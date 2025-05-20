УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9111 відвідувач онлайн
Новини Відео Штурмова мотоциклетна рота в ЗСУ
8 954 68

Перша в ЗСУ штурмова мотоциклетна рота сформована у складі полку "Скала". ВIДЕО

У складі 425 окремого штурмового полку "Скала" з’явилася перша в Збройних силах України штурмова мотоциклетна рота.

Про це розповіли в самому 425 ОШП, інформує Цензор.НЕТ.

У "Скалі" показали тренування своїх бійців, під час якого ті відпрацьовували кермування мотоциклами та стрільбу в русі.

На відео вони пересуваються "роєм", сидячи по двоє на мотоциклі. Один водій, інший – стрілець.

"У результаті маємо сучасну "кавалерію", основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару", - додали у 425 ОШП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку та подекуди перехопили тактичну ініціативу, - Сирський. ФОТО

Видання "Мілітарний" зазначає, що росіяни використовують мотоциклетні штурми уже протягом року. Також окупанти використовують інші транспортні засоби — багі, скутери й навіть самокати — для наступальних дій на позиції ЗСУ.

Автор: 

армія (3791) мотоцикл (98) ЗСУ (7863) 425-й окремий шткрмовий полк "Скала" (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Віслюків чекати?
показати весь коментар
20.05.2025 21:24 Відповісти
+28
Колись з кацапських мангалів сміюнькались...
показати весь коментар
20.05.2025 21:27 Відповісти
+22
Наступні кроки:
- штурмова рота на самокатах;
- штурмова рота на милицях.

Чи це вже десь було...
показати весь коментар
20.05.2025 21:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Віслюків чекати?
показати весь коментар
20.05.2025 21:24 Відповісти
Чудово.
Розумно.
Кацапи роблять з нуля-ми тренуємо на них своїх дронарів.
А далі переймаємо найкраще з того що бачили і тренуємо свою "кавалерію".
показати весь коментар
20.05.2025 21:26 Відповісти
навряд чи. В Україні менше ішаків і віслюків чим на рашці.
За-те є роботи дрони під назвою "віслюк".)
показати весь коментар
20.05.2025 21:27 Відповісти
Місяць тому в інтернеті була стаття, що в принципі віслюки корисні тварини, мають багато плюсів і українській армії треба їх використовувати
показати весь коментар
20.05.2025 21:39 Відповісти
В немецкой армии до сих пор есть мулы. Но только в горнострелковых частях в Альпах. На дамбаских терриконах они врядли пригодятся.
показати весь коментар
21.05.2025 04:22 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 11:59 Відповісти
Тобі смішно?Спробуй на горбі потягай провізію-бк-обладнання.Чи ти телемарафону передивився і думаєш що це все на 0 автівками-вертольотами-фурами завозять?
показати весь коментар
20.05.2025 22:44 Відповісти
у тебе Віслюк вже є - Оманський

використання легкої мобільної техніки в евних ситуаціях має сенс - в США роблять акцент на відкриті швидкісні баггі замість МРАПІВ
якось так

але під час атак чомусь мало використовуються димові завіси

.
показати весь коментар
20.05.2025 23:28 Відповісти
Про порівняльні експерименти між "баггі" та М113, я читав, ще будучи курсантом училища. "баггі" з штатним озброєнням М113, "пролітало" полігон за 13 хвилин. М113, для цього, потрібно було 30 хв.
показати весь коментар
21.05.2025 09:38 Відповісти
Твій батько віслюк що таке породив кращеб здрочив
показати весь коментар
20.05.2025 23:35 Відповісти
кому що, а сер гею, як ніхто не тикає, то подрочить хоче.
показати весь коментар
22.05.2025 23:06 Відповісти
Isolda peres та їх повно, вислюків, від ТЦК тікають та ховаються, думають рашисти їх "пощєдят".....
показати весь коментар
22.05.2025 16:27 Відповісти
Колись з кацапських мангалів сміюнькались...
показати весь коментар
20.05.2025 21:27 Відповісти
рф вже два роки масово виробляє дрони на оптоволокні, а наші тільки зараз почали перші зразки випробовувати..
показати весь коментар
20.05.2025 21:44 Відповісти
Ви займаєтеся дезинформацією. В Мадяра виробництво (точніше дообладнання) дронів на оптоволокні поставлено на поток декілька місяців тому.
І, якшо можна, особисте питання - Vik Tor #521724 випадково не ваш сусід?
показати весь коментар
20.05.2025 21:48 Відповісти
Це виробництво пройшло офіційну процедуру кодифікації у МОУ?
показати весь коментар
20.05.2025 22:05 Відповісти
ХЗ якшо чесно. Гугліть. Хоча мабудь ви праві. Якшо нема кода від МОУ, то кацапів воно не вбиває. Так, жужжить собі... А от як тільки кодифікували!
показати весь коментар
20.05.2025 22:09 Відповісти
Якщо немає коду то це кустарщина, яку купують за гроші волонтерів.А я вам написав те, що перші зразки які отримали код ось тільки зараз і на які можна витрачати бюджетні гривні.У кацапів поставлено на масове виробництво за державний кошт 2 роки тому. Ми відстали чи ні, як ви вважаєте?
показати весь коментар
20.05.2025 22:13 Відповісти
Щоб сказати відстали ми чи ні - треба володіти інформацією. Ви нею не володієте. Я - нажаль також. Зю-ваєнкори виють про засилля українських дронів і пишуть шо "малоє нєбо" просрано повністю. Ви кажете навпаки. Мадяр кодний тиждень вивалює масу відеодоказів вбитих кацапів і спаленої техніки. І каже, що дрони постачає держава. Ішні підрозділи теж виставляють дуже багато відеодоказів. Так шо ХЗ. "Завжди можна краще" (С) але і приводу для песимізму я не бачу.
показати весь коментар
20.05.2025 22:19 Відповісти
Якщо чесно я за все, що шкодить ворогу, але рф діє системно, у нас спочатку висміюють а потім повторюють за ними, коли бачать що це працює,але це нормально вчитися і у ворога,бо вони те саме роблять,все вивчають. Ми ж пишемо коментарі під статтею в якій про це мова.
показати весь коментар
20.05.2025 22:22 Відповісти
Ну так це нормально. Треба повторювати не все, а тільки ті методи, які показали свою ефективність. В України нема стільки техніки і зайвого особового складу, шоб проводити забагато експериментів.
Щодо мотоциклів - я не дуже розумію чого народ стібеться. Може є задачі, де мотоцикл має якісь переваги. Чому б і ні? Думаю військовим видніше.
показати весь коментар
20.05.2025 22:26 Відповісти
у Мадьяра своє виробництво дронів. Цивільне виробництво.
показати весь коментар
20.05.2025 23:37 Відповісти
Мадяр давным давно ******** оптоволокном.
показати весь коментар
21.05.2025 04:23 Відповісти
т.зв. "мангали" - протикумулятивні решітки, першими почали використовувати американці для МРАПів та Страйкерів в Афгані

стєбуться з мангалів тому що все що не роблять кацапи виходить надмірно і монстряче
наприклад, зробити цар-мангал рука в американця не піднялась би
показати весь коментар
20.05.2025 23:32 Відповісти
Трішки раніше. Перші мангали проти кумулятивних гранат від "Панцерфаустів" та "Панцершреків" наварювали ще в часи 2-ї Світової війни. Ось одна з тисяч фотографій радянських танків при штурмі Берліна.
показати весь коментар
21.05.2025 07:46 Відповісти
ПП Укусов , сміялися не з "мангалів" кацапських , сміялися з того що кацапи-деграданти нелюди вірили що "мангал" захищає від "Джавеліна".
показати весь коментар
22.05.2025 16:30 Відповісти
Наступні кроки:
- штурмова рота на самокатах;
- штурмова рота на милицях.

Чи це вже десь було...
показати весь коментар
20.05.2025 21:34 Відповісти
чому було ? воно й зараз є:

6 червня 2012,
У Швейцарії розробили спеціальні велосипеди для армії.
Вибір припав на марку Condor, що прославилася виробництвом легендарного Velo-05, який випустили для швейцарської армії ще 1905 року.

японці під час Другої світової на велосипедах під час періода мусонів при повному бездоріжжі і переповнених річках пройшли весь Малакський півострів з півночі на схід і взяли Сінгапур.
на велосипеді японського солдата був карабін, БК і мішечок з рисом - ото й уся логісника

.
показати весь коментар
20.05.2025 23:39 Відповісти
"Скала", хто ж ще.
показати весь коментар
20.05.2025 21:35 Відповісти
Що? Нещодавно ж з кацапських мотоциклетних штурмів сміялись...
показати весь коментар
20.05.2025 21:36 Відповісти
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Знову доводиться підіймати питання полігонів у прифронтових областях - цього разу йдеться про Сумщину.

