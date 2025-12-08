РУС
388 6

В составе Нацгвардии воюет до батальона иностранцев, - Пивненко

півненко

В составе бригад Национальной гвардии Украины воюют до 800 граждан иностранных государств.

Об этом рассказал командующий Нацгвардией Александр Пивненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Иностранцы в подразделениях НГУ

Генерал рассказал, что в целом в Нацгвардии "до батальона" иностранных военнослужащих (то есть до 800 человек).

"У нас очень неплохо воюют колумбийцы, испаноязычные. Мы сейчас наработали практику для того, чтобы два наших, например, два колумбийца, и они идут на задание - эти иностранцы понимают, что их не бросают на забой, в один конец, грубо говоря, потому что рядом есть украинцы. И тогда очень неплохо выполняем задание на самом деле", - рассказал Пивненко.

Смотрите также: Испаноязычное подразделение бригады Нацгвардии "Хартия": колумбийские бойцы проходят обучение и готовятся защищать Украину. ВИДЕО

В НГУ не формируют отдельный иностранный легион

Он уточнил, что в Нацгвардии не создают иностранный легион, поскольку для этого, например, нужен испаноязычный командир. Не все подразделения могут найти таких командиров.

"Все бригады Национальной Гвардии могут набирать иностранцев, но у нас преимущественно работает "Азов", это 12-я бригада и 13-я бригада "Хартия", - добавил командующий НГУ.

Читайте также: Правительство упростило оформление документов для иностранцев и лиц без гражданства, защищающих Украину

Автор: 

иностранец (511) Национальная гвардия (2282) Пивненко Александр (30)
Іспаномовний українець командир окремого батальйону - величезна проблема. Я знав таких людей. Найближчі мої бойові побратими. Тарас Арго та Рома Залужний. Вони загинули. Інших таких вже не буде.
08.12.2025 19:27 Ответить
Якби банда Зеленського не тирила гроші, іх було би більше.
08.12.2025 19:34 Ответить
Ого, виявляється якщо зробити рекрутинг, то можна не забирати 60-річних микол з тракторів у полі! Невже на Кубі, у Африці, у Індії не знайти людей за гроші щоб заповнити наші учебки..?
08.12.2025 19:39 Ответить
Кто мешает брать наемников а не только добровольцев?
08.12.2025 19:44 Ответить
И от этого амеров как раз бомбит нипадецки. Они бояться что эти колумбийцы вернуться и будут боевой основой для местных картелей. Амеры как раз сейчас влазят в долгую тягостную войну в латинской Америке. Им такое вот прям вообще не вперлось.
08.12.2025 19:53 Ответить
Всього? Невже важко пару літаків до Африки підігнати ?
08.12.2025 20:15 Ответить
 
 