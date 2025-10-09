Уряд спростив оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які захищають Україну

Уряд ухвалив зміни до порядку оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони або надають допомогу українським військовим, а також членів їхніх родин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зазначається, що Постанова Кабінету Міністрів розроблена МВС. Зміни набудуть чинності із 16 січня 2026 року - одночасно з набуттям чинності Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України.

Про що йдеться

Так, документ передбачає:

право на отримання тимчасової посвідки на проживання для іноземців та осіб без громадянства, які щонайменше шість місяців допомагали підрозділам Сил оборони у зонах бойових дій;

можливість продовження строку перебування в Україні навіть після завершення терміну дії паспортних документів;

скасування вимоги подавати медичні довідки та довідки про несудимість для визначених категорій осіб;

чіткий порядок оскарження рішень про відмову в імміграції;

спрощення отримання дозволу на імміграцію для членів сімей іноземців, які загинули під час служби в Збройних Силах, Національній гвардії чи Державній спеціальній службі транспорту.

Чому це важливо

Наголошується, що ці зміни зменшують бюрократію та гарантують більше правових можливостей для тих, хто стоїть пліч-о-пліч з українцями.