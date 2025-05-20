РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10248 посетителей онлайн
Новости Видео Штурмовая молоциклетная рота ВСУ
8 954 68

Первая в ВСУ штурмовая мотоциклетная рота сформирована в составе полка "Скала". ВИДЕО

В составе 425 отдельного штурмового полка "Скала" появилась первая в Вооруженных силах Украины штурмовая мотоциклетная рота.

Об этом рассказали в самом 425-м ОШП, информирует Цензор.НЕТ.

В "Скале" показали тренировку своих бойцов, во время которой те отрабатывали вождение мотоциклов и стрельбу в движении.

На видео они передвигаются "роем", сидя по двое на мотоцикле. Один водитель, другой - стрелок.

"В результате имеем современную "кавалерию", основная задача которой - стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара", - добавили в 425-м ОШП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны остановили 40 штурмов на Покровском направлении, 4 боестолкновения продолжаются до сих пор, - Генштаб

Издание "Мілітарний" отмечает, что россияне используют мотоциклетные штурмы уже в течение года. Также оккупанты используют другие транспортные средства - баги, скутеры и даже самокаты - для наступательных действий на позиции ВСУ.

Автор: 

армия (8515) мотоцикл (92) ВСУ (6865) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
Віслюків чекати?
показать весь комментарий
20.05.2025 21:24 Ответить
+28
Колись з кацапських мангалів сміюнькались...
показать весь комментарий
20.05.2025 21:27 Ответить
+22
Наступні кроки:
- штурмова рота на самокатах;
- штурмова рота на милицях.

Чи це вже десь було...
показать весь комментарий
20.05.2025 21:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Віслюків чекати?
показать весь комментарий
20.05.2025 21:24 Ответить
Чудово.
Розумно.
Кацапи роблять з нуля-ми тренуємо на них своїх дронарів.
А далі переймаємо найкраще з того що бачили і тренуємо свою "кавалерію".
показать весь комментарий
20.05.2025 21:26 Ответить
навряд чи. В Україні менше ішаків і віслюків чим на рашці.
За-те є роботи дрони під назвою "віслюк".)
показать весь комментарий
20.05.2025 21:27 Ответить
Місяць тому в інтернеті була стаття, що в принципі віслюки корисні тварини, мають багато плюсів і українській армії треба їх використовувати
показать весь комментарий
20.05.2025 21:39 Ответить
В немецкой армии до сих пор есть мулы. Но только в горнострелковых частях в Альпах. На дамбаских терриконах они врядли пригодятся.
показать весь комментарий
21.05.2025 04:22 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2025 11:59 Ответить
Тобі смішно?Спробуй на горбі потягай провізію-бк-обладнання.Чи ти телемарафону передивився і думаєш що це все на 0 автівками-вертольотами-фурами завозять?
показать весь комментарий
20.05.2025 22:44 Ответить
у тебе Віслюк вже є - Оманський

використання легкої мобільної техніки в евних ситуаціях має сенс - в США роблять акцент на відкриті швидкісні баггі замість МРАПІВ
якось так

