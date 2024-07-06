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Російський солдат збив український дрон каскою та самоліквідувався. ВIДЕО

Російський солдат збив український дрон влучним кидком своєї каски. В результаті уламковий боєприпас дрону здетонував прямо на рівні обличчя солдата, що не залишило йому шансів на виживання.

Ліквідували загарбника бійці 68-ої окремої єгерської бригади, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Спецпризначенці ГУР знищили декілька російських комплексів спостереження та розвідки. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4081) 68 окрема єгерська бригада (81)


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Топ коментарі
+27
родичі чухломця дякують оператору за крупний план. Для домашнього архіву "сємєйнава бєссмєртнава полка" підходить.
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06.07.2024 12:37 Відповісти
+18
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06.07.2024 12:34 Відповісти
+9
Премія Дарвіна забеспечена.
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06.07.2024 12:34 Відповісти
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До розпаду московії залишилось 29 років
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06.07.2024 12:30 Відповісти
Чому 29? Чому не 9?
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06.07.2024 12:35 Відповісти
баба ванга как всегда работает на кгб
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06.07.2024 12:36 Відповісти
Це сказав отой мальчік який залишився без шолома?
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06.07.2024 12:51 Відповісти
Ага! Це така шапочка з люмінієвої фольги.
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06.07.2024 23:47 Відповісти
Розпаду московії ніхто не хоче.крім нас.
Згадайте ,як проти розпаду савєцкого союзу були..
Клінтон навіть у Верховній раді ВІДКРИТО виступав...не говорячи вже про,різні таємні домовленності та конспірологічні теорії
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06.07.2024 14:30 Відповісти
Не Клінтон, ботяра ти кацапська, а Буш старший.
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06.07.2024 15:07 Відповісти
Хочуть і аж бігом. Тільки дуже хитрожопі, хочуть бути тіпа ні при чем.
Дивись історію розвалу Югославії.
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06.07.2024 20:08 Відповісти
Ну... це якщо фольгу на голову мотати зліва направо. А якщо справа наліво, то скільки років лишається?
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06.07.2024 23:46 Відповісти
ну, це нормальне ПВО. Яу у Приморсько-Ахтарську.
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06.07.2024 12:34 Відповісти
Кацапам влаштували пекло на землі, і я щось не зрозумів, кацап імітував самогубство чи це інший орк?

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dwjusk/ua_fpv_pilots_from_the_72nd_mechanized_brigade/
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06.07.2024 23:59 Відповісти
На 1:00 минуте.
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07.07.2024 00:00 Відповісти
Премія Дарвіна забеспечена.
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06.07.2024 12:34 Відповісти
Кацап - дегенерат. Ні що ***** й кодлу його ворюг витягти за ноги з кремля їдуть подихати в Україні..... раби є#ані швпброю..... й не тільки.
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06.07.2024 12:34 Відповісти
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06.07.2024 12:34 Відповісти
От у них і іпальники, навіть слово відповідне на думку не приходить
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06.07.2024 14:23 Відповісти
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06.07.2024 15:00 Відповісти
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06.07.2024 15:05 Відповісти
Наші писали - шо з мисливськоі рушниці можна гарно збити - але це ж потрібно організувати - за нашими теж охотяться
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06.07.2024 12:35 Відповісти
чергове кацапське ипсо - "у нас у каждого по драбачу - все идет паплану"
Чогось у цього ЄДИНОГО кацапа не виявилося рушниці - напевне згубив поки біг...
Доречі а автомат його де?
Совпаденіє не думаю.
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06.07.2024 12:40 Відповісти
теоретично - так. Але ніхто мисливську ***** в окоп на нуль, а тим більше у штурм тягти не буде.
Тому РЕБ у допомогу.
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06.07.2024 12:41 Відповісти
Воно до цього иде - дронова віина - РЕБ - це добре - але рашка коди міняє і можна не посадити
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06.07.2024 12:48 Відповісти
Нука нука, Які бляха коди? Амплітудне, фазове, фазово частотне? Кодування це зовсім інше. Збив несучу частоту - пипець. Кодування це до зАС та ШТ.
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06.07.2024 13:06 Відповісти
Частоту міняють
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06.07.2024 13:09 Відповісти
Так то не кодування. То просто зміна частоти. Їх багато не зробиш (враховуючи станції керування). На сам дрон ставляться фіксовані , від 4-х до вісьми.
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06.07.2024 13:15 Відповісти
Є відео як кацапи збивають помповими рушницями, не така вона і *****, тож не "іж". А з приводу РЕБ, так це ідеально. Але є одна проблемка, наразі кацапи почали використовувати інші частоти і не завжди можемо глушити. Сподіваюсь працюють над цим питанням.
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06.07.2024 12:50 Відповісти
Не претендую. Але в армії існує спеціалізація. Тому чому б на відділення не мати 1-2 бійців з помпами ??
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06.07.2024 12:58 Відповісти
Не заздрю такому щасливцю, крім автомата ще і помпу тягати.
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06.07.2024 13:01 Відповісти
спеціалізація ... читати вміємо ??
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06.07.2024 13:42 Відповісти
ну, як вам сказати... В арміїї багато чого існувало, та й і зараз існує. Звісно сорокарічного оператора автопогрузчика, який пів життя палив, можно ще до його 30 кілограм снаряги, води, б\к догрузити ще й мисливською ружбайкою. Але не стану вам переказувати, що би він, як вже досвічений в обороні захоплених окопів піхотинець, вам відповів би. Реакція штутмовіків на подібну пропозиію відрізнялась би хіба що швидкістю реакції.
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06.07.2024 13:14 Відповісти
поумнічать зайшов ? читай уважно, що я написав !

