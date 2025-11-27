У боях за Україну загинув 27-річний доброволець з Чехії Їрка Котрла. ФОТО
У боях проти російських окупантів під Ізюмом на Харківщині загинув 27-річний громадянин Чехії Їрка Котрла, якого вважали зниклим безвісти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють чеські видання iRozhlas та ct24.
Що відомо
Відомо, що Котрла вивчав різьбярство по каменю в Середній школі прикладного мистецтва в Угерському Градішті.
Директор школи Іво Савара сказав, що молодий чоловік навчався до третього курсу у 2019 році, а потім покинув школу.
"Минулого тижня нас вразила сумна новина. На українському фронті біля Ізюма загинув наш колишній студент каменерізного напряму, Їрка К. Йому було 27 років. Вічна йому пам’ять", - йдеться в повідомленні закладу.
Класна керівниця загиблого розповіла, що той був "був художньо обдарованим, мав велике відчуття деталей, був сумлінним, міг дуже довго працювати над завданням, глибоко в нього занурювався й ставився до всього серйозно".
"Я не завжди відразу згадую всіх студентів, але його пам’ятаю дуже чітко. Він був радше замкненим, мав коло своїх друзів. Коли я дізналася, що він воював в Україні, спершу це мене здивувало, але потім я згадала, що він гостро реагував на несправедливість і завжди прагнув правди", - розповіла вона.
Роботи Котрла, які він робив під час навчання, передадуть матері.
У Міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що не коментуватимуть подробиць, однак запевнили, що знають "про випадок із громадянином Чехії, який вважається зниклим безвісти". Зараз відомство спілкується з родиною.
Скільки чехів загинули в Україні
Котрла вважають п’ятим чехом, загиблим на війні в Україні.
- Перший чех загинув у боях із російською армією на Донбасі в червні 2022 року, другий — у березні 2023 року, а в травні третій — чеський медик, засновник проєкту Phoenix. Крім того, у лютому 2024 року в боях за Авдіївку також загинув чеський доброволець.
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