але під час атак чомусь мало використовуються димові завіси

.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:28 Ответить
Про порівняльні експерименти між "баггі" та М113, я читав, ще будучи курсантом училища. "баггі" з штатним озброєнням М113, "пролітало" полігон за 13 хвилин. М113, для цього, потрібно було 30 хв.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:38 Ответить
Твій батько віслюк що таке породив кращеб здрочив
показать весь комментарий
20.05.2025 23:35 Ответить
кому що, а сер гею, як ніхто не тикає, то подрочить хоче.
показать весь комментарий
22.05.2025 23:06 Ответить
Isolda peres та їх повно, вислюків, від ТЦК тікають та ховаються, думають рашисти їх "пощєдят".....
показать весь комментарий
22.05.2025 16:27 Ответить
Колись з кацапських мангалів сміюнькались...
показать весь комментарий
20.05.2025 21:27 Ответить
рф вже два роки масово виробляє дрони на оптоволокні, а наші тільки зараз почали перші зразки випробовувати..
показать весь комментарий
20.05.2025 21:44 Ответить
Ви займаєтеся дезинформацією. В Мадяра виробництво (точніше дообладнання) дронів на оптоволокні поставлено на поток декілька місяців тому.
І, якшо можна, особисте питання - Vik Tor #521724 випадково не ваш сусід?
показать весь комментарий
20.05.2025 21:48 Ответить
Це виробництво пройшло офіційну процедуру кодифікації у МОУ?
показать весь комментарий
20.05.2025 22:05 Ответить
ХЗ якшо чесно. Гугліть. Хоча мабудь ви праві. Якшо нема кода від МОУ, то кацапів воно не вбиває. Так, жужжить собі... А от як тільки кодифікували!
показать весь комментарий
20.05.2025 22:09 Ответить
Якщо немає коду то це кустарщина, яку купують за гроші волонтерів.А я вам написав те, що перші зразки які отримали код ось тільки зараз і на які можна витрачати бюджетні гривні.У кацапів поставлено на масове виробництво за державний кошт 2 роки тому. Ми відстали чи ні, як ви вважаєте?
показать весь комментарий
20.05.2025 22:13 Ответить
Щоб сказати відстали ми чи ні - треба володіти інформацією. Ви нею не володієте. Я - нажаль також. Зю-ваєнкори виють про засилля українських дронів і пишуть шо "малоє нєбо" просрано повністю. Ви кажете навпаки. Мадяр кодний тиждень вивалює масу відеодоказів вбитих кацапів і спаленої техніки. І каже, що дрони постачає держава. Ішні підрозділи теж виставляють дуже багато відеодоказів. Так шо ХЗ. "Завжди можна краще" (С) але і приводу для песимізму я не бачу.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:19 Ответить
Якщо чесно я за все, що шкодить ворогу, але рф діє системно, у нас спочатку висміюють а потім повторюють за ними, коли бачать що це працює,але це нормально вчитися і у ворога,бо вони те саме роблять,все вивчають. Ми ж пишемо коментарі під статтею в якій про це мова.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:22 Ответить
Ну так це нормально. Треба повторювати не все, а тільки ті методи, які показали свою ефективність. В України нема стільки техніки і зайвого особового складу, шоб проводити забагато експериментів.
Щодо мотоциклів - я не дуже розумію чого народ стібеться. Може є задачі, де мотоцикл має якісь переваги. Чому б і ні? Думаю військовим видніше.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:26 Ответить
у Мадьяра своє виробництво дронів. Цивільне виробництво.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:37 Ответить
Мадяр давным давно ******** оптоволокном.
показать весь комментарий
21.05.2025 04:23 Ответить
т.зв. "мангали" - протикумулятивні решітки, першими почали використовувати американці для МРАПів та Страйкерів в Афгані

стєбуться з мангалів тому що все що не роблять кацапи виходить надмірно і монстряче
наприклад, зробити цар-мангал рука в американця не піднялась би
показать весь комментарий
20.05.2025 23:32 Ответить
Трішки раніше. Перші мангали проти кумулятивних гранат від "Панцерфаустів" та "Панцершреків" наварювали ще в часи 2-ї Світової війни. Ось одна з тисяч фотографій радянських танків при штурмі Берліна.
показать весь комментарий
21.05.2025 07:46 Ответить
ПП Укусов , сміялися не з "мангалів" кацапських , сміялися з того що кацапи-деграданти нелюди вірили що "мангал" захищає від "Джавеліна".
показать весь комментарий
22.05.2025 16:30 Ответить
Наступні кроки:
- штурмова рота на самокатах;
- штурмова рота на милицях.

Чи це вже десь було...
показать весь комментарий
20.05.2025 21:34 Ответить
чому було ? воно й зараз є:

6 червня 2012,
У Швейцарії розробили спеціальні велосипеди для армії.
Вибір припав на марку Condor, що прославилася виробництвом легендарного Velo-05, який випустили для швейцарської армії ще 1905 року.

японці під час Другої світової на велосипедах під час періода мусонів при повному бездоріжжі і переповнених річках пройшли весь Малакський півострів з півночі на схід і взяли Сінгапур.
на велосипеді японського солдата був карабін, БК і мішечок з рисом - ото й уся логісника

.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:39 Ответить
"Скала", хто ж ще.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:35 Ответить
Що? Нещодавно ж з кацапських мотоциклетних штурмів сміялись...
показать весь комментарий
20.05.2025 21:36 Ответить
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Знову доводиться підіймати питання полігонів у прифронтових областях - цього разу йдеться про Сумщину.

Не буду вдаватися в деталі, але вважаю ініціативи щодо розміщення тренувальних містечок у безпосередній близькості до кордону з ворогом - щонайменше злочинною недбалістю, а фактично - державною зрадою.

Якщо ситуацію в Дніпрі ще можна назвати провалом по контролю неба у відносно безпечному тилу, то тут маємо цинічну страту рекрутів.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:39 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 21:41 Ответить
росіяни публікують кадри удару балістики по Шосткинському району

Розвіддрони у цій місцині не новина, і чомусь нікого не засмутили факти близькості даної точки до кордону з ворогом, не кажучи вже про масове скупчення військових.

Можемо сказати напевне - у нас є бійці, які можуть збивати ці розвіддрони. Але немає нормального забезпечення. Поки нормального забезпечення не буде від держави - буде так. Та й знайти б ідіотів, які причетні до скупчення військових, аби привести до жорсткої відповідальності, але то вже за гранню фантастики.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:46 Ответить
Але чи переможуть вони білоруську версію?

показать весь комментарий
20.05.2025 21:47 Ответить
Я дивлюся в білорусів якась тяга до великих коліс. Взяти хочаб Бєлаз... чи цей мопєд на стєроідах
показать весь комментарий
20.05.2025 22:10 Ответить
Чтобы 13" колесо проехало 1 км, ему нужно обернуться примерно 1000 раз, а 10" нужно примерно 1274 оборота сделать. Это только один момент при разнице в размере колёс.
показать весь комментарий
21.05.2025 16:08 Ответить
Ну все, тцк почнуть за мотоциклістами полювати
показать весь комментарий
20.05.2025 21:47 Ответить
Довоювались до мишей. Давно с вiслюкiв смiялись?
показать весь комментарий
20.05.2025 21:48 Ответить
Ну на самом деле мотоцикл в непосредственной близости от поля боя может в определенных случаях принести пользу. В принципе на нем несколько десятков килограммов можно отвезти. Проходимость его в сухую погоду достаточно высокая, не каждый автомобиль там пройдет. Опять же - цель маленькая, выделяющая мало тепла, достаточно маневренная и малозаметная. Его легко замаскировать, топлива потребляет опять же мало. Не нужно например если надо куда то съездить налегке - гонять автомобиль. Но нужно понимать как и зачем его применять. Точно не для штурмов. Ездить на мотоцикле по пересеченной местности достаточно сложно, нужен немалый опыт. Опять же в экипировке, опять же с пассажиром - все сильно усложняется. Грунтовки разбитые, с воронками - не самое простое место для езды на мотоцикле, если туда влетишь на скорости - травмы неизбежны. Ну и про стрельбу с ходу наверное говорить не стоит, когда мотоцикл трясется и подпрыгивает - попасть можно только в сторону света.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:08 Ответить
Интересно сравнить с кавалеристами - они же на скаку как-то стреляли.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:33 Ответить
Стреляли конечно. Или в упор - или в направлении. А с развитием современного автоматического оружия тебе просто никто не даст подъехать в упор и стрелять. Мотоцикл который остановился, и на котором сидят двое солдат - это очень простая мишень. Можно увидеть как двигаются наши штурмовики, например 3 штурмовая. Никому не приходит в голову бежать на укрепления врага, поливая от бедра. В плане штурмов кацапы нашли тактику, но это тактика камикадзе. Выезжает 100, доезжает 10. Отправляют вторую сотню. В итоге их уже 20.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:38 Ответить
Увы, имея десятки миллионов потенциальных мобиков, можно пожертвовать 90%, чтобы оставшийся миллион дошел до Чопа.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:07 Ответить
В кино в основном.
показать весь комментарий
21.05.2025 16:12 Ответить
Кацапня ещё неплохо на багги ганяют и квадроциклах. Там есть предприятия что давно такое делали. У нас нет. Та же картина и по мотоциклам. База производства давняя. Чуть смешно, но сработало. И опыт немцев во второй мировой припомним. Только делать где, с чего и кому?
показать весь комментарий
20.05.2025 23:51 Ответить
А чому бутусов знову не сміється ?
показать весь комментарий
20.05.2025 22:01 Ответить
Буквально недавно с кацапов ржали что те на мопедах штурмуют наши окопы) А ведь случилась самая хреновая штука которая могла произойти в этой войне. Кацапы таки втянули нас в тактику мясных штурмов, которые мы себе позволить не можем. Мы сейчас с ними состязается в категории где у нас нет шансов вообще. И уже пофиг сколько там у них танков осталось или сколько у кого снарядов или беспилотников. Все свелось к том, кто сколько человеколюдей посадит на мопеды и отправит в мясной штурм. Печально все это.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:07 Ответить
Головне, щоб полицаїв на трасі не зустріти - щоб за перевищення швидкості не штрафанули)))
показать весь комментарий
20.05.2025 22:12 Ответить
Я ще рік тому гайсав по позиціях на знайденому в пустій оселі і відремонтованому мопеді. Буває, швидкість вирішує все. Та й багато хлопців покупляли тоді мотоцикли.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:13 Ответить
все потрібно використовувати з розумом, пам'ятаєте як лінії суровікіна висміювали поки не довелося їх штурмувати..
показать весь комментарий
20.05.2025 22:27 Ответить
Всё это конешно хорошо. Но не мешало бы посмотреть этим изобретателям (не сарказма ради) фильмы Безумный Макс и Терминатор. Там пассажир (стрелок) смотрит в обратную сторону. Они забыли про дроны. Ну а мины, это проблема в любом случае
показать весь комментарий
20.05.2025 22:15 Ответить
А так же ж весело було ржати над тупими кацапами, які вже більше року ходять в атаку на мотоциклах. А до цього весело було ржати над дронами на дротах.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:29 Ответить
Так, вчитись треба й у ворога, але мотоцикли у 21 столітті?
показать весь комментарий
20.05.2025 22:30 Ответить
Самокатники - військовослужбовці нових велосипедних («самокатних») формувань ЗСУ.
Зустрічаються різні назви: Велосипедні команди, Військові велосипедисти, Велосипедні війська, Велосипедна піхота тощо. Самокатники з успіхом замінