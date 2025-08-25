У боях за Україну загинув доброволець із Італії Лука Чекка. ФОТО
Італійський доброволець Лука Чекка загинув захищаючи Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ANSA із посиланням на фейсбук-сторінку International Volunteers for Ukraine.
Зазначається, що з грудня 2024 року він вважався зниклим безвісти.
"Наш любий італійський брат Лука Чекка, який служив в Україні добровольцем, загинув на полі бою. Честь, слава і вдячність нашому братові", – йдеться у дописі.
Відомо, що Лука Чекка народився в Римі, йому було 34 роки. Він був офіційно оголошений зниклим безвісти з грудня 2024 року. Джерела повідомляють, що він загинув у боях в Донецькій області.
Чекка – дев'ятий італієць, який загинув у війні в Україні.