Усі, скрізь штурмовики ? Як подивишся на багатьох відео, так там і половини не носять, що по штату належить.

Ще раз - це не критика, а риторичне питання.
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06.07.2024 13:45 Відповісти
от риторичне питання про мисливську ружбайку спробуйте задати бійцю на ЛБЗ. Відповідь вам не сподобається.
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06.07.2024 13:48 Відповісти
Якщо Ви служили чи служите, сперечатися з Вами марно - не претендую.
Але ж я не писав про мисливську. А те що дробовики використовують, то це ж не я придумав.
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07.07.2024 11:51 Відповісти
в нас ще в 23-му деякі тягали на позиції дробовики. нормально. та й скільки воно там важить? я взагалі з антидроновою рушницею ходив - а там же батареї, то важила 4-5 кільо та бандура як мінімум.
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08.07.2024 09:22 Відповісти
від командирів залежить... деінде бійці самі вирішують проблеми, а у деяких підрозділах командування закупляє окопний РЕБ, щоб не тягати п'ятикілограмові пристрої, які вже відходять в минуле.
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08.07.2024 10:44 Відповісти
Саме цікаве - ще у І Світову американці у штурмових загонах використовували "дробовики" Браунінга Цю модель мали на озброєнні ЗС США аж до війни у В"єтнамі
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06.07.2024 13:54 Відповісти
Вони називали їх "окопна мітла".
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07.07.2024 21:51 Відповісти
родичі чухломця дякують оператору за крупний план. Для домашнього архіву "сємєйнава бєссмєртнава полка" підходить.
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06.07.2024 12:37 Відповісти
Будуть на палкє носити і казати дєди ваєвалі..
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06.07.2024 12:54 Відповісти
У московитів повно такого ж контенту.
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06.07.2024 12:38 Відповісти
вони беруть відео про свого і показують як про українця. недаром же вони ссуть і підриваються себе від полону, бо їм наче яйця відружуть і скільки їхніх окопних цю ж байку розказують у полоні. бо відео пусти по своїм з іншим посилом. попугаї ******.
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06.07.2024 12:41 Відповісти
Хай боятьця, та самоліквідтьця. Гарний кацап-дохлий кацап!
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06.07.2024 13:06 Відповісти
Та ні...це ж відразу видно, що російськомовний...
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06.07.2024 15:58 Відповісти
касапи почали своїх отказніків дронами ачити?
чудово!
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06.07.2024 12:41 Відповісти
на такому відео не видно шефронів. тому емблему команди дрона можна причепити любу
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06.07.2024 13:10 Відповісти
якщо іноді вилазити з марафонської бульбашки і дивитись інтервю наших хлопців які розказують що фпв та мавіки парашників літають роями то і тупих пропагандонських постів типу "касапи почали своїх отказніків дронами ачити?
чудово! " менше буде.
Хоча з пропердженого патріотичного дивану воно звісно все так чудово виглядає.
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06.07.2024 13:29 Відповісти
бульбашка - у кацапів навіть такого РОДУ СИЛ НЕМАЄ як "беспілотні системи"
А раз немає роду сил - то кацапи вважаюь дрони БЕЗ-перспективними
САМІ-ПЕРСПЕКТИВНІ у кацапів - це мясо що бігає по полю
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07.07.2024 12:06 Відповісти
Бахмутський демон
"Ранок почався з фпвішок підарських а ваш?"
Хоча диванний зепадлявоєн на пропердженому дивані звісно краще знає, що там і як.
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07.07.2024 12:40 Відповісти
45 млн. Українців навіть теоретично не можуть бути ВСІ на фронті - міняй методичку
Доречі - скоро 16-те число - ти оновив дані? Що методичка пише?
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07.07.2024 12:52 Відповісти
