Спецпризначенці ГУР знищили декілька російських комплексів спостереження та розвідки. ВIДЕО
Українські розвідники завдали серію FPV-ударів по цілях окупантів. Їх здійснили оператори підрозділу ГУР МО України "Ghost".
На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів, передає Цензор.НЕТ.
Також були знищені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку і електропідстанція, яка живила загарбників електроенергією.
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панамец - человек, а панамка - шапка;
молдаванин - человек, а молдаванка - район Одессы.
и только одно исключение: москвичка - человек, а москвич - ведро с гайками!
Москвічами займається вторчермет....
а в Брянской народной республике.....Курской народной республике...... Белгородской народной республике ще багато електропідстанцій які живить террористів електроенергією
Наші партнери проти масованих ударів по розподільчій енергетичній інфраструктурі, бо це нібито протирічить гуманітарному праву. Хоча на початку 90- у іраку і наприкінці тих же 90-х у Югославії ті ж партнери на гуманітарне право полали болт, і "потушили" всю розподільчц енергосистему.
Але ми все ж періодично уражаємо деякі ПС, якщо вони пов'язані з важливими підприємствами ВПК або військовими об'єктами.. Саме визначне ураження сталось тиждень тому, коли вийшли з ладу дві ПС сумарною розподільчою потужністю на 5400 МVA.
А навесні після Новочеркасська, я так підозрюю, нам були поставлені певні умови щодо ударів по генерації.