Защищая Украину, на войне погиб доброволец из Эстонии Олев Роост. ФОТО
На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии Олев Роост.
Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердили в Силах специальных операций Эстонии.
"С глубокой скорбью сообщаем, что, борясь за свободу Украины, погиб эстонский доброволец Олев Роост", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Роост вступил в батальон Сухопутных войск Эстонии в 2010-м и служил в нем до 2017 года.
В составе батальона он участвовал в зарубежных операциях в Афганистане в 2011 и 2013 годах.
В 2017 году Роост прошел отбор в Силы специальных операций в Эстонии, присоединился к подразделению и в 2020 году участвовал в зарубежной операции в Мали.
Воин оставался в составе Сил специальных операций до 2023 года, когда по собственному желанию ушел со службы.
После этого Роост отправился добровольцем в Украину, где сражался в рядах 3-го Отдельного полка специального назначения.
"Он поехал за границу, чтобы защитить мир на своей родине, рискуя жизнью и отдавая все, чтобы война не дошла до нас. Мы чтим его память и никогда не забудем его вклад", - добавили там.
Глибокі співчуття Родині, Захисника України від московської війни!
Памятаймо, ціну Вільної України від московського ярма і таборів ГУЛАГІВ2!!
Слава Україні та Естонії!