дурачок я тобі про одне ти мені про зовсім інше, певно на ботофермі тільки за пости платять, або реально бовдур.
Все з тобою ясно.
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07.07.2024 12:57 Відповісти
игра в ссалочки пройшла вдачно
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06.07.2024 12:38 Відповісти
Довбень ... водив би козу собі на Алтаї ... не... кортить за бабло здохнуть в чорноземі ..
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06.07.2024 12:39 Відповісти
Ну так, бабло, мабуть, його родичі отримали.
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06.07.2024 12:56 Відповісти
думаю що він декілька років буде в списках безвісти зниклих, а потім про нього просто забудуть.
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06.07.2024 14:29 Відповісти
що не москаль на відео, то дибіл і злочинець
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06.07.2024 12:49 Відповісти
його родичі можуть зберегти відос на гугл диск для сімейного архіву - "смотрі синок, он твой папка как хітро бєгал от бєсовского дрона обосраном галіфе".... і щоб скоріше білу ладу та гробові виплатили.
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06.07.2024 12:53 Відповісти
Хотілося б вірити, що він "самоліквідувався". Насправді чимало обрізаних відео з непевним закінченням.
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06.07.2024 12:55 Відповісти
Своїх жалко?
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06.07.2024 13:20 Відповісти
деменція ??
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06.07.2024 13:39 Відповісти
Ні, проста цикавість.
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06.07.2024 14:14 Відповісти
если у тебя на уровне морды на удалении в метр-два грохнет граната, то твое окончание, москалик, будет весьма уверенным )
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06.07.2024 13:26 Відповісти
хм ... чувак ... я написав українською під укр. прапором, ти - москальською під прарором Ізраілю ... То хто з нас ймовірніше москаль ??
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06.07.2024 13:41 Відповісти
+++
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06.07.2024 19:25 Відповісти
на такій дистанції протипіхотна бойова частина fpv-дрона не залишає шансів, бо має у три рази більшу вагу вибухівки, ніж у звичайноъ гранати, і заздалегідь фрагментовану "сорочку". Думаю, що швидка до нього не встигне на адресу доїхати.
На фото ********* для скиду. Для fpv-камікадзе підривач вилучається, а до електродетонатора просто підключається плата ініціації.
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06.07.2024 14:49 Відповісти
Гарнюня "штука"! Я такого і не бачив! МінімумТри сотні осколків! Казав мій зять - нічого метал на подібне витрачать! Хай візьмуть у мене щебінь відповідної фракції і запресують у вибухівку!
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06.07.2024 20:05 Відповісти
тю! скоро вже майже рік як їх почали виробляти.
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06.07.2024 20:55 Відповісти
подібні фрагментовані "сорочки" умільці спочатку фрезерували для "хатабок" (це до речі щодо незаконного обігу вибухових пристроїв, привіт нашим законодавцям) для усілякіх ССО та спецпризначенців, а потім хтось таки додумався масштабувати для скидів.
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06.07.2024 21:01 Відповісти
Не забувай - у мене нога протезована з 2015-го!
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06.07.2024 21:05 Відповісти
це ти до чого?
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06.07.2024 21:14 Відповісти
У тому що я не воюю - з2015го Ходжу з "ковінькою"
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06.07.2024 21:25 Відповісти
не дуже журись. Буває і гірше Я на своїх натуральних пересуваюсь гірше, ніж будь-хто на обох протезах.
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06.07.2024 21:28 Відповісти
Та я уже звик! Поглянь! Це "тіло" вже "злиняло" - коли я почав говорить про "конкретику"
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06.07.2024 22:20 Відповісти
а я не можу звикнути, бо з кожним роком функціонал помітно погіршується (

