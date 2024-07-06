Російський солдат збив український дрон каскою та самоліквідувався. ВIДЕО
Російський солдат збив український дрон влучним кидком своєї каски. В результаті уламковий боєприпас дрону здетонував прямо на рівні обличчя солдата, що не залишило йому шансів на виживання.
Ліквідували загарбника бійці 68-ої окремої єгерської бригади, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+27 Urs
показати весь коментар06.07.2024 12:37 Відповісти Посилання
+18 Валерий К #448385
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+9 Oleksandr Kachmola #584402
показати весь коментар06.07.2024 12:34 Відповісти Посилання
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Згадайте ,як проти розпаду савєцкого союзу були..
Клінтон навіть у Верховній раді ВІДКРИТО виступав...не говорячи вже про,різні таємні домовленності та конспірологічні теорії
Дивись історію розвалу Югославії.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dwjusk/ua_fpv_pilots_from_the_72nd_mechanized_brigade/
Чогось у цього ЄДИНОГО кацапа не виявилося рушниці - напевне згубив поки біг...
Доречі а автомат його де?
Совпаденіє не думаю.
Тому РЕБ у допомогу.
Усі, скрізь штурмовики ? Як подивишся на багатьох відео, так там і половини не носять, що по штату належить.
Ще раз - це не критика, а риторичне питання.
Але ж я не писав про мисливську. А те що дробовики використовують, то це ж не я придумав.
чудово!
чудово! " менше буде.
Хоча з пропердженого патріотичного дивану воно звісно все так чудово виглядає.
А раз немає роду сил - то кацапи вважаюь дрони БЕЗ-перспективними
САМІ-ПЕРСПЕКТИВНІ у кацапів - це мясо що бігає по полю
"Ранок почався з фпвішок підарських а ваш?"
Хоча диванний зепадлявоєн на пропердженому дивані звісно краще знає, що там і як.
Доречі - скоро 16-те число - ти оновив дані? Що методичка пише?
Все з тобою ясно.
На фото ********* для скиду. Для fpv-камікадзе підривач вилучається, а до електродетонатора просто підключається плата ініціації.
Про "тіло" я не второпав, про кого мова.
Оскара ! Несить Осара!
От мамка з татом та діти з жинкою порадіють за сина тато та чоловіка! Нарешті у люди вибівся. Хочь на мит.