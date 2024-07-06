Сили оборони знищили ворожу САУ "Гвоздика" та УАЗ з російською піхотою. ВIДЕО
Бійці підрозділу "MURAMASA" 109 ОБрТрО з яскравою детонацією БК знищили російську САУ 2С1 "Гвоздика".
Крім того, оператори ударних дронів знищили УАЗ "Хантер" з російською піхотою, передає Цензор.НЕТ.
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