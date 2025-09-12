Зниклого у Польщі 18-річного хлопця знайшли в Україні: він став добровольцем в ЗСУ

У середині березня 2025 року в Польщі оголосили в розшук 18-річного юнака Войцеха Антоні, який мав їхати до Варшави. Через пів року вявилось, що парубок долучився добровольцем до української армії.

Про це пише польське видання Onet, передає Цензор.НЕТ.

Інформація про зникнення Антоні спочатку з'явилася у польських медіа. Родина вже тоді підозрювала, що він міг виїхати до Литви або України. Про це свідчили останні листування з ним.

Тоді після кількох днів пошуків познанська поліція оголосила, що знайшла хлопця, але не надала жодних подробиць. Але 11 вересня він зʼявився у відео Центру рекрутингу іноземців у ЗСУ.

"Мене звати Войцех Антоні, я з Польщі, з Познані. [...] Для Польщі дуже важливо, щоб Україна боролася з росіянами, бо ми наступні на передовій", - каже англійською юнак у військовій формі.

Він розповів, що пів року тому приїхав до України й вступив до 25 бригади Десантно-штурмових військ, щоб "рятувати людей, захищати їх від російських загарбників, боротися з російським вторгненням та боротися за Європу".

Наприкінці відео Войцех звернувся польською мовою до громадян своєї країни: "Брати й сестри з Польщі! Війна ближче, ніж здається. Допоможіть. Будьте готові захищати свою батьківщину. Слава Україні. Польща ще не загинула".

