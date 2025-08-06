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Новини Український легіон у Польщі Іноземні добровольці в ЗСУ
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П’ята група добровольців Українського легіону у Польщі невдовзі підпише контракти із ЗСУ, - посол Боднар

Український легіон у Польщі: нові добровольці долучаться до ЗСУ

Уже п’ята група добровольців Українського легіону 8 серпня підпише контракти із ЗСУ в польському Любліні.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"8 серпня планується підписання контрактів із Збройними силами України черговою групою добровольців. Це підтверджує ефективність роботи цього пункту набору добровольців і що він і надалі має популярність", - наголосив він.

За словами Боднара, важливо, що українці, які перебувають за кордоном, повертаються додому, і мають можливість долучитися до ЗСУ через рекрутинговий центр у Любліні.

Посол додав, що попередні групи добровольців після навчання у Польщі проходять бойове злагодження в Україні.

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Нагадаємо, про створення Українського легіону стало відомо на початку липня минулого року, коли президент України Володимир Зеленський спільно з главою польського уряду Дональдом Туском підписали у Варшаві безпекову угоду. Одним із її пунктів є підготовка на території Польщі українських військових підрозділів.

Згідно з угодою, Україна забезпечує добровольців військовою формою та медикаментами, а Польща надає техніку, озброєння та інфраструктуру на час навчання.

Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти із ЗСУ торік у листопаді, друга –– у січні цього року, третя –– наприкінці лютого, а четверта — на початку червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверта група добровольців Українського легіону в Польщі підписала контракти із ЗСУ

Автор: 

Боднар Василь (157) Польща (8735) добровольці (949) ЗСУ (7820)


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Зелений зрадник на днях підпише капітуляцію.
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06.08.2025 22:48 Відповісти
Дурко, ця "капітуляція" тобі буде здаватися перемогою після того як наш фронт обвалиться і Україну відріжуть по Дніпру. Чи ти такий ***** диванний патріот який готовий воювати до останнього Миколи?
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06.08.2025 23:14 Відповісти
"До останнього Миколи"? Таке лише от кацапських підарів можна почути.
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06.08.2025 23:23 Відповісти
А сколько поляков воюет или воевало за Украину?
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06.08.2025 23:34 Відповісти
 
 