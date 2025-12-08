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Ударные дроны НГУ "Тайфун" поразили технику и рашистов во время тумана. ВИДЕО

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко поделился кадрами боевой работы подразделения беспилотных систем "Тайфун".

Как сообщает Цензор.НЕТ, он также добавляет, что даже в условиях тумана и плохой видимости украинские дронари не прекращают уничтожать российских захватчиков.

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В частности, на кадрах зафиксировано уничтожение:

  • 10 вражеских БПЛА
  • 7 оккупантов
  • 4 укрытий
  • 2 бронемашин.

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Также он добавил, что за прошедшую неделю по линии фронта бойцы НГУ ликвидировали:

  • 28 единиц автомобильной техники
  • 9 складов боекомплекта
  • 7 единиц бронетехники
  • 4 танка
  • 3 РСЗО

Кроме того, нанесено поражение более чем по 70 укрытиям и местам скопления личного состава врага.

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Автор: 

армия РФ (23105) танк (2370) уничтожение (10067) Национальная гвардия (2365) РСЗО (292) дроны (7413) Пивненко Александр (45)
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