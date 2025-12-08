Ударные дроны НГУ "Тайфун" поразили технику и рашистов во время тумана. ВИДЕО

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко поделился кадрами боевой работы подразделения беспилотных систем "Тайфун".

Как сообщает Цензор.НЕТ, он также добавляет, что даже в условиях тумана и плохой видимости украинские дронари не прекращают уничтожать российских захватчиков.

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В частности, на кадрах зафиксировано уничтожение:

10 вражеских БПЛА

7 оккупантов

4 укрытий

2 бронемашин.

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Также он добавил, что за прошедшую неделю по линии фронта бойцы НГУ ликвидировали:

28 единиц автомобильной техники

9 складов боекомплекта

7 единиц бронетехники

4 танка

3 РСЗО

Кроме того, нанесено поражение более чем по 70 укрытиям и местам скопления личного состава врага.

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