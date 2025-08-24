РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10410 посетителей онлайн
Новости Потери Украины
3 153 13

Защищая Украину, на фронте погиб азербайджанец Афган Оруджов. ФОТО

Защищая Украину от российской агрессии, на фронте погиб азербайджанец Афган Оруджов. Он добровольцем защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил народный депутат VIII созыва Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.

Афган Оруджов

"В противостоянии с российскими оккупантами еще один этнический азербайджанец - Афган Оруджов - отдал свою жизнь за территориальную целостность Украины. Он сражался чтобы сине-желтый флаг всегда развевался над свободной землей. С первых дней полномасштабного вторжения Афган пошел добровольцем защищать территориальную целостность и независимость Украины, выбрав путь мужества и чести. Афган участвовал в ожесточенных боях на Бахмутском направлении, а затем выполнял боевые задачи на Сумщине, где отдал свою жизнь, оставшись верным присяге и собратьям до последнего вздоха", - рассказал Береза.

За смелость и преданность Афган Оруджов был награжден орденом "За мужество" III степени, а также отличиями бригадного и батальонного уровня.

"Украина потеряла преданного воина, Азербайджан - достойного сына, а собратья - надежного товарища. Его мужество и самопожертвование навсегда останутся в сердцах украинского и азербайджанского народов", - добавил Береза.

Прощание с добровольцем состоялось в воскресенье, 24 августа, в Киевской области.

Смотрите также: На войне погиб мастер спорта Украины международного класса по стрельбе, многократный рекордсмен Алексей Хабаров. ФОТО

потери (4526) добровольцы (1202) война в Украине (5794)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Вечная память.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:57 Ответить
+24
R.I.P.
Коли ти захищав своїм життям нашу землю, нашу Неньку - ти був для нас патріотом України, як би хто там що не казав!
Герої не вмирають!
Вічна пам'ять і подяка всім, хто загинув за нашу Україну!
показать весь комментарий
24.08.2025 19:57 Ответить
+23
ЧЕСТЬ!
показать весь комментарий
24.08.2025 19:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вечная память.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:57 Ответить
R.I.P.
Коли ти захищав своїм життям нашу землю, нашу Неньку - ти був для нас патріотом України, як би хто там що не казав!
Герої не вмирають!
Вічна пам'ять і подяка всім, хто загинув за нашу Україну!
показать весь комментарий
24.08.2025 19:57 Ответить
ЧЕСТЬ!
показать весь комментарий
24.08.2025 19:57 Ответить
Слава і вічна пам"ять Герою, достойнику і гідному сину свого народу, який боровся з кацапською нечистю за свободу і справедливість.
показать весь комментарий
24.08.2025 19:59 Ответить
Вічна Пам'ять і шана Герою!!
показать весь комментарий
24.08.2025 20:09 Ответить
Там кацапня навіжена, вже починає про нове "есвео" говорить... Найбільш навіжені вимагають ударить по Азербайджану... Саме для цього вони розпалили погроми та пресування азербайджанців, у Росії... І саме тому почали бить по терміналах з азербайджанським пальним в Одесі, та псувать нафту в трубопроводах, які йдуть на Європу, хлором... Так що не виключено, що ми з Азербайджаном скоро станемо, пліч-о-пліч, проти "божевільної бензоколонки"...
показать весь комментарий
24.08.2025 20:11 Ответить
😢
показать весь комментарий
24.08.2025 20:15 Ответить
Дякую, друже. Ми тебе пам'ятатимемо. Спочивай з миром.
показать весь комментарий
24.08.2025 20:33 Ответить
+1
показать весь комментарий
24.08.2025 20:52 Ответить
RIP
показать весь комментарий
24.08.2025 21:00 Ответить
упокій Боже його душу в мирі ,і створи вічну пам'ять в серцях живих
показать весь комментарий
24.08.2025 21:03 Ответить
Герої України ,Син Азербайжану 🇦🇿 🇺🇦 !!!Герою Слава !!!🙏 😢
показать весь комментарий
24.08.2025 21:05 Ответить
Вечная память и слава Герою.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:13 Ответить
 
 