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Новини Відео Війна
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Бійці 79 ОДШБр зафільмували самогубство окупанта на Курахівському напрямку фронту. ВIДЕО

Російський солдат, не чекаючи на приліт другого дрону, покінчив життя самогубством на Курахівському напрямку фронту.

Це зафільмували воїни 79-ої окремої десантно-штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта-самогубця крутиться у повітрі після вибуху гранати. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17833) самогубство (646) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+20
Та правильно зробив.Дрончик наш заощадив.Я йому щиро вдячний.Світ став чистіший,дрон якомусь кацапу допоможе оплат тити іпотеку.
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06.07.2024 10:26 Відповісти
+12
Деякі жартують у коментарях але смішного тут мало. Орки лізуть подихати й навіть натяку немає що вони щось спробують змінити у себе в середині країни щоб не гнали їх у м'ясорубку. Кацап нелюдь-раб дегенерат який краще себе пристрелить ніж піде проти старого шизонутого сцарька *****. Й це не смішно.
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06.07.2024 10:34 Відповісти
+8
Ай маладца...
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06.07.2024 10:24 Відповісти
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ой а шо ж так. А був такий хороший асвабадітєль
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06.07.2024 10:24 Відповісти
Та правильно зробив.Дрончик наш заощадив.Я йому щиро вдячний.Світ став чистіший,дрон якомусь кацапу допоможе оплат тити іпотеку.
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06.07.2024 10:26 Відповісти
Ай маладца...
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06.07.2024 10:24 Відповісти
Скрепно.
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06.07.2024 10:25 Відповісти
А ззаду то що? Накрав уже щось?
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06.07.2024 10:28 Відповісти
Какая умнічка! Зекономив нам дрона!
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06.07.2024 10:33 Відповісти
Деякі жартують у коментарях але смішного тут мало. Орки лізуть подихати й навіть натяку немає що вони щось спробують змінити у себе в середині країни щоб не гнали їх у м'ясорубку. Кацап нелюдь-раб дегенерат який краще себе пристрелить ніж піде проти старого шизонутого сцарька *****. Й це не смішно.
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06.07.2024 10:34 Відповісти
Є багато відео, де кацапи плачуть, що їх примушують йти на м'ясні штурми, навіть на милицях. А як не смішно, можно посумувати.
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06.07.2024 11:09 Відповісти
Брешуть. Кацапи брешуть завжди. Там завжди типовий текст з методички. Написаний "простим язиком" короткими фразами.
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06.07.2024 13:59 Відповісти
80% кацапов имеют в ДНК ген, программирующий их "умереть за царя и отечество". Это досталось им от осеменителей времен Золотой Орды. Они как муравьи или биороботы: если вырыть котлован, наполнить его копящей смолой и приказать прыгать в него, чтобы "защитить Родину", 80% кацапов прыгнут, не задумываясь, еще 10% задумаются, но в итоге все равно прыгнут.
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07.07.2024 00:07 Відповісти
Який кмітливий кацап, хоч і гальмо з затримкою на кілька років.
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06.07.2024 10:39 Відповісти
Поки орки пруть по всьому фронту, пересічних тішать самогубствами.
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06.07.2024 10:43 Відповісти
У кацапчика подгорело от очередного дохлого соплеменника?)
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06.07.2024 11:03 Відповісти
Пруть по всьому фронту до кобзона на концерт.
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06.07.2024 11:03 Відповісти
запам'ятайте тих підарів лайкнули цього кацапа.
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06.07.2024 16:17 Відповісти
Это зачем от так сделал?Дурак что ли?
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06.07.2024 10:47 Відповісти
Пусть будет!! Меньше швайнехунде - ближе мир на нашей Святой земле
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06.07.2024 11:15 Відповісти
Ну рюкзак загорелся... разве это повод стреляться?Ах да, там же краденое.. весь смысл жизни утерян...
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06.07.2024 10:49 Відповісти
Лежал руззкий и размышлял: Жизнь дерьмо, жена *****, дети уроды. Вот возьму и застрелюсь! Взял и застрелился...
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06.07.2024 11:11 Відповісти
Жена то и послала его - кредит/алименты/ ремонт дачи/ хочу новое корыто и вдадыч..... Нужное подчеркнуть
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06.07.2024 11:12 Відповісти
молодец, хоть и поздновато!
Вот хорошая наука для всех рф-Ордынцев!!
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06.07.2024 11:11 Відповісти
нє вєрю
має бути дірка з кулак та цівка крові хвонтаном
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06.07.2024 15:28 Відповісти
тепер піонэры і про нього скажуть : "можєм повторіть !"
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06.07.2024 15:40 Відповісти
А чому вони усі не роблять так перед атакою, навіщо так мучатися у подальшому?
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06.07.2024 16:34 Відповісти
А не пора ли ставить на дроны громкоговоритель, чтобы перед атакой командовать: "Давай сам!" ?
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07.07.2024 00:02 Відповісти
 
 