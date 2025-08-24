УКР
Захищаючи Україну, на фронті загинув азербайджанець Афган Оруджов. ФОТО

Захищаючи Україну від російської агресії, на фронті загинув азербайджанець Афган Оруджов. Він добровольцем боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив народний депутат VIII скликання Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

Афган Оруджов

"У протистоянні з російськими окупантами ще один етнічний азербайджанець - Афган Оруджов - віддав своє життя за територіальну цілісність України. Він бився щоб синьо-жовтий прапор завжди майорів над вільною землею. З перших днів повномасштабного вторгнення Афган пішов добровольцем захищати територіальну цілісність та незалежність України, обравши шлях мужності та честі. Афган брав участь у запеклих боях на Бахмутському напрямку, а згодом виконував бойові завдання на Сумщині, де віддав своє життя, залишившись вірним присязі та побратимам до останнього подиху", - розповів Береза.

За сміливість і відданість Афган Оруджов був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, а також відзнаками бригадного та батальйонного рівня.

"Україна втратила відданого воїна, Азербайджан — гідного сина, а побратими — надійного товариша. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться в серцях українського та азербайджанського народів", - додав Береза.

Прощання із добровольцем відбулося у неділю, 24 серпня, на Київщині.

втрати (4541) добровольці (954) війна в Україні (5833)
Топ коментарі
+26
R.I.P.
Коли ти захищав своїм життям нашу землю, нашу Неньку - ти був для нас патріотом України, як би хто там що не казав!
Герої не вмирають!
Вічна пам'ять і подяка всім, хто загинув за нашу Україну!
24.08.2025 19:57
+25
Вечная память.
24.08.2025 19:57
+25
ЧЕСТЬ!
24.08.2025 19:57
