Перша в ЗСУ штурмова мотоциклетна рота сформована у складі полку "Скала". ВIДЕО
У складі 425 окремого штурмового полку "Скала" з’явилася перша в Збройних силах України штурмова мотоциклетна рота.
Про це розповіли в самому 425 ОШП, інформує Цензор.НЕТ.
У "Скалі" показали тренування своїх бійців, під час якого ті відпрацьовували кермування мотоциклами та стрільбу в русі.
На відео вони пересуваються "роєм", сидячи по двоє на мотоциклі. Один водій, інший – стрілець.
"У результаті маємо сучасну "кавалерію", основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару", - додали у 425 ОШП.
Видання "Мілітарний" зазначає, що росіяни використовують мотоциклетні штурми уже протягом року. Також окупанти використовують інші транспортні засоби — багі, скутери й навіть самокати — для наступальних дій на позиції ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Розумно.
Кацапи роблять з нуля-ми тренуємо на них своїх дронарів.
А далі переймаємо найкраще з того що бачили і тренуємо свою "кавалерію".
За-те є роботи дрони під назвою "віслюк".)
використання легкої мобільної техніки в евних ситуаціях має сенс - в США роблять акцент на відкриті швидкісні баггі замість МРАПІВ
якось так
але під час атак чомусь мало використовуються димові завіси
.
І, якшо можна, особисте питання - Vik Tor #521724 випадково не ваш сусід?
Щодо мотоциклів - я не дуже розумію чого народ стібеться. Може є задачі, де мотоцикл має якісь переваги. Чому б і ні? Думаю військовим видніше.
стєбуться з мангалів тому що все що не роблять кацапи виходить надмірно і монстряче
наприклад, зробити цар-мангал рука в американця не піднялась би
- штурмова рота на самокатах;
- штурмова рота на милицях.
Чи це вже десь було...
6 червня 2012,
У Швейцарії розробили спеціальні велосипеди для армії.
Вибір припав на марку Condor, що прославилася виробництвом легендарного Velo-05, який випустили для швейцарської армії ще 1905 року.
японці під час Другої світової на велосипедах під час періода мусонів при повному бездоріжжі і переповнених річках пройшли весь Малакський півострів з півночі на схід і взяли Сінгапур.
на велосипеді японського солдата був карабін, БК і мішечок з рисом - ото й уся логісника
.
Знову доводиться підіймати питання полігонів у прифронтових областях - цього разу йдеться про Сумщину.
Не буду вдаватися в деталі, але вважаю ініціативи щодо розміщення тренувальних містечок у безпосередній близькості до кордону з ворогом - щонайменше злочинною недбалістю, а фактично - державною зрадою.
Якщо ситуацію в Дніпрі ще можна назвати провалом по контролю неба у відносно безпечному тилу, то тут маємо цинічну страту рекрутів.
Розвіддрони у цій місцині не новина, і чомусь нікого не засмутили факти близькості даної точки до кордону з ворогом, не кажучи вже про масове скупчення військових.
Можемо сказати напевне - у нас є бійці, які можуть збивати ці розвіддрони. Але немає нормального забезпечення. Поки нормального забезпечення не буде від держави - буде так. Та й знайти б ідіотів, які причетні до скупчення військових, аби привести до жорсткої відповідальності, але то вже за гранню фантастики.
Зустрічаються різні назви: Велосипедні команди, Військові велосипедисти, Велосипедні війська, Велосипедна піхота тощо. Самокатники з успіхом замінили формування кінної піхоти, беруть участь у конвоях, набігах, штурмах, артилерійській розвідці.На фронті при переміщенні на сухих, але поганих шляхах самокатники, залежно від їхньої підготовленості, рухаються зі швидкістю 8 кілометрів на годину, а окремі самокатники та дозори з них на коротких дистанціях розвивають до 20.
проходить пів року.
- ноу хау! Українські інженери розробили мега захист від дронів - решітку поверх танка!
- ахаха, росіяни дибіли, риють нори. Від ронівне спасає
проходить пів року.
- наша воїни молодці, придумали рити бокові заглиблення в окопах".
- ахаха, кацапи бігають від дронів. Помруть уставшимі )
пів року
- Інструкція як врятуватися від дрону. Рухайтесь, бігайте. Головне не зупинятися.
- ахаха, кацапи штурмують на мотоциклах. Це тому шо техніка закінчилась .
проходить пів року.
- ноу хау українських штурмовиків...