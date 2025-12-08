3 005 1
Ударные дроны НГУ "Тайфун" поразили технику и рашистов во время тумана. ВИДЕО
Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко поделился кадрами боевой работы подразделения беспилотных систем "Тайфун".
Как сообщает Цензор.НЕТ, он также добавляет, что даже в условиях тумана и плохой видимости украинские дронари не прекращают уничтожать российских захватчиков.
В частности, на кадрах зафиксировано уничтожение:
- 10 вражеских БПЛА
- 7 оккупантов
- 4 укрытий
- 2 бронемашин.
Также он добавил, что за прошедшую неделю по линии фронта бойцы НГУ ликвидировали:
- 28 единиц автомобильной техники
- 9 складов боекомплекта
- 7 единиц бронетехники
- 4 танка
- 3 РСЗО
Кроме того, нанесено поражение более чем по 70 укрытиям и местам скопления личного состава врага.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль