Пятая группа добровольцев Украинского легиона в Польше вскоре подпишет контракты с ВСУ, - посол Боднар
Уже пятая группа добровольцев Украинского легиона 8 августа подпишет контракты с ВСУ в польском Люблине.
Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.
"8 августа планируется подписание контрактов с Вооруженными силами Украины очередной группой добровольцев. Это подтверждает эффективность работы этого пункта набора добровольцев и что он и в дальнейшем имеет популярность", - подчеркнул он.
По словам Боднара, важно, что украинцы, которые находятся за рубежом, возвращаются домой, и имеют возможность присоединиться к ВСУ через рекрутинговый центр в Люблине.
Посол добавил, что предыдущие группы добровольцев после обучения в Польше проходят боевое слаживание в Украине.
Напомним, о создании Украинского легиона стало известно в начале июля прошлого года, когда президент Украины Владимир Зеленский совместно с главой польского правительства Дональдом Туском подписали в Варшаве соглашение по безопасности. Одним из его пунктов является подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.
Согласно договору, Украина обеспечивает добровольцев военной формой и медикаментами, а Польша предоставляет технику, вооружение и инфраструктуру на время обучения.
Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в ноябре прошлого года, вторая - в январе этого года, третья - в конце февраля, а четвертая - в начале июня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зелений зрадник на днях підпише капітуляцію.