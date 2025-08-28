Захищаючи Україну, на війні загинув доброволець з Естонії Олев Роост. ФОТО

На війні в Україні загинув доброволець з Естонії Олев Роост.

Як інформує Цензор.НЕТ, це підтвердили в Силах спеціальних операцій Естонії.

"З глибоким сумом повідомляємо, що, борючись за свободу України, загинув естонський доброволець Олев Роост", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Роост вступив до батальйону Сухопутних військ Естонії 2010-го і служив у ньому до 2017 року.

У складі батальйону він брав участь у закордонних операціях в Афганістані у 2011 та 2013 роках.

У 2017 році Роост пройшов відбір до Сил спеціальних операцій в Естонії, долучився до підрозділу та у 2020 році брав участь у закордонній операції в Малі.

Воїн залишався у складі Сил спеціальних операцій до 2023 року, коли за власним бажанням пішов зі служби.

Після цього Роост вирушив добровольцем в Україну, де бився у лавах 3-го окремого полку спеціального призначення.

"Він поїхав за кордон, щоб захистити мир на своїй батьківщині, ризикуючи життям і віддаючи все, щоб війна не дійшла до нас. Ми високо шануємо його пам'ять і ніколи не забудемо його внесок", - додали там.

