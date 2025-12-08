В каждой бригаде Нацгвардии создана стрелковая рота на мотоциклах, - Пивненко
В каждой бригаде Национальной гвардии создана стрелковая рота на мотоциклах.
Об этом рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы работаем над этим уже давно, не все так просто", - рассказал Пивненко.
Как пояснил командующий, все мотоциклы для НГУ поступают из Китая в разобранном виде в коробках, поэтому сначала нужно найти специалистов, которые готовы их собирать и обеспечить необходимое количество техники для войска.
"У нас при каждой бригаде создана рота, стрелковая рота на мотоциклах, это уже штатно введено", - отметил Пивненко.
Командующий добавил, что в учебных центрах НГУ также уже созданы курсы подготовки для военных, которых будут обучать управлять мотоциклами.
"Мы призвали туда специальных людей, которые являются чемпионами мира по мотокроссу, и они будут готовить наших военнослужащих в учебных центрах, если это нужно командирам", - сказал он.
ЗСУ має берегти Воїнів !
.
Правда з балістикою, крилатими ракетами та ППО це чомусь не працює.
Тобто ми самі ж і спонсоруємо союзника рф...
Кожен другий ходить з телефоном, який вправно скидає інфу на китайські сервери.
Щасливі власники їздять на китайських авто, електроніка яких теж працює з китайськими серверами.
Навіть контроль китайського інвертора з телефона працює через китайський додаток та китайські сервери.
Прості (щоб не сказати примітивні) люди точно пам'ятають, чиїм васалом є Росія?
Купуй собі китайське і мрій про ядерну зброю та Світове домінування України.
Так де я можу купити плати nRF52840 не китайського виробництва? Покажи всій потужний інтелект.
та й наві
( Хто пам"ятає ще ту історію з барабанами.)