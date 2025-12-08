У кожній бригаді Нацгвардії створена стрілецька рота на мотоциклах, - Півненко
У кожній бригаді Національної гвардії створена стрілецька рота на мотоциклах.
Про це розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми працюємо вже давно над цим, не так все просто", - розповів Півненко.
Як пояснив командувач, усі мотоцикли для НГУ надходять з Китаю у розібраному вигляді в коробках, тому спершу потрібно знайти фахівців, які готові їх збирати та забезпечити необхідну кількість техніки для війська.
"У нас при кожній бригаді створена рота, стрілецька рота на мотоциклах, це вже штатно введено", - зазначив Півненко.
Командувач додав, що у навчальних центрах НГУ також вже створено курси підготовки для військових, яких навчатимуть керувати мотоциклами.
"Ми призвали там спеціальних людей, які чемпіони світу по мотокросу, і вони будуть готувати наших військовослужбовців у навчальних центрах, якщо це потрібно командирам", - сказав він.
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