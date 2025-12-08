РУС
Штурмовая молоциклетная рота ВСУ
1 223 28

В каждой бригаде Нацгвардии создана стрелковая рота на мотоциклах, - Пивненко

Нацгвардія

В каждой бригаде Национальной гвардии создана стрелковая рота на мотоциклах.

Об этом рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы работаем над этим уже давно, не все так просто", - рассказал Пивненко.

Как пояснил командующий, все мотоциклы для НГУ поступают из Китая в разобранном виде в коробках, поэтому сначала нужно найти специалистов, которые готовы их собирать и обеспечить необходимое количество техники для войска.

"У нас при каждой бригаде создана рота, стрелковая рота на мотоциклах, это уже штатно введено", - отметил Пивненко.

Командующий добавил, что в учебных центрах НГУ также уже созданы курсы подготовки для военных, которых будут обучать управлять мотоциклами.

"Мы призвали туда специальных людей, которые являются чемпионами мира по мотокроссу, и они будут готовить наших военнослужащих в учебных центрах, если это нужно командирам", - сказал он.

мотоцикл (113) Национальная гвардия (2282) Пивненко Александр (30)
Топ комментарии
+16
Посміялись з кацапів на мотоциклах - самі створили таке ж.
Правда з балістикою, крилатими ракетами та ППО це чомусь не працює.
08.12.2025 18:04 Ответить
+10
Наступний крок на гольф-карах я так розумію
08.12.2025 18:03 Ответить
+9
Як пояснив командувач, усі мотоцикли для НГУ надходять з Китаю

Тобто ми самі ж і спонсоруємо союзника рф...
08.12.2025 18:05 Ответить
Наступний крок на гольф-карах я так розумію
08.12.2025 18:03 Ответить
Може і завод по виробництву мотоциклів відновимо? Все ж таки на трьохколісних мотоциклах БМВ краще стріляти кацапню!
08.12.2025 18:07 Ответить
Там уже немає шо відновлювати
08.12.2025 18:16 Ответить
Тоді хай це буде електричний велосипед, але кулемет має стояти!
08.12.2025 18:41 Ответить
Велосипеди теж китайські як все інше
08.12.2025 18:46 Ответить
як показав кацапський досвід, моцики це швидко, але для армії, для якої солдат - сміття.

ЗСУ має берегти Воїнів !

.
08.12.2025 18:15 Ответить
А в цей час керівництво держохорони закуповуе на 52млн. 15шт мінівенів мерседес люксової комплектаці німецької зборки для своїх членовозов і ***********. Який позор і коли вже ця ганьба у державі прекратітся гнать цього зрадника зеленського обосраной метлой . Бо все що погано для України йде від нього.
08.12.2025 18:36 Ответить
08.12.2025 18:04 Ответить
бо мотоцикл можна купити, а ракету ніхто не продасть. Самім потрібні.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:18 Ответить
08.12.2025 18:05 Ответить
Цк квіточки на фоні обсягів купівлі китайчатини цивільним населенням.
08.12.2025 18:07 Ответить
А шо тут дивного?? Де ще купляти?? Собі то ми скоро вже й трусів не пошиємо
08.12.2025 18:09 Ответить
То або хрестик треба зняти, або труси пошити.

Кожен другий ходить з телефоном, який вправно скидає інфу на китайські сервери.
Щасливі власники їздять на китайських авто, електроніка яких теж працює з китайськими серверами.
Навіть контроль китайського інвертора з телефона працює через китайський додаток та китайські сервери.

Прості (щоб не сказати примітивні) люди точно пам'ятають, чиїм васалом є Росія?
08.12.2025 18:25 Ответить
а є альтернативи? Ось наприклад плати з nRF52840 у китайців виробляються, і тому коштують копійки. Нащо мені купляти у перекупів?
08.12.2025 18:26 Ответить
Ну твій рівень інтелекту я вже мав змогу оцінити.

Купуй собі китайське і мрій про ядерну зброю та Світове домінування України.
08.12.2025 18:30 Ответить
Критерії оцінювання у тебе ідіотські, бо політичні.

Так де я можу купити плати nRF52840 не китайського виробництва? Покажи всій потужний інтелект.
08.12.2025 18:33 Ответить
Як і задньоприводні стурбованці купуючи газ у кацапів спонсорують пуйла
08.12.2025 18:07 Ответить
Тільки для логістики. Штурми, особливо в умовах, коли під ногами купа оптики - самогубство.
08.12.2025 18:05 Ответить
+💯 👍🏿!

та й наві
08.12.2025 18:17 Ответить
Бензин стрільці за свій рахунок будуть закуповувати чи щось зміниться?
08.12.2025 18:06 Ответить
Барабани ! Ось що реально потрібно !
( Хто пам"ятає ще ту історію з барабанами.)
08.12.2025 18:19 Ответить
Раніще кожен сільский хлопець розбирав-збирав дирчика, а тепер нема фахівців .
08.12.2025 18:22 Ответить
А крім мотоциклів, балістика, снаряди, тисяча дронів в добу є своє теж?
08.12.2025 18:28 Ответить
Та ладно! Це як у лаптеногих чмобіків?
08.12.2025 18:37 Ответить
Колись і у нас виробляли мотоцикли, але прийшли ехвективні власники і навіть їх закуповуємо в Китаї. Мдя...
08.12.2025 18:52 Ответить
Бррр,який прогрес! А що там з космічними військами? Веніславський свою пропозицію виконав? Вже в космосі,на супутнику Притули? Дайте і йому космічний мотоцикл.
08.12.2025 18:57 Ответить
 
 