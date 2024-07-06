Спецназовцы ГУР уничтожили несколько российских комплексов наблюдения и разведки. ВИДЕО
Украинские разведчики нанесли серию FPV-ударов по целям оккупантов. Их осуществили операторы подразделения ГУР МО Украины "Ghost".
На одном из направлений фронта разведчики обнаружили и нанесли огневое поражение по пункту размещения автомобильной техники оккупантов, передает Цензор.НЕТ.
Также были уничтожены несколько российских комплексов наблюдения и разведки, в частности "Муром-П", система РЭБ "Стриж", ретранслятор связи и электроподстанция, которая питала захватчиков электроэнергией.
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голландец - человек, а голландка - печка;
венгр - человек, а венгерка - слива;
чехи и вьетнамцы - люди, а чешки и вьетнамки - обувь;
панамец - человек, а панамка - шапка;
молдаванин - человек, а молдаванка - район Одессы.
и только одно исключение: москвичка - человек, а москвич - ведро с гайками!
Москвічами займається вторчермет....
а в Брянской народной республике.....Курской народной республике...... Белгородской народной республике ще багато електропідстанцій які живить террористів електроенергією
Наші партнери проти масованих ударів по розподільчій енергетичній інфраструктурі, бо це нібито протирічить гуманітарному праву. Хоча на початку 90- у іраку і наприкінці тих же 90-х у Югославії ті ж партнери на гуманітарне право полали болт, і "потушили" всю розподільчц енергосистему.
Але ми все ж періодично уражаємо деякі ПС, якщо вони пов'язані з важливими підприємствами ВПК або військовими об'єктами.. Саме визначне ураження сталось тиждень тому, коли вийшли з ладу дві ПС сумарною розподільчою потужністю на 5400 МVA.
А навесні після Новочеркасська, я так підозрюю, нам були поставлені певні умови щодо ударів по генерації.