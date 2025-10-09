УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11521 відвідувач онлайн
Новини Іноземні добровольці в ЗСУ Іноземці в ЗСУ
260 1

Уряд спростив оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які захищають Україну

оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства

Уряд ухвалив зміни до порядку оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони або надають допомогу українським військовим, а також членів їхніх родин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зазначається, що Постанова Кабінету Міністрів розроблена МВС. Зміни набудуть чинності із 16 січня 2026 року - одночасно з набуттям чинності Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про що йдеться 

Так, документ передбачає:

  • право на отримання тимчасової посвідки на проживання для іноземців та осіб без громадянства, які щонайменше шість місяців допомагали підрозділам Сил оборони у зонах бойових дій;
  • можливість продовження строку перебування в Україні навіть після завершення терміну дії паспортних документів;
  • скасування вимоги подавати медичні довідки та довідки про несудимість для визначених категорій осіб;
  • чіткий порядок оскарження рішень про відмову в імміграції;
  • спрощення отримання дозволу на імміграцію для членів сімей іноземців, які загинули під час служби в Збройних Силах, Національній гвардії чи Державній спеціальній службі транспорту.

Також читайте: Україна спростила набуття громадянства для іноземних військових-добровольців

Чому це важливо

Наголошується, що ці зміни зменшують бюрократію та гарантують більше правових можливостей для тих, хто стоїть пліч-о-пліч з українцями.

Автор: 

документ (421) іноземець (404) МВС (3538)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не на часі було!
І то тільки із 2026....((((
показати весь коментар
09.10.2025 14:15 Відповісти
 
 