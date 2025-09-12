Пропавшего в Польше 18-летнего парня нашли в Украине: он стал добровольцем в ВСУ

В середине марта 2025 года в Польше объявили в розыск 18-летнего юношу Войцеха Антони, который должен был ехать в Варшаву. Через полгода оказалось, что парень присоединился добровольцем к украинской армии.

Информация об исчезновении Антони сначала появилась в польских медиа. Семья уже тогда подозревала, что он мог уехать в Литву или Украину. Об этом свидетельствовали последние переписки с ним.

Тогда после нескольких дней поисков познанская полиция объявила, что нашла парня, но не предоставила никаких подробностей. Но 11 сентября он появился в видео Центра рекрутинга иностранцев в ВСУ.

"Меня зовут Войцех Антони, я из Польши, из Познани. [...] Для Польши очень важно, чтобы Украина боролась с русскими, потому что мы следующие на передовой", - говорит на английском юноша в военной форме.

Он рассказал, что полгода назад приехал в Украину и вступил в 25-ю бригаду Десантно-штурмовых войск, чтобы "спасать людей, защищать их от российских захватчиков, бороться с российским вторжением и бороться за Европу".

В конце видео Войцех обратился на польском языке к гражданам своей страны: "Братья и сестры из Польши! Война ближе, чем кажется. Помогите. Будьте готовы защищать свою родину. Слава Украине. Польша еще не погибла".

