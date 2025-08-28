РУС
Защищая Украину, на войне погиб доброволец из Эстонии Олев Роост. ФОТО

На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии Олев Роост.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердили в Силах специальных операций Эстонии.

"С глубокой скорбью сообщаем, что, борясь за свободу Украины, погиб эстонский доброволец Олев Роост", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роост вступил в батальон Сухопутных войск Эстонии в 2010-м и служил в нем до 2017 года.

Доброволец из Эстонии Олев Роост погиб на войне в Украине

В составе батальона он участвовал в зарубежных операциях в Афганистане в 2011 и 2013 годах.

В 2017 году Роост прошел отбор в Силы специальных операций в Эстонии, присоединился к подразделению и в 2020 году участвовал в зарубежной операции в Мали.

Воин оставался в составе Сил специальных операций до 2023 года, когда по собственному желанию ушел со службы.

После этого Роост отправился добровольцем в Украину, где сражался в рядах 3-го Отдельного полка специального назначения.

"Он поехал за границу, чтобы защитить мир на своей родине, рискуя жизнью и отдавая все, чтобы война не дошла до нас. Мы чтим его память и никогда не забудем его вклад", - добавили там.

Вічна пам'ять герою.
28.08.2025 20:49 Ответить
Честь та вічна слава воїну!
28.08.2025 20:51 Ответить
R.I.P.
28.08.2025 20:53 Ответить
Низький уклін, тобі Козаче!!
Глибокі співчуття Родині, Захисника України від московської війни!
Памятаймо, ціну Вільної України від московського ярма і таборів ГУЛАГІВ2!!
Слава Україні та Естонії!
28.08.2025 21:01 Ответить
R.I.P
28.08.2025 21:06 Ответить
Світла Вічна пам'ять , низький уклін 🙏❤️Славному Герою 🇪🇪Olev Roost…… Співчуття рідним
28.08.2025 21:27 Ответить
Співчуття рідним... Вікінг!
28.08.2025 21:36 Ответить
Шана Герою!
28.08.2025 21:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cGwEBN1dGFQ
Слава Україні та Естонії!
