Колумбійський піхотинець знищив кількох росіян та загинув за Україну під Харковом. ВIДЕО

Колумбійський військовий, який воював в Україні проти РФ, в ексклюзивному інтерв'ю поділився своїм військовим досвідом та розповів про участь у бойових операціях в Україні.

Боєць із позивним Centauro мав 25 років військового досвіду не лише в Колумбії, але і в інших країнах, включаючи Україну. Він протягом 3 місяців брав участь у приблизно 5 місіях.

В інтерв'ю з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим, військовий згадав про ліквідацію кількох російських солдатів. Боєць висловив повагу до своїх товаришів по службі та відзначив важливість дисципліни і мотивації українських військових.

26 червня військовослужбовець загинув у бою за Україну під Харковом.

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