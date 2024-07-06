Колумбійський піхотинець знищив кількох росіян та загинув за Україну під Харковом. ВIДЕО
Колумбійський військовий, який воював в Україні проти РФ, в ексклюзивному інтерв'ю поділився своїм військовим досвідом та розповів про участь у бойових операціях в Україні.
Боєць із позивним Centauro мав 25 років військового досвіду не лише в Колумбії, але і в інших країнах, включаючи Україну. Він протягом 3 місяців брав участь у приблизно 5 місіях.
В інтерв'ю з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим, військовий згадав про ліквідацію кількох російських солдатів. Боєць висловив повагу до своїх товаришів по службі та відзначив важливість дисципліни і мотивації українських військових.
26 червня військовослужбовець загинув у бою за Україну під Харковом.
Також дивіться: Сили оборони знищили ворожу САУ "Гвоздика" та УАЗ з російською піхотою. ВIДЕО
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вечная ему память и поклон за его службу благородному делу защиты Украины, за его борьбу против чёрного Зла.
Бутусову респект за репортаж о павшем герое.
Захисники боронять ГЕРОЇЧНО Україну, а у це же час, оті зелєрмаки, з катлєтами та безумними, млн доларів складають собі під кроватями та в тумбочках!!
Нечисть, треба знищувати!
Бутусову респект. Я з ними разом провоював 20 місяців, але іспаньйол на рівні буенос тардес )))
Кажуть,-заробітчани.Але ту плату вони відпрацьовують до копієчки.
Хай спочиває з миром амігос.