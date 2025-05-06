Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении и местами перехватили тактическую инициативу, - Сырский. ФОТО

Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны.

Об этом сообщил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Однако, по его словам, благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу.

"425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - одно из подразделений, которое эффективно применяет тактику активной обороны и уничтожает захватчиков.

Усилиями "Скалы" Украина уже не впервые восстанавливает контроль над захваченными врагом территориями. Так было в 2022 году в Изюме, во время Харьковской наступательной операции, так было и этой весной в районе поселка Шевченко под Покровском", - отмечает Сырский.

Во время рабочей поездки в войска он наградил военнослужащих 425-го полка почетными знаками отличия главнокомандующего.

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"Солдаты, сержанты, офицеры, вы с честью выполняете поставленные задачи. Украина верит в вас, и на вас всегда можно положиться", - резюмировал главнокомандующий.