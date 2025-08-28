Защищая Украину, на войне погиб доброволец из Эстонии Олев Роост. ФОТО

На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии Олев Роост.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердили в Силах специальных операций Эстонии.

"С глубокой скорбью сообщаем, что, борясь за свободу Украины, погиб эстонский доброволец Олев Роост", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роост вступил в батальон Сухопутных войск Эстонии в 2010-м и служил в нем до 2017 года.

В составе батальона он участвовал в зарубежных операциях в Афганистане в 2011 и 2013 годах.

В 2017 году Роост прошел отбор в Силы специальных операций в Эстонии, присоединился к подразделению и в 2020 году участвовал в зарубежной операции в Мали.

Воин оставался в составе Сил специальных операций до 2023 года, когда по собственному желанию ушел со службы.

После этого Роост отправился добровольцем в Украину, где сражался в рядах 3-го Отдельного полка специального назначения.

"Он поехал за границу, чтобы защитить мир на своей родине, рискуя жизнью и отдавая все, чтобы война не дошла до нас. Мы чтим его память и никогда не забудем его вклад", - добавили там.

