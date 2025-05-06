Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку та подекуди перехопили тактичну ініціативу, - Сирський. ФОТО
Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни.
Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Однак, за його словами, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.
"425-й окремий штурмовий полк "Скала" - один із підрозділів, який ефективно застосовує тактику активної оборони та нищить загарбників.
Зусиллями "Скали" Україна вже не вперше відновлює контроль над захопленими ворогом територіями. Так було 2022 року в Ізюмі, під час Харківської наступальної операції, так було і цієї весни в районі селища Шевченко під Покровськом", - наголошує Сирський.
Під час робочої поїздки у війська він нагородив військовослужбовців 425-го полку почесними відзнаками головнокомандувача.
"Солдати, сержанти, офіцери, ви з честю виконуєте поставлені завдання. Україна вірить у вас, і на вас завжди можна покластися", - резюмував головнокомандувач.
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