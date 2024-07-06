РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5733 посетителя онлайн
Новости Видео Война
14 265 26

Бойцы 79 ОДШБр запечатлели самоубийство оккупанта на Кураховском направлении фронта. ВИДЕО

Российский солдат, не дожидаясь прилета второго дрона, покончил жизнь самоубийством на Кураховском направлении фронта.

Это сняли воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тело оккупанта-самоубийцы крутится в воздухе после взрыва гранаты. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19674) самоубийство (1012) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Та правильно зробив.Дрончик наш заощадив.Я йому щиро вдячний.Світ став чистіший,дрон якомусь кацапу допоможе оплат тити іпотеку.
показать весь комментарий
06.07.2024 10:26 Ответить
+12
Деякі жартують у коментарях але смішного тут мало. Орки лізуть подихати й навіть натяку немає що вони щось спробують змінити у себе в середині країни щоб не гнали їх у м'ясорубку. Кацап нелюдь-раб дегенерат який краще себе пристрелить ніж піде проти старого шизонутого сцарька *****. Й це не смішно.
показать весь комментарий
06.07.2024 10:34 Ответить
+8
Ай маладца...
показать весь комментарий
06.07.2024 10:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ой а шо ж так. А був такий хороший асвабадітєль
показать весь комментарий
06.07.2024 10:24 Ответить
Та правильно зробив.Дрончик наш заощадив.Я йому щиро вдячний.Світ став чистіший,дрон якомусь кацапу допоможе оплат тити іпотеку.
показать весь комментарий
06.07.2024 10:26 Ответить
Ай маладца...
показать весь комментарий
06.07.2024 10:24 Ответить
Скрепно.
показать весь комментарий
06.07.2024 10:25 Ответить
А ззаду то що? Накрав уже щось?
показать весь комментарий
06.07.2024 10:28 Ответить
Какая умнічка! Зекономив нам дрона!
показать весь комментарий
06.07.2024 10:33 Ответить
Деякі жартують у коментарях але смішного тут мало. Орки лізуть подихати й навіть натяку немає що вони щось спробують змінити у себе в середині країни щоб не гнали їх у м'ясорубку. Кацап нелюдь-раб дегенерат який краще себе пристрелить ніж піде проти старого шизонутого сцарька *****. Й це не смішно.
показать весь комментарий
06.07.2024 10:34 Ответить
Є багато відео, де кацапи плачуть, що їх примушують йти на м'ясні штурми, навіть на милицях. А як не смішно, можно посумувати.
показать весь комментарий
06.07.2024 11:09 Ответить
Брешуть. Кацапи брешуть завжди. Там завжди типовий текст з методички. Написаний "простим язиком" короткими фразами.
показать весь комментарий
06.07.2024 13:59 Ответить
80% кацапов имеют в ДНК ген, программирующий их "умереть за царя и отечество". Это досталось им от осеменителей времен Золотой Орды. Они как муравьи или биороботы: если вырыть котлован, наполнить его копящей смолой и приказать прыгать в него, чтобы "защитить Родину", 80% кацапов прыгнут, не задумываясь, еще 10% задумаются, но в итоге все равно прыгнут.
показать весь комментарий
07.07.2024 00:07 Ответить
Який кмітливий кацап, хоч і гальмо з затримкою на кілька років.
показать весь комментарий
06.07.2024 10:39 Ответить
Поки орки пруть по всьому фронту, пересічних тішать самогубствами.
показать весь комментарий
06.07.2024 10:43 Ответить
У кацапчика подгорело от очередного дохлого соплеменника?)
показать весь комментарий
06.07.2024 11:03 Ответить
Пруть по всьому фронту до кобзона на концерт.
показать весь комментарий
06.07.2024 11:03 Ответить
запам'ятайте тих підарів лайкнули цього кацапа.
показать весь комментарий
06.07.2024 16:17 Ответить
Это зачем от так сделал?Дурак что ли?
показать весь комментарий
06.07.2024 10:47 Ответить
Пусть будет!! Меньше швайнехунде - ближе мир на нашей Святой земле
показать весь комментарий
06.07.2024 11:15 Ответить
Ну рюкзак загорелся... разве это повод стреляться?Ах да, там же краденое.. весь смысл жизни утерян...
показать весь комментарий
06.07.2024 10:49 Ответить
Лежал руззкий и размышлял: Жизнь дерьмо, жена *****, дети уроды. Вот возьму и застрелюсь! Взял и застрелился...
показать весь комментарий
06.07.2024 11:11 Ответить
Жена то и послала его - кредит/алименты/ ремонт дачи/ хочу новое корыто и вдадыч..... Нужное подчеркнуть
показать весь комментарий
06.07.2024 11:12 Ответить
молодец, хоть и поздновато!
Вот хорошая наука для всех рф-Ордынцев!!
показать весь комментарий
06.07.2024 11:11 Ответить
нє вєрю
має бути дірка з кулак та цівка крові хвонтаном
показать весь комментарий
06.07.2024 15:28 Ответить
тепер піонэры і про нього скажуть : "можєм повторіть !"
показать весь комментарий
06.07.2024 15:40 Ответить
А чому вони усі не роблять так перед атакою, навіщо так мучатися у подальшому?
показать весь комментарий
06.07.2024 16:34 Ответить
А не пора ли ставить на дроны громкоговоритель, чтобы перед атакой командовать: "Давай сам!" ?
показать весь комментарий
07.07.2024 00:02 Ответить
 
 