Перша в ЗСУ штурмова мотоциклетна рота сформована у складі полку "Скала". ВIДЕО

У складі 425 окремого штурмового полку "Скала" з’явилася перша в Збройних силах України штурмова мотоциклетна рота.

інформує Цензор.НЕТ.

У "Скалі" показали тренування своїх бійців, під час якого ті відпрацьовували кермування мотоциклами та стрільбу в русі.

На відео вони пересуваються "роєм", сидячи по двоє на мотоциклі. Один водій, інший – стрілець.

"У результаті маємо сучасну "кавалерію", основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару", - додали у 425 ОШП.

Видання "Мілітарний" зазначає, що росіяни використовують мотоциклетні штурми уже протягом року. Також окупанти використовують інші транспортні засоби — багі, скутери й навіть самокати — для наступальних дій на позиції ЗСУ.