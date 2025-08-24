Захищаючи Україну, на фронті загинув азербайджанець Афган Оруджов. ФОТО

Захищаючи Україну від російської агресії, на фронті загинув азербайджанець Афган Оруджов. Він добровольцем боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив народний депутат VIII скликання Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

"У протистоянні з російськими окупантами ще один етнічний азербайджанець - Афган Оруджов - віддав своє життя за територіальну цілісність України. Він бився щоб синьо-жовтий прапор завжди майорів над вільною землею. З перших днів повномасштабного вторгнення Афган пішов добровольцем захищати територіальну цілісність та незалежність України, обравши шлях мужності та честі. Афган брав участь у запеклих боях на Бахмутському напрямку, а згодом виконував бойові завдання на Сумщині, де віддав своє життя, залишившись вірним присязі та побратимам до останнього подиху", - розповів Береза.

За сміливість і відданість Афган Оруджов був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, а також відзнаками бригадного та батальйонного рівня.

"Україна втратила відданого воїна, Азербайджан — гідного сина, а побратими — надійного товариша. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться в серцях українського та азербайджанського народів", - додав Береза.

Прощання із добровольцем відбулося у неділю, 24 серпня, на Київщині.

