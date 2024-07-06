Бійці 79 ОДШБр зафільмували самогубство окупанта на Курахівському напрямку фронту. ВIДЕО
Російський солдат, не чекаючи на приліт другого дрону, покінчив життя самогубством на Курахівському напрямку фронту.
Це зафільмували воїни 79-ої окремої десантно-штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+20 Василь Воробець
показати весь коментар06.07.2024 10:26 Відповісти Посилання
+12 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар06.07.2024 10:34 Відповісти Посилання
+8 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.07.2024 10:24 Відповісти Посилання
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Вот хорошая наука для всех рф-Ордынцев!!
має бути дірка з кулак та цівка крові хвонтаном