Не буду вдаватися в деталі, але вважаю ініціативи щодо розміщення тренувальних містечок у безпосередній близькості до кордону з ворогом - щонайменше злочинною недбалістю, а фактично - державною зрадою.

Якщо ситуацію в Дніпрі ще можна назвати провалом по контролю неба у відносно безпечному тилу, то тут маємо цинічну страту рекрутів.
показати весь коментар
20.05.2025 21:39 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 21:41 Відповісти
росіяни публікують кадри удару балістики по Шосткинському району

Розвіддрони у цій місцині не новина, і чомусь нікого не засмутили факти близькості даної точки до кордону з ворогом, не кажучи вже про масове скупчення військових.

Можемо сказати напевне - у нас є бійці, які можуть збивати ці розвіддрони. Але немає нормального забезпечення. Поки нормального забезпечення не буде від держави - буде так. Та й знайти б ідіотів, які причетні до скупчення військових, аби привести до жорсткої відповідальності, але то вже за гранню фантастики.
показати весь коментар
20.05.2025 21:46 Відповісти
Але чи переможуть вони білоруську версію?

показати весь коментар
20.05.2025 21:47 Відповісти
Я дивлюся в білорусів якась тяга до великих коліс. Взяти хочаб Бєлаз... чи цей мопєд на стєроідах
показати весь коментар
20.05.2025 22:10 Відповісти
Чтобы 13" колесо проехало 1 км, ему нужно обернуться примерно 1000 раз, а 10" нужно примерно 1274 оборота сделать. Это только один момент при разнице в размере колёс.
показати весь коментар
21.05.2025 16:08 Відповісти
Ну все, тцк почнуть за мотоциклістами полювати
показати весь коментар
20.05.2025 21:47 Відповісти
Довоювались до мишей. Давно с вiслюкiв смiялись?
показати весь коментар
20.05.2025 21:48 Відповісти
Ну на самом деле мотоцикл в непосредственной близости от поля боя может в определенных случаях принести пользу. В принципе на нем несколько десятков килограммов можно отвезти. Проходимость его в сухую погоду достаточно высокая, не каждый автомобиль там пройдет. Опять же - цель маленькая, выделяющая мало тепла, достаточно маневренная и малозаметная. Его легко замаскировать, топлива потребляет опять же мало. Не нужно например если надо куда то съездить налегке - гонять автомобиль. Но нужно понимать как и зачем его применять. Точно не для штурмов. Ездить на мотоцикле по пересеченной местности достаточно сложно, нужен немалый опыт. Опять же в экипировке, опять же с пассажиром - все сильно усложняется. Грунтовки разбитые, с воронками - не самое простое место для езды на мотоцикле, если туда влетишь на скорости - травмы неизбежны. Ну и про стрельбу с ходу наверное говорить не стоит, когда мотоцикл трясется и подпрыгивает - попасть можно только в сторону света.
показати весь коментар
20.05.2025 22:08 Відповісти
Интересно сравнить с кавалеристами - они же на скаку как-то стреляли.
показати весь коментар
20.05.2025 22:33 Відповісти
Стреляли конечно. Или в упор - или в направлении. А с развитием современного автоматического оружия тебе просто никто не даст подъехать в упор и стрелять. Мотоцикл который остановился, и на котором сидят двое солдат - это очень простая мишень. Можно увидеть как двигаются наши штурмовики, например 3 штурмовая. Никому не приходит в голову бежать на укрепления врага, поливая от бедра. В плане штурмов кацапы нашли тактику, но это тактика камикадзе. Выезжает 100, доезжает 10. Отправляют вторую сотню. В итоге их уже 20.
показати весь коментар
20.05.2025 22:38 Відповісти
Увы, имея десятки миллионов потенциальных мобиков, можно пожертвовать 90%, чтобы оставшийся миллион дошел до Чопа.
показати весь коментар
20.05.2025 23:07 Відповісти
В кино в основном.
показати весь коментар
21.05.2025 16:12 Відповісти
Кацапня ещё неплохо на багги ганяют и квадроциклах. Там есть предприятия что давно такое делали. У нас нет. Та же картина и по мотоциклам. База производства давняя. Чуть смешно, но сработало. И опыт немцев во второй мировой припомним. Только делать где, с чего и кому?
показати весь коментар
20.05.2025 23:51 Відповісти
А чому бутусов знову не сміється ?
показати весь коментар
20.05.2025 22:01 Відповісти
Буквально недавно с кацапов ржали что те на мопедах штурмуют наши окопы) А ведь случилась самая хреновая штука которая могла произойти в этой войне. Кацапы таки втянули нас в тактику мясных штурмов, которые мы себе позволить не можем. Мы сейчас с ними состязается в категории где у нас нет шансов вообще. И уже пофиг сколько там у них танков осталось или сколько у кого снарядов или беспилотников. Все свелось к том, кто сколько человеколюдей посадит на мопеды и отправит в мясной штурм. Печально все это.
показати весь коментар
20.05.2025 22:07 Відповісти
Головне, щоб полицаїв на трасі не зустріти - щоб за перевищення швидкості не штрафанули)))
показати весь коментар
20.05.2025 22:12 Відповісти
Я ще рік тому гайсав по позиціях на знайденому в пустій оселі і відремонтованому мопеді. Буває, швидкість вирішує все. Та й багато хлопців покупляли тоді мотоцикли.
показати весь коментар
20.05.2025 22:13 Відповісти
все потрібно використовувати з розумом, пам'ятаєте як лінії суровікіна висміювали поки не довелося їх штурмувати..
показати весь коментар
20.05.2025 22:27 Відповісти
Всё это конешно хорошо. Но не мешало бы посмотреть этим изобретателям (не сарказма ради) фильмы Безумный Макс и Терминатор. Там пассажир (стрелок) смотрит в обратную сторону. Они забыли про дроны. Ну а мины, это проблема в любом случае
показати весь коментар
20.05.2025 22:15 Відповісти
А так же ж весело було ржати над тупими кацапами, які вже більше року ходять в атаку на мотоциклах. А до цього весело було ржати над дронами на дротах.
показати весь коментар
20.05.2025 22:29 Відповісти
Так, вчитись треба й у ворога, але мотоцикли у 21 столітті?
показати весь коментар
20.05.2025 22:30 Відповісти
Самокатники - військовослужбовці нових велосипедних («самокатних») формувань ЗСУ.
Зустрічаються різні назви: Велосипедні команди, Військові велосипедисти, Велосипедні війська, Велосипедна піхота тощо. Самокатники з успіхом замінили формування кінної піхоти, беруть участь у конвоях, набігах, штурмах, артилерійській розвідці.На фронті при переміщенні на сухих, але поганих шляхах самокатники, залежно від їхньої підготовленості, рухаються зі швидкістю 8 кілометрів на годину, а окремі самокатники та дозори з них на коротких дистанціях розвивають до 20.
показати весь коментар
20.05.2025 22:42 Відповісти
Технічний прогрес на цьому не зупиниться - наступний етап ))):

