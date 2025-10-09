Правительство упростило оформление документов для иностранцев и лиц без гражданства, защищающих Украину
Правительство приняло изменения в порядок оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют в составе Сил обороны или оказывают помощь украинским военным, а также членов их семей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Отмечается, что Постановление Кабинета Министров разработано МВД. Изменения вступят в силу с 16 января 2026 года - одновременно со вступлением в силу Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.
О чем идет речь
Так, документ предусматривает:
- право на получение временного вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые не менее шести месяцев помогали подразделениям Сил обороны в зонах боевых действий;
- возможность продления срока пребывания в Украине даже после завершения срока действия паспортных документов;
- отмена требования подавать медицинские справки и справки о несудимости для определенных категорий лиц;
- четкий порядок обжалования решений об отказе в иммиграции;
- упрощение получения разрешения на иммиграцию для членов семей иностранцев, погибших во время службы в Вооруженных Силах, Национальной гвардии или Государственной специальной службе транспорта.
Почему это важно
Отмечается, что эти изменения уменьшают бюрократию и гарантируют больше правовых возможностей для тех, кто стоит бок о бок с украинцами.
Не на часібуло!
І то тільки із 2026....((((