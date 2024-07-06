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Спецпризначенці ГУР знищили декілька російських комплексів спостереження та розвідки. ВIДЕО

Українські розвідники завдали серію FPV-ударів по цілях окупантів. Їх здійснили оператори підрозділу ГУР МО України "Ghost".

На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів, передає Цензор.НЕТ.

Також були знищені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку і електропідстанція, яка живила загарбників електроенергією.

Також дивіться: Бійці 79 ОДШБр зафільмували самогубство окупанта на Курахівському напрямку фронту. ВIДЕО

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06.07.2024 11:39 Відповісти
испанец - человек, а испанка - грипп;
американец - человек, а американка - бильярд;
индеец - человек, а индейка - птица;
кореец - человек, а корейка - еда;
болгарин - человек, а болгарка - инструмент;
финн - человек, а финка - нож;
поляк - человек, а полька -танец;
турок - человек, а турка - посуда;
голландец - человек, а голландка - печка;
венгр - человек, а венгерка - слива;
чехи и вьетнамцы - люди, а чешки и вьетнамки - обувь;
панамец - человек, а панамка - шапка;
молдаванин - человек, а молдаванка - район Одессы.
и только одно исключение: москвичка - человек, а москвич - ведро с гайками!

Москвічами займається вторчермет....
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06.07.2024 12:03 Відповісти
електропідстанція яка живить террористів електроенергією цє дуже добрє....

а в Брянской народной республике.....Курской народной республике...... Белгородской народной республике ще багато електропідстанцій які живить террористів електроенергією
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06.07.2024 11:58 Відповісти
у Брянській області біля 160 ПС, у Курській - біля 280, у Білгородській - біля 180.
Наші партнери проти масованих ударів по розподільчій енергетичній інфраструктурі, бо це нібито протирічить гуманітарному праву. Хоча на початку 90- у іраку і наприкінці тих же 90-х у Югославії ті ж партнери на гуманітарне право полали болт, і "потушили" всю розподільчц енергосистему.
Але ми все ж періодично уражаємо деякі ПС, якщо вони пов'язані з важливими підприємствами ВПК або військовими об'єктами.. Саме визначне ураження сталось тиждень тому, коли вийшли з ладу дві ПС сумарною розподільчою потужністю на 5400 МVA.
А навесні після Новочеркасська, я так підозрюю, нам були поставлені певні умови щодо ударів по генерації.
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06.07.2024 12:31 Відповісти
Це питання до отого СРАТЬєха неголеного, простроченого з 21 травня??
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06.07.2024 12:52 Відповісти
ні, це питання до наших партнерів, які нам надають зброю.
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06.07.2024 13:54 Відповісти
 
 