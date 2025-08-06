П’ята група добровольців Українського легіону у Польщі невдовзі підпише контракти із ЗСУ, - посол Боднар
Уже п’ята група добровольців Українського легіону 8 серпня підпише контракти із ЗСУ в польському Любліні.
Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
"8 серпня планується підписання контрактів із Збройними силами України черговою групою добровольців. Це підтверджує ефективність роботи цього пункту набору добровольців і що він і надалі має популярність", - наголосив він.
За словами Боднара, важливо, що українці, які перебувають за кордоном, повертаються додому, і мають можливість долучитися до ЗСУ через рекрутинговий центр у Любліні.
Посол додав, що попередні групи добровольців після навчання у Польщі проходять бойове злагодження в Україні.
Нагадаємо, про створення Українського легіону стало відомо на початку липня минулого року, коли президент України Володимир Зеленський спільно з главою польського уряду Дональдом Туском підписали у Варшаві безпекову угоду. Одним із її пунктів є підготовка на території Польщі українських військових підрозділів.
Згідно з угодою, Україна забезпечує добровольців військовою формою та медикаментами, а Польща надає техніку, озброєння та інфраструктуру на час навчання.
Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти із ЗСУ торік у листопаді, друга –– у січні цього року, третя –– наприкінці лютого, а четверта — на початку червня.
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