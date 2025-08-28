УКР
Захищаючи Україну, на війні загинув доброволець з Естонії Олев Роост. ФОТО

На війні в Україні загинув доброволець з Естонії Олев Роост.

Як інформує Цензор.НЕТ, це підтвердили в Силах спеціальних операцій Естонії.

"З глибоким сумом повідомляємо, що, борючись за свободу України, загинув естонський доброволець Олев Роост", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Роост вступив до батальйону Сухопутних військ Естонії 2010-го і служив у ньому до 2017 року.

Доброволець з Естонії Олев Роост загинув на війні в Україні

У складі батальйону він брав участь у закордонних операціях в Афганістані у 2011 та 2013 роках.

У 2017 році Роост пройшов відбір до Сил спеціальних операцій в Естонії, долучився до підрозділу та у 2020 році брав участь у закордонній операції в Малі.

Воїн залишався у складі Сил спеціальних операцій до 2023 року, коли за власним бажанням пішов зі служби.

Після цього Роост вирушив добровольцем в Україну, де бився у лавах 3-го окремого полку спеціального призначення.

"Він поїхав за кордон, щоб захистити мир на своїй батьківщині, ризикуючи життям і віддаючи все, щоб війна не дійшла до нас. Ми високо шануємо його пам'ять і ніколи не забудемо його внесок", - додали там.

+38
Вічна пам'ять герою.
28.08.2025 20:49 Відповісти
+28
Честь та вічна слава воїну!
28.08.2025 20:51 Відповісти
+20
Низький уклін, тобі Козаче!!
Глибокі співчуття Родині, Захисника України від московської війни!
Памятаймо, ціну Вільної України від московського ярма і таборів ГУЛАГІВ2!!
Слава Україні та Естонії!
28.08.2025 21:01 Відповісти
R.I.P.
28.08.2025 20:53 Відповісти
Низький уклін, тобі Козаче!!
Глибокі співчуття Родині, Захисника України від московської війни!
Памятаймо, ціну Вільної України від московського ярма і таборів ГУЛАГІВ2!!
Слава Україні та Естонії!
28.08.2025 21:01 Відповісти
R.I.P
28.08.2025 21:06 Відповісти
Світла Вічна пам'ять , низький уклін 🙏❤️Славному Герою 🇪🇪Olev Roost…… Співчуття рідним
28.08.2025 21:27 Відповісти
Співчуття рідним... Вікінг!
28.08.2025 21:36 Відповісти
Шана Герою!
28.08.2025 21:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cGwEBN1dGFQ
Слава Україні та Естонії!
28.08.2025 22:04 Відповісти
Вічна пам'ять і Слава Герою! 🇺🇦💔🇪🇪
28.08.2025 22:15 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою!
28.08.2025 22:59 Відповісти
На фото посмішка вільного та сильного духом.
28.08.2025 23:08 Відповісти
 
 