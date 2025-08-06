Пятая группа добровольцев Украинского легиона в Польше вскоре подпишет контракты с ВСУ, - посол Боднар

Уже пятая группа добровольцев Украинского легиона 8 августа подпишет контракты с ВСУ в польском Люблине.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

"8 августа планируется подписание контрактов с Вооруженными силами Украины очередной группой добровольцев. Это подтверждает эффективность работы этого пункта набора добровольцев и что он и в дальнейшем имеет популярность", - подчеркнул он.

По словам Боднара, важно, что украинцы, которые находятся за рубежом, возвращаются домой, и имеют возможность присоединиться к ВСУ через рекрутинговый центр в Люблине.

Посол добавил, что предыдущие группы добровольцев после обучения в Польше проходят боевое слаживание в Украине.

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Напомним, о создании Украинского легиона стало известно в начале июля прошлого года, когда президент Украины Владимир Зеленский совместно с главой польского правительства Дональдом Туском подписали в Варшаве соглашение по безопасности. Одним из его пунктов является подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.

Согласно договору, Украина обеспечивает добровольцев военной формой и медикаментами, а Польша предоставляет технику, вооружение и инфраструктуру на время обучения.

Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в ноябре прошлого года, вторая - в январе этого года, третья - в конце февраля, а четвертая - в начале июня.

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