Про "тіло" я не второпав, про кого мова.
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06.07.2024 22:36 Відповісти
Та я про "героя" що мені у Харкові" "встрєчку" призначав! "Злиняв" - коли я почав "давить на фактуру"
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06.07.2024 23:20 Відповісти
не в курсах про це.
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06.07.2024 23:47 Відповісти
Та тут вискочив "італієць" позавчора "Кукурікать" почав про "старлінк" та про "героїв фронту" А потім зустріч мені призначать став - у Харкові Щоб "набить мені морду!" Бо він бачите - "воїн" А я - "диванний житель"!
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08.07.2024 07:51 Відповісти
Співчуваю! Мені не гіршає Лише бігать не можу Але ходжу цілком нормально Але з ковінькою не розлучився - старію Згодиться на майбутнє
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08.07.2024 07:56 Відповісти
Дякую. Для цивільного лікбез.
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07.07.2024 11:42 Відповісти
Пілот дрону - АЙ молодець. Еріх Хартман - міг би і закурити.!
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06.07.2024 12:57 Відповісти
З таким дегенеративним їбалом, не треба було навідь народжуватьця. Інтелект кацапа, покинув ще в утробі рашасамки!😁
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06.07.2024 13:04 Відповісти
А що був би у оператора дрона інший результат якби окупант був сорту "академік"?
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06.07.2024 13:46 Відповісти
Кінозірка !
Оскара ! Несить Осара!
От мамка з татом та діти з жинкою порадіють за сина тато та чоловіка! Нарешті у люди вибівся. Хочь на мит.
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06.07.2024 13:19 Відповісти
Сафарі!!!? на бібізян.
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06.07.2024 13:26 Відповісти
але ж таки збив
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06.07.2024 13:36 Відповісти
Це-ж родич колі валуєва , як на вигляд , так і за розумовими здібностями , що пояснює , чому зникли пятикантропи .
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06.07.2024 13:38 Відповісти
Ач скіко разів жбурляв тою каскою та вибухав!
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06.07.2024 13:38 Відповісти
Казковий долбойоб.
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06.07.2024 14:12 Відповісти
парашепітек
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06.07.2024 14:14 Відповісти
Сдох уставшим!
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06.07.2024 14:20 Відповісти
От дурне. Бігав, бігав, - тільки вмер змученим. )
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06.07.2024 14:58 Відповісти
Гранаты для самоликвидации небыло?
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06.07.2024 15:10 Відповісти
надьожно заземлився
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06.07.2024 15:27 Відповісти
от нетерплячий який, чєрєп з чєрєповєцка
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06.07.2024 15:33 Відповісти
Норм кацапське ППО
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06.07.2024 17:36 Відповісти
танок смерті... не бачив ще такого
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06.07.2024 18:33 Відповісти
Де ж це Ваня ще в квача з дроном з лєтальним ісходом пограє як не у нас 🤣
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06.07.2024 22:32 Відповісти
мне нравиться наблюдать, как кацап весело пытается *********.
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07.07.2024 08:28 Відповісти
 
 