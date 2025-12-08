В составе Нацгвардии воюет до батальона иностранцев, - Пивненко

В составе бригад Национальной гвардии Украины воюют до 800 граждан иностранных государств.

Об этом рассказал командующий Нацгвардией Александр Пивненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Иностранцы в подразделениях НГУ

Генерал рассказал, что в целом в Нацгвардии "до батальона" иностранных военнослужащих (то есть до 800 человек).

"У нас очень неплохо воюют колумбийцы, испаноязычные. Мы сейчас наработали практику для того, чтобы два наших, например, два колумбийца, и они идут на задание - эти иностранцы понимают, что их не бросают на забой, в один конец, грубо говоря, потому что рядом есть украинцы. И тогда очень неплохо выполняем задание на самом деле", - рассказал Пивненко.

В НГУ не формируют отдельный иностранный легион

Он уточнил, что в Нацгвардии не создают иностранный легион, поскольку для этого, например, нужен испаноязычный командир. Не все подразделения могут найти таких командиров.

"Все бригады Национальной Гвардии могут набирать иностранцев, но у нас преимущественно работает "Азов", это 12-я бригада и 13-я бригада "Хартия", - добавил командующий НГУ.

