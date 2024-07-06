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Сили оборони знищили ворожу САУ "Гвоздика" та УАЗ з російською піхотою. ВIДЕО

Бійці підрозділу "MURAMASA" 109 ОБрТрО з яскравою детонацією БК знищили російську САУ 2С1 "Гвоздика".

Крім того, оператори ударних дронів знищили УАЗ "Хантер" з російською піхотою, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський солдат збив український дрон каскою та самоліквідувався. ВIДЕО

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знищення (7571) САУ (230)


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Топ коментарі
+10
ПНХ, кацапський виродку!
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06.07.2024 14:42 Відповісти
+6
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06.07.2024 13:23 Відповісти
+6
Пишу на ноге убитого товарища, нога еще дергается
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06.07.2024 13:29 Відповісти
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06.07.2024 13:16 Відповісти
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06.07.2024 13:23 Відповісти
Пишу на ноге убитого товарища, нога еще дергается
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06.07.2024 13:29 Відповісти
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06.07.2024 14:41 Відповісти
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06.07.2024 13:36 Відповісти
ПНХ, кацапський виродку!
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06.07.2024 14:42 Відповісти
Шо ти триндиш. Де і коли. Батарея - ДВА огневих взводи.
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06.07.2024 14:56 Відповісти
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06.07.2024 16:22 Відповісти
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06.07.2024 16:25 Відповісти
Не скигли, свинособако, сери тихенько в свій кокошник - всі там будете.
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06.07.2024 16:50 Відповісти
Подяка за чудове виконання!!!!!
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06.07.2024 15:04 Відповісти
 
 