Спецпризначенці ГУР знищили декілька російських комплексів спостереження та розвідки. ВIДЕО

Українські розвідники завдали серію FPV-ударів по цілях окупантів. Їх здійснили оператори підрозділу ГУР МО України "Ghost".

На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів, передає Цензор.НЕТ.

Також були знищені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку і електропідстанція, яка живила загарбників електроенергією.

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