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Новини Штурм РФ на Покровському напрямку Ситуація на Покровському напрямку
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Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку та подекуди перехопили тактичну ініціативу, - Сирський. ФОТО

Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни.

Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Однак, за його словами, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.

"425-й окремий штурмовий полк "Скала" - один із підрозділів, який ефективно застосовує тактику активної оборони та нищить загарбників.

Зусиллями "Скали" Україна вже не вперше відновлює контроль над захопленими ворогом територіями. Так було 2022 року в Ізюмі, під час Харківської наступальної операції, так було і цієї весни в районі селища Шевченко під Покровськом", - наголошує Сирський.

Під час робочої поїздки у війська він нагородив військовослужбовців 425-го полку почесними відзнаками головнокомандувача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відновили положення у Лисівці. Ворог просунувся на Бєлгородщині та біля 4 населених пунктів, - DeepState. КАРТИ

нагородження військових
нагородження військових

"Солдати, сержанти, офіцери, ви з честю виконуєте поставлені завдання. Україна вірить у вас, і на вас завжди можна покластися", - резюмував головнокомандувач.

Автор: 

Донецька область (8568) бойові дії (3880) Сирський Олександр (624) Покровськ (639) Покровський район (608) 425-й окремий шткрмовий полк "Скала" (1)


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Однако, за його словами...
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06.05.2025 09:18 Відповісти
Ура!!! Може відпустки розморозять, бо цуцики, яких в притулок хотів відвезти або виростуть, або усіх лисиця чи вовк перетягає…
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06.05.2025 09:57 Відповісти
А шо, яякось "заморозили" відпустки?!!!
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06.05.2025 11:27 Відповісти
А чого тут нема нікого, не та тема?
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06.05.2025 09:57 Відповісти
А шо, завжди повинні "всі" бути і серти в каментах?)
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06.05.2025 11:29 Відповісти
Сырок до кума в гости заехал? https://www.youtube.com/watch?v=NtPJGpqVlik
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06.05.2025 09:58 Відповісти
"Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку та подекуди перехопили тактичну ініціативу."

Але ворог просунувся на Білгородщині, біля Новоолександрівки, Котлярівки, Новосілки та Новодарівки. Ну то таке... (
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06.05.2025 10:24 Відповісти
Коментар написав - скинь донат 20-50-100 грн., допомога ЗСУ має бути безупинно.
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06.05.2025 10:50 Відповісти
Вилізло чмо кремлівське!!!
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06.05.2025 11:06 Відповісти
 
 