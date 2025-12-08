В каждой бригаде Нацгвардии создана стрелковая рота на мотоциклах, - Пивненко

В каждой бригаде Национальной гвардии создана стрелковая рота на мотоциклах.

Об этом рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы работаем над этим уже давно, не все так просто", - рассказал Пивненко.

Как пояснил командующий, все мотоциклы для НГУ поступают из Китая в разобранном виде в коробках, поэтому сначала нужно найти специалистов, которые готовы их собирать и обеспечить необходимое количество техники для войска.

"У нас при каждой бригаде создана рота, стрелковая рота на мотоциклах, это уже штатно введено", - отметил Пивненко.

Командующий добавил, что в учебных центрах НГУ также уже созданы курсы подготовки для военных, которых будут обучать управлять мотоциклами.

"Мы призвали туда специальных людей, которые являются чемпионами мира по мотокроссу, и они будут готовить наших военнослужащих в учебных центрах, если это нужно командирам", - сказал он.