показати весь коментар
20.05.2025 22:59 Відповісти
Бо насправді це не смішно і кацапи в цьому ефективні
показати весь коментар
21.05.2025 06:10 Відповісти
- ахахаа, росіяни дибіли, танки з мангалами, ой дібіли!
проходить пів року.
- ноу хау! Українські інженери розробили мега захист від дронів - решітку поверх танка!

- ахаха, росіяни дибіли, риють нори. Від ронівне спасає
проходить пів року.
- наша воїни молодці, придумали рити бокові заглиблення в окопах".

- ахаха, кацапи бігають від дронів. Помруть уставшимі )
пів року
- Інструкція як врятуватися від дрону. Рухайтесь, бігайте. Головне не зупинятися.

- ахаха, кацапи штурмують на мотоциклах. Це тому шо техніка закінчилась .
проходить пів року.
- ноу хау українських штурмовиків...
показати весь коментар
21.05.2025 08:17 Відповісти
Испоконвечное - наши разведчики, вражеские шпионы
показати весь коментар
21.05.2025 16:34 Відповісти
А ми ржали з москалів і їхніх мотоциклів , скоро пересядем на коней і ослів а там недалеко до махновської тачанки .
показати весь коментар
21.05.2025 09:00 Відповісти
Навіщо це показувати,навіщо відкривати інформацію про підрозділ,про їх тренування,щоби що?
показати весь коментар
21.05.2025 11:28 Відповісти
А если седока развернуть назад и дать ему пулемет - будет мототачанка!
показати весь коментар
21.05.2025 12:33 Відповісти
Штурмувати на мотоциклах несерйозно.Свого часу навіть у розвідбатах прибрали м-72, замінивши їх на бмп,брдм,бтр,брм
показати весь коментар
21.05.2025 13:08 Відповісти
Сміялися з кацапів, тепер самі скоро пересядемо на самокати і віслюків.
показати весь коментар
21.05.2025 21:09 Відповісти
 
 