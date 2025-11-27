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Новини Фото Втрати України Іноземні добровольці в ЗСУ
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У боях за Україну загинув 27-річний доброволець з Чехії Їрка Котрла. ФОТО

У боях проти російських окупантів під Ізюмом на Харківщині загинув 27-річний громадянин Чехії Їрка Котрла, якого вважали зниклим безвісти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють чеські видання iRozhlas та ct24.

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Що відомо

Відомо, що Котрла вивчав різьбярство по каменю в Середній школі прикладного мистецтва в Угерському Градішті.

Директор школи Іво Савара сказав, що молодий чоловік навчався до третього курсу у 2019 році, а потім покинув школу.

"Минулого тижня нас вразила сумна новина. На українському фронті біля Ізюма загинув наш колишній студент каменерізного напряму, Їрка К. Йому було 27 років. Вічна йому пам’ять", - йдеться в повідомленні закладу.

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Класна керівниця загиблого розповіла, що той був "був художньо обдарованим, мав велике відчуття деталей, був сумлінним, міг дуже довго працювати над завданням, глибоко в нього занурювався й ставився до всього серйозно".

"Я не завжди відразу згадую всіх студентів, але його пам’ятаю дуже чітко. Він був радше замкненим, мав коло своїх друзів. Коли я дізналася, що він воював в Україні, спершу це мене здивувало, але потім я згадала, що він гостро реагував на несправедливість і завжди прагнув правди", - розповіла вона.

Роботи Котрла, які він робив під час навчання, передадуть матері.

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Чеський доброволець Їрка Котрла загинув на війні в Україні
Фото: Facebook / Umprumka UH

У Міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що не коментуватимуть подробиць, однак запевнили, що знають "про випадок із громадянином Чехії, який вважається зниклим безвісти". Зараз відомство спілкується з родиною.

Скільки чехів загинули в Україні

Котрла вважають п’ятим чехом, загиблим на війні в Україні.

  • Перший чех загинув у боях із російською армією на Донбасі в червні 2022 року, другий — у березні 2023 року, а в травні третій — чеський медик, засновник проєкту Phoenix. Крім того, у лютому 2024 року в боях за Авдіївку також загинув чеський доброволець.

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Чехія (1840) втрати (4691) добровольці (990)
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Господи! Дай сили всім пережити ! Слава Герою🥀🥀
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27.11.2025 17:19 Відповісти
Дуже шкода,слава ВОЇНУ !
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27.11.2025 17:19 Відповісти
Дякуємо цьому сміливому хлопцю за те що не був байдужий . Вічна пам'ять.
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27.11.2025 17:27 Відповісти
Вічна Пам'ять сміливомуі Чесному Герою!!
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27.11.2025 17:53 Відповісти
Громадяни дружніх країн гинуть за нашу незалежність, а хапуги й корупціонери в штучно створених установах які нічого корисного не роблять продовжують жирувати й розкрадати кошти населення України
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27.11.2025 18:20 Відповісти
С.У.М.

Дякуємо героєві. Він захищав не лише нас, а й свою Чехію.
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27.11.2025 18:23 Відповісти
❤️✝
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27.11.2025 18:27 Відповісти
Герою Воїну Слава !!! 🙏🇨🇿🇺🇦
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27.11.2025 18:37 Відповісти
Низький уклін тобі наш ангеле.
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27.11.2025 21:43 Відповісти
 
 