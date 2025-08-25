РУС
В боях за Украину погиб доброволец из Италии Лука Чекка. ФОТО

Итальянский доброволец Лука Чекка погиб защищая Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ANSA со ссылкой на фейсбук-страницу International Volunteers for Ukraine.

Погиб Лука Чекка

Отмечается, что с декабря 2024 года он считался пропавшим без вести.

"Наш дорогой итальянский брат Лука Чекка, который служил в Украине добровольцем, погиб на поле боя. Честь, слава и благодарность нашему брату", - говорится в заметке.

Известно, что Лука Чекка родился в Риме, ему было 34 года. Он был официально объявлен пропавшим без вести с декабря 2024 года. Источники сообщают, что он погиб в боях в Донецкой области.

Чекка - девятый итальянец, который погиб в ходе войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, на фронте погиб азербайджанец Афган Оруджов. ФОТО

Италия (1680) смерть (9286) добровольцы (1202)
Честь і Слава Герою....
25.08.2025 13:33
RIP
25.08.2025 13:34
25.08.2025 13:36
25.08.2025 13:41
Verginedi Lourdes, guida guest'anima Luca Cecca a Dio ❤️😢 Герою Слава !!! 🇮🇹 🇺🇦
25.08.2025 13:47
Віва Україна! Віва Італія! Смерть фашистським окупантам!
25.08.2025 14:35
Смерть рашистським окупантам!
25.08.2025 14:38
Герою слава! Боляче.. Спочивай у мирі, Воїне! Співчуття близьким та побратимам.
25.08.2025 14:58
 
 