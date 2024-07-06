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Колумбійський піхотинець знищив кількох росіян та загинув за Україну під Харковом. ВIДЕО

Колумбійський військовий, який воював в Україні проти РФ, в ексклюзивному інтерв'ю поділився своїм військовим досвідом та розповів про участь у бойових операціях в Україні.

Боєць із позивним Centauro мав 25 років військового досвіду не лише в Колумбії, але і в інших країнах, включаючи Україну. Він протягом 3 місяців брав участь у приблизно 5 місіях.

В інтерв'ю з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим, військовий згадав про ліквідацію кількох російських солдатів. Боєць висловив повагу до своїх товаришів по службі та відзначив важливість дисципліни і мотивації українських військових.

26 червня військовослужбовець загинув у бою за Україну під Харковом.

Також дивіться: Сили оборони знищили ворожу САУ "Гвоздика" та УАЗ з російською піхотою. ВIДЕО

Автор: 

Колумбія (38) Бутусов Юрій (3617) найманець (254) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+65
Вічна Слава Герою та безмежна подяка!
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06.07.2024 14:02 Відповісти
+29
Вічна пам'ять і слава Герою. Боротьба зі злом не має кордонів 🙏
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06.07.2024 14:24 Відповісти
+19
Звідки в тебе ім'я на честь Владіміра Лєніна? ) Батьки криті на всю голову, чи ти з сиротинця?
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06.07.2024 14:17 Відповісти
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Вічна Слава Герою та безмежна подяка!
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06.07.2024 14:02 Відповісти
Звідки в тебе ім'я на честь Владіміра Лєніна? ) Батьки криті на всю голову, чи ти з сиротинця?
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06.07.2024 14:17 Відповісти
Його батьки рідні родичи, брат і сестра !
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06.07.2024 14:51 Відповісти
Вічна пам'ять і слава Герою. Боротьба зі злом не має кордонів 🙏
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06.07.2024 14:24 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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06.07.2024 14:27 Відповісти
Очень сильно чувствуется в этом колумбийском ветеране настоящий мужской и бойцовский характер. Харизматичный был воин.

Вечная ему память и поклон за его службу благородному делу защиты Украины, за его борьбу против чёрного Зла.

Бутусову респект за репортаж о павшем герое.
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06.07.2024 16:27 Відповісти
Дуже сумно...
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06.07.2024 14:32 Відповісти
Death doesn't defeat a legacy. R.I.P.
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06.07.2024 14:32 Відповісти
Слава героям які воюють за свободу України ! проти рашиських варварів.
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06.07.2024 14:43 Відповісти
Дякуємо, воїну - інтернаціоналісту, за Захист України від рашистів!

Захисники боронять ГЕРОЇЧНО Україну, а у це же час, оті зелєрмаки, з катлєтами та безумними, млн доларів складають собі під кроватями та в тумбочках!!
Нечисть, треба знищувати!
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06.07.2024 14:44 Відповісти
Muchas gracias, Amigo.
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06.07.2024 15:04 Відповісти
Зовсім недовго повоював. Колумбійці - класні воїни.

Бутусову респект. Я з ними разом провоював 20 місяців, але іспаньйол на рівні буенос тардес )))
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06.07.2024 15:11 Відповісти
ВІЧНА ПАМЯТЬ ГЕРОЮ...НИЗЬКИЙ УКЛІН ТОБІ....СМЕРТЬ РАШИСТСЬКО-ФАШИСТСЬКИМ НЕЛЮДАМ...
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06.07.2024 16:45 Відповісти
Я так розумію він в ЗСУ не один
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06.07.2024 17:12 Відповісти
В колумбійських військових у дома, зарплата 300$.
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06.07.2024 18:48 Відповісти
Gracias por todo
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06.07.2024 17:23 Відповісти
Мене чотири дні тому колумбієць виніс на евак (ступню розірвало).60-ти кілограмовий хлопець,мене,80-тикілограмового дядька.
Кажуть,-заробітчани.Але ту плату вони відпрацьовують до копієчки.
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06.07.2024 17:37 Відповісти
Тримайся воїн ! Як найшвидшого тобі одужання .
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06.07.2024 22:17 Відповісти
Ох, велика дяка цьому чоловікові. На жаль, життя одне, але він віддав його за святу справу...
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06.07.2024 19:46 Відповісти
Шкода героя.
Хай спочиває з миром амігос.
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06.07.2024 22:41 Відповісти
Вечная Память и Слава Герою!
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07.07.2024 02:42 Відповісти
 
 