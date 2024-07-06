Бойцы 79 ОДШБр запечатлели самоубийство оккупанта на Кураховском направлении фронта. ВИДЕО
Российский солдат, не дожидаясь прилета второго дрона, покончил жизнь самоубийством на Кураховском направлении фронта.
Это сняли воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.
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+20 Василь Воробець
показать весь комментарий06.07.2024 10:26 Ответить Ссылка
+12 Oleksii Pilevych #582021
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+8 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий06.07.2024 10:24 Ответить Ссылка
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Вот хорошая наука для всех рф-Ордынцев!!
має бути дірка з кулак та цівка крові хвонтаном