Защищая Украину, на фронте погиб азербайджанец Афган Оруджов. ФОТО
Защищая Украину от российской агрессии, на фронте погиб азербайджанец Афган Оруджов. Он добровольцем защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил народный депутат VIII созыва Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.
"В противостоянии с российскими оккупантами еще один этнический азербайджанец - Афган Оруджов - отдал свою жизнь за территориальную целостность Украины. Он сражался чтобы сине-желтый флаг всегда развевался над свободной землей. С первых дней полномасштабного вторжения Афган пошел добровольцем защищать территориальную целостность и независимость Украины, выбрав путь мужества и чести. Афган участвовал в ожесточенных боях на Бахмутском направлении, а затем выполнял боевые задачи на Сумщине, где отдал свою жизнь, оставшись верным присяге и собратьям до последнего вздоха", - рассказал Береза.
За смелость и преданность Афган Оруджов был награжден орденом "За мужество" III степени, а также отличиями бригадного и батальонного уровня.
"Украина потеряла преданного воина, Азербайджан - достойного сына, а собратья - надежного товарища. Его мужество и самопожертвование навсегда останутся в сердцах украинского и азербайджанского народов", - добавил Береза.
Прощание с добровольцем состоялось в воскресенье, 24 августа, в Киевской области.
Коли ти захищав своїм життям нашу землю, нашу Неньку - ти був для нас патріотом України, як би хто там що не казав!
Герої не вмирають!
Вічна пам'ять і подяка всім, хто загинув за нашу Україну!