Антоні-респект...
показати весь коментар
12.09.2025 19:16 Відповісти
Один з тих притомних, якв є справді патріотами Польщі, а не прикидаються ними, як прльські ультраправі. Він рощуміє, що захищати Польщу краще і дешевше в Укоюраїні, еіж потім - на території Польщі, сіючи руїни і смерті цивільних, якщо не дай Боже український бар'єр впаде.
показати весь коментар
12.09.2025 20:08 Відповісти
Поляк з великої букви! - Іще польска не згінела!
показати весь коментар
12.09.2025 19:17 Відповісти
Молодец 🤝
показати весь коментар
12.09.2025 19:17 Відповісти
Крутий !
показати весь коментар
12.09.2025 19:18 Відповісти
Хай щастить.
показати весь коментар
12.09.2025 19:21 Відповісти
Молодець воїн, всіх Благ тобі!!!
показати весь коментар
12.09.2025 19:24 Відповісти
Нічого собі волинське тцк працює!
показати весь коментар
12.09.2025 19:25 Відповісти
Дякувати Богу, не всі поляки дуди. Юнак, а переживає за майбутнє своєї країни більше ніж всі укрядовці Польщі разом узяті.
показати весь коментар
12.09.2025 19:28 Відповісти
навіщо патякати на пана Президента Дуду, який стільки допоміг Україні ?

до речі, дід пана Президента був сотником УПА.

.
показати весь коментар
12.09.2025 19:34 Відповісти
Та є за що, але просто не хочеться щось доводити вам, бо вам це...просто не потрібно. Особливо про останні його дні при владі. Але ж інтернет у вас є, тож за бажанням - читати там є що і про що.
показати весь коментар
12.09.2025 21:08 Відповісти
Еще ни вшистко страцоне в Польске.
показати весь коментар
12.09.2025 19:31 Відповісти
Чи пам'ятаєш, Друже ляше,
Як ми буди ще козаками....

Шляхтич-Козак !
Бережи тебе Бог !
Бережіть хлопця, командири !
Бережись сам, хлопче !

Ти маєш ще відсвяткувати загибель рашки !

.
показати весь коментар
12.09.2025 19:31 Відповісти
Польща може пишатися своїм Швейком.
показати весь коментар
12.09.2025 19:32 Відповісти
Героям Слава !!!
показати весь коментар
12.09.2025 19:35 Відповісти
А де прокльонщики від Подляка - типу націонаолісти раZZжігатєлі ненависті до УСІХ!!!" "пшеків"?
показати весь коментар
12.09.2025 19:37 Відповісти
Єще Польська не згінела... !

Щира подяка, хлопче за шлях самурая-шляхтича !

.
показати весь коментар
12.09.2025 19:37 Відповісти
****** на якийсь фейк. Просте питання: Що у нього на голові взагалі?!
показати весь коментар
12.09.2025 19:38 Відповісти
Ага, дуже схоже на пропаганду.

"Для Польщі дуже важливо, щоб Україна боролася з росіянами, бо ми наступні на передовій" - він то воювати на передку 100% не буде, а от українці повинні продовжувати вмирати, щоб польщі було затишно. А санкцій від європи не буде, до 2028 року купуватимуть нафту і газ, озвучуватимуть занепокоєння і засудження.
показати весь коментар
12.09.2025 19:45 Відповісти
Українці воюють за своє життя, за свою свободу. Так що премію ти не заслужив.
показати весь коментар
12.09.2025 19:54 Відповісти
Що, і ти також воюєш?
показати весь коментар
12.09.2025 20:43 Відповісти
Конфедератка. Дуже влучно підібрана - видно, що польський воїн. Удачі сміливцю. Честь.
показати весь коментар
12.09.2025 20:04 Відповісти
Це зовсім не конфедератка, а якесь комічне гімно.
показати весь коментар
12.09.2025 20:56 Відповісти
ну яка конфедератка? там взагалі ШІ якийсь примітивний
показати весь коментар
12.09.2025 20:56 Відповісти
Рогативка, ви хотіли сказати. Але також зовсім не вона.
показати весь коментар
12.09.2025 20:58 Відповісти
ШІ таким бачить кашкет військового України )
показати весь коментар
12.09.2025 20:16 Відповісти
кашкет однострою УНР та УПА.
можливо, Армії Крайової

.
показати весь коментар
12.09.2025 21:06 Відповісти
Боже, бережи
показати весь коментар
12.09.2025 19:43 Відповісти
Таки не вдалося російським царям знищити всю польську шляхту у сибіру за повстання проти расійської окупації у 19 столітті. Якась частина вижила, вижили їхні нащадки. Слава таким полякам
показати весь коментар
12.09.2025 20:54 Відповісти
Йому 80 років, в нього день народження, але його ніхто не привітав.
показати весь коментар
12.09.2025 21:00 Відповісти
 
 