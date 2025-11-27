У боях за Україну загинув 27-річний доброволець з Чехії Їрка Котрла. ФОТО

У боях проти російських окупантів під Ізюмом на Харківщині загинув 27-річний громадянин Чехії Їрка Котрла, якого вважали зниклим безвісти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють чеські видання iRozhlas та ct24.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Відомо, що Котрла вивчав різьбярство по каменю в Середній школі прикладного мистецтва в Угерському Градішті.

Директор школи Іво Савара сказав, що молодий чоловік навчався до третього курсу у 2019 році, а потім покинув школу.

"Минулого тижня нас вразила сумна новина. На українському фронті біля Ізюма загинув наш колишній студент каменерізного напряму, Їрка К. Йому було 27 років. Вічна йому пам’ять", - йдеться в повідомленні закладу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві попрощалися з угорським добровольцем Беньяміном Ашером, який служив у Третій штурмовій бригаді. ФОТОрепортаж

Класна керівниця загиблого розповіла, що той був "був художньо обдарованим, мав велике відчуття деталей, був сумлінним, міг дуже довго працювати над завданням, глибоко в нього занурювався й ставився до всього серйозно".

"Я не завжди відразу згадую всіх студентів, але його пам’ятаю дуже чітко. Він був радше замкненим, мав коло своїх друзів. Коли я дізналася, що він воював в Україні, спершу це мене здивувало, але потім я згадала, що він гостро реагував на несправедливість і завжди прагнув правди", - розповіла вона.

Роботи Котрла, які він робив під час навчання, передадуть матері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинули військові підрозділу "Баракуда" Мирослава Копча (Акіра) та Артур Вільчинський (Промінь). ФОТО

Фото: Facebook / Umprumka UH

У Міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що не коментуватимуть подробиць, однак запевнили, що знають "про випадок із громадянином Чехії, який вважається зниклим безвісти". Зараз відомство спілкується з родиною.

Скільки чехів загинули в Україні

Котрла вважають п’ятим чехом, загиблим на війні в Україні.

Перший чех загинув у боях із російською армією на Донбасі в червні 2022 року, другий — у березні 2023 року, а в травні третій — чеський медик, засновник проєкту Phoenix. Крім того, у лютому 2024 року в боях за Авдіївку також загинув чеський доброволець.

Читайте також: Румунський доброволець Андріан Віорел Юрка зник безвісти на сході України: він воював у складі 3 ОШБр. ФОТО