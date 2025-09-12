РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9454 посетителя онлайн
Новости Иностранные добровольцы в ВСУ
5 588 35

Пропавшего в Польше 18-летнего парня нашли в Украине: он стал добровольцем в ВСУ

Польский доброволец Войцех Антони, которого разыскивали в Варшаве

В середине марта 2025 года в Польше объявили в розыск 18-летнего юношу Войцеха Антони, который должен был ехать в Варшаву. Через полгода оказалось, что парень присоединился добровольцем к украинской армии.

Об этом пишет польское издание Onet, передает Цензор.НЕТ.

Информация об исчезновении Антони сначала появилась в польских медиа. Семья уже тогда подозревала, что он мог уехать в Литву или Украину. Об этом свидетельствовали последние переписки с ним.

Тогда после нескольких дней поисков познанская полиция объявила, что нашла парня, но не предоставила никаких подробностей. Но 11 сентября он появился в видео Центра рекрутинга иностранцев в ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, на войне погиб доброволец из Эстонии Олев Роост. ФОТО

"Меня зовут Войцех Антони, я из Польши, из Познани. [...] Для Польши очень важно, чтобы Украина боролась с русскими, потому что мы следующие на передовой", - говорит на английском юноша в военной форме.

Парень, которого разыскивали в Польше, вступил в ВСУ

Он рассказал, что полгода назад приехал в Украину и вступил в 25-ю бригаду Десантно-штурмовых войск, чтобы "спасать людей, защищать их от российских захватчиков, бороться с российским вторжением и бороться за Европу".

В конце видео Войцех обратился на польском языке к гражданам своей страны: "Братья и сестры из Польши! Война ближе, чем кажется. Помогите. Будьте готовы защищать свою родину. Слава Украине. Польша еще не погибла".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пятая группа добровольцев Украинского легиона в Польше вскоре подпишет контракты с ВСУ, - посол Боднар

Автор: 

Польша (8748) добровольцы (1208) ВСУ (6898)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
Войцеху Антоні-респект...
показать весь комментарий
12.09.2025 19:16 Ответить
+35
Поляк з великої букви! - Іще польска не згінела!
показать весь комментарий
12.09.2025 19:17 Ответить
+19
Молодец 🤝
показать весь комментарий
12.09.2025 19:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Войцеху Антоні-респект...
показать весь комментарий
12.09.2025 19:16 Ответить
Один з тих притомних, якв є справді патріотами Польщі, а не прикидаються ними, як прльські ультраправі. Він рощуміє, що захищати Польщу краще і дешевше в Укоюраїні, еіж потім - на території Польщі, сіючи руїни і смерті цивільних, якщо не дай Боже український бар'єр впаде.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:08 Ответить
Поляк з великої букви! - Іще польска не згінела!
показать весь комментарий
12.09.2025 19:17 Ответить
Молодец 🤝
показать весь комментарий
12.09.2025 19:17 Ответить
Крутий !
показать весь комментарий
12.09.2025 19:18 Ответить
Хай щастить.
показать весь комментарий
12.09.2025 19:21 Ответить
Молодець воїн, всіх Благ тобі!!!
показать весь комментарий
12.09.2025 19:24 Ответить
Нічого собі волинське тцк працює!
показать весь комментарий
12.09.2025 19:25 Ответить
Дякувати Богу, не всі поляки дуди. Юнак, а переживає за майбутнє своєї країни більше ніж всі укрядовці Польщі разом узяті.
показать весь комментарий
12.09.2025 19:28 Ответить
навіщо патякати на пана Президента Дуду, який стільки допоміг Україні ?

до речі, дід пана Президента був сотником УПА.

.
показать весь комментарий
12.09.2025 19:34 Ответить
Та є за що, але просто не хочеться щось доводити вам, бо вам це...просто не потрібно. Особливо про останні його дні при владі. Але ж інтернет у вас є, тож за бажанням - читати там є що і про що.
показать весь комментарий
12.09.2025 21:08 Ответить
А мій дід воював в складі командос польської армії генерала Андерса, так що я маю повне право натикати пана Дуду в той бруд, яким він тужиться обляпати Україну останнім часом. Допомагав Україні, на мою думку, польський люд, не з своєї кишені Дуда ту допомогу діставав, та й вибору в нього, як у президента, не було, бо він не дурень і розумів, якщо Україна не вистоїть, Польща наступна і доведеться йому драпати до бритів, як то було в 1939-му.
показать весь комментарий
12.09.2025 21:49 Ответить
Еще ни вшистко страцоне в Польске.
показать весь комментарий
12.09.2025 19:31 Ответить
Чи пам'ятаєш, Друже ляше,
Як ми буди ще козаками....

Шляхтич-Козак !
Бережи тебе Бог !
Бережіть хлопця, командири !
Бережись сам, хлопче !

Ти маєш ще відсвяткувати загибель рашки !

.
показать весь комментарий
12.09.2025 19:31 Ответить
Польща може пишатися своїм Швейком.
показать весь комментарий
12.09.2025 19:32 Ответить
Героям Слава !!!
показать весь комментарий
12.09.2025 19:35 Ответить
А де прокльонщики від Подляка - типу націонаолісти раZZжігатєлі ненависті до УСІХ!!!" "пшеків"?
показать весь комментарий
12.09.2025 19:37 Ответить
Єще Польська не згінела... !

Щира подяка, хлопче за шлях самурая-шляхтича !

.
показать весь комментарий
12.09.2025 19:37 Ответить
****** на якийсь фейк. Просте питання: Що у нього на голові взагалі?!
показать весь комментарий
12.09.2025 19:38 Ответить
Ага, дуже схоже на пропаганду.

"Для Польщі дуже важливо, щоб Україна боролася з росіянами, бо ми наступні на передовій" - він то воювати на передку 100% не буде, а от українці повинні продовжувати вмирати, щоб польщі було затишно. А санкцій від європи не буде, до 2028 року купуватимуть нафту і газ, озвучуватимуть занепокоєння і засудження.
показать весь комментарий
12.09.2025 19:45 Ответить
Українці воюють за своє життя, за свою свободу. Так що премію ти не заслужив.
показать весь комментарий
12.09.2025 19:54 Ответить
Що, і ти також воюєш?
показать весь комментарий
12.09.2025 20:43 Ответить
З березня вдома.
показать весь комментарий
12.09.2025 21:20 Ответить
Конфедератка. Дуже влучно підібрана - видно, що польський воїн. Удачі сміливцю. Честь.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:04 Ответить
Це зовсім не конфедератка, а якесь комічне гімно.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:56 Ответить
ну яка конфедератка? там взагалі ШІ якийсь примітивний
показать весь комментарий
12.09.2025 20:56 Ответить
Рогативка, ви хотіли сказати. Але також зовсім не вона.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:58 Ответить
ШІ таким бачить кашкет військового України )
показать весь комментарий
12.09.2025 20:16 Ответить
кашкет однострою УНР та УПА.
можливо, Армії Крайової

.
показать весь комментарий
12.09.2025 21:06 Ответить
Дякую, кеп. Саме тому ШІ його так й побачив.
показать весь комментарий
12.09.2025 21:23 Ответить
Боже, бережи
показать весь комментарий
12.09.2025 19:43 Ответить
Таки не вдалося російським царям знищити всю польську шляхту у сибіру за повстання проти расійської окупації у 19 столітті. Якась частина вижила, вижили їхні нащадки. Слава таким полякам
показать весь комментарий
12.09.2025 20:54 Ответить
Йому 80 років, в нього день народження, але його ніхто не привітав.
показать весь комментарий
12.09.2025 21:00 Ответить
Дуже дякую польському юнаку за його вчинок.Але з іншої сторони мені соромно,що більшість наших юнаків його віку-взагалі не хочуть щось знати про війну,для них її просто немає
показать весь комментарий
12.09.2025 21:43 Ответить
 
 