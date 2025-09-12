Пропавшего в Польше 18-летнего парня нашли в Украине: он стал добровольцем в ВСУ
В середине марта 2025 года в Польше объявили в розыск 18-летнего юношу Войцеха Антони, который должен был ехать в Варшаву. Через полгода оказалось, что парень присоединился добровольцем к украинской армии.
Об этом пишет польское издание Onet, передает Цензор.НЕТ.
Информация об исчезновении Антони сначала появилась в польских медиа. Семья уже тогда подозревала, что он мог уехать в Литву или Украину. Об этом свидетельствовали последние переписки с ним.
Тогда после нескольких дней поисков познанская полиция объявила, что нашла парня, но не предоставила никаких подробностей. Но 11 сентября он появился в видео Центра рекрутинга иностранцев в ВСУ.
"Меня зовут Войцех Антони, я из Польши, из Познани. [...] Для Польши очень важно, чтобы Украина боролась с русскими, потому что мы следующие на передовой", - говорит на английском юноша в военной форме.
Он рассказал, что полгода назад приехал в Украину и вступил в 25-ю бригаду Десантно-штурмовых войск, чтобы "спасать людей, защищать их от российских захватчиков, бороться с российским вторжением и бороться за Европу".
В конце видео Войцех обратился на польском языке к гражданам своей страны: "Братья и сестры из Польши! Война ближе, чем кажется. Помогите. Будьте готовы защищать свою родину. Слава Украине. Польша еще не погибла".
до речі, дід пана Президента був сотником УПА.
.
Як ми буди ще козаками....
Шляхтич-Козак !
Бережи тебе Бог !
Бережіть хлопця, командири !
Бережись сам, хлопче !
Ти маєш ще відсвяткувати загибель рашки !
.
Щира подяка, хлопче за шлях самурая-шляхтича !
.
"Для Польщі дуже важливо, щоб Україна боролася з росіянами, бо ми наступні на передовій" - він то воювати на передку 100% не буде, а от українці повинні продовжувати вмирати, щоб польщі було затишно. А санкцій від європи не буде, до 2028 року купуватимуть нафту і газ, озвучуватимуть занепокоєння і засудження.
можливо, Армії Крайової
