У боях за Україну загинув доброволець із Італії Лука Чекка. ФОТО

Італійський доброволець Лука Чекка загинув захищаючи Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ANSA із посиланням на фейсбук-сторінку International Volunteers for Ukraine.

Загинув Лука Чекка

Зазначається, що з грудня 2024 року він вважався зниклим безвісти. 

"Наш любий італійський брат Лука Чекка, який служив в Україні добровольцем, загинув на полі бою. Честь, слава і вдячність нашому братові", – йдеться у дописі.

Відомо, що Лука Чекка народився в Римі, йому було 34 роки. Він був офіційно оголошений зниклим безвісти з грудня 2024 року. Джерела повідомляють, що він загинув у боях в Донецькій області.

Чекка – дев'ятий італієць, який загинув у війні в Україні.

Честь і Слава Герою....
25.08.2025 13:33 Відповісти
RIP
25.08.2025 13:34 Відповісти
25.08.2025 13:36 Відповісти
25.08.2025 13:41 Відповісти
Verginedi Lourdes, guida guest'anima Luca Cecca a Dio ❤️😢 Герою Слава !!! 🇮🇹 🇺🇦
25.08.2025 13:47 Відповісти
 
 