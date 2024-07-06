Російський солдат збив український дрон каскою та самоліквідувався. ВIДЕО

Російський солдат збив український дрон влучним кидком своєї каски. В результаті уламковий боєприпас дрону здетонував прямо на рівні обличчя солдата, що не залишило йому шансів на виживання.

Ліквідували загарбника бійці 68-ої окремої єгерської бригади, передає Цензор.НЕТ.

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