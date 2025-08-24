Защищая Украину, на фронте погиб азербайджанец Афган Оруджов. ФОТО

Защищая Украину от российской агрессии, на фронте погиб азербайджанец Афган Оруджов. Он добровольцем защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил народный депутат VIII созыва Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.

"В противостоянии с российскими оккупантами еще один этнический азербайджанец - Афган Оруджов - отдал свою жизнь за территориальную целостность Украины. Он сражался чтобы сине-желтый флаг всегда развевался над свободной землей. С первых дней полномасштабного вторжения Афган пошел добровольцем защищать территориальную целостность и независимость Украины, выбрав путь мужества и чести. Афган участвовал в ожесточенных боях на Бахмутском направлении, а затем выполнял боевые задачи на Сумщине, где отдал свою жизнь, оставшись верным присяге и собратьям до последнего вздоха", - рассказал Береза.

За смелость и преданность Афган Оруджов был награжден орденом "За мужество" III степени, а также отличиями бригадного и батальонного уровня.

"Украина потеряла преданного воина, Азербайджан - достойного сына, а собратья - надежного товарища. Его мужество и самопожертвование навсегда останутся в сердцах украинского и азербайджанского народов", - добавил Береза.

Прощание с добровольцем состоялось в воскресенье, 24 августа, в Киевской области.

