В боях за Украину погиб доброволец из Италии Лука Чекка. ФОТО
Итальянский доброволец Лука Чекка погиб защищая Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ANSA со ссылкой на фейсбук-страницу International Volunteers for Ukraine.
Отмечается, что с декабря 2024 года он считался пропавшим без вести.
"Наш дорогой итальянский брат Лука Чекка, который служил в Украине добровольцем, погиб на поле боя. Честь, слава и благодарность нашему брату", - говорится в заметке.
Известно, что Лука Чекка родился в Риме, ему было 34 года. Он был официально объявлен пропавшим без вести с декабря 2024 года. Источники сообщают, что он погиб в боях в Донецкой области.
Чекка - девятый итальянец, который погиб в ходе войны в Украине.
