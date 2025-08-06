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Новости Украинский легион в Польше Иностранные добровольцы в ВСУ
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Пятая группа добровольцев Украинского легиона в Польше вскоре подпишет контракты с ВСУ, - посол Боднар

Украинский легион в Польше: новые добровольцы присоединятся к ВСУ

Уже пятая группа добровольцев Украинского легиона 8 августа подпишет контракты с ВСУ в польском Люблине.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

"8 августа планируется подписание контрактов с Вооруженными силами Украины очередной группой добровольцев. Это подтверждает эффективность работы этого пункта набора добровольцев и что он и в дальнейшем имеет популярность", - подчеркнул он.

По словам Боднара, важно, что украинцы, которые находятся за рубежом, возвращаются домой, и имеют возможность присоединиться к ВСУ через рекрутинговый центр в Люблине.

Посол добавил, что предыдущие группы добровольцев после обучения в Польше проходят боевое слаживание в Украине.

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Напомним, о создании Украинского легиона стало известно в начале июля прошлого года, когда президент Украины Владимир Зеленский совместно с главой польского правительства Дональдом Туском подписали в Варшаве соглашение по безопасности. Одним из его пунктов является подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.

Согласно договору, Украина обеспечивает добровольцев военной формой и медикаментами, а Польша предоставляет технику, вооружение и инфраструктуру на время обучения.

Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в ноябре прошлого года, вторая - в январе этого года, третья - в конце февраля, а четвертая - в начале июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четвертая группа добровольцев Украинского легиона в Польше подписала контракты с ВСУ

Автор: 

Боднар Василий (167) Польша (8598) добровольцы (1197) ВСУ (6824)


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Зелений зрадник на днях підпише капітуляцію.
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06.08.2025 22:48 Ответить
Дурко, ця "капітуляція" тобі буде здаватися перемогою після того як наш фронт обвалиться і Україну відріжуть по Дніпру. Чи ти такий ***** диванний патріот який готовий воювати до останнього Миколи?
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06.08.2025 23:14 Ответить
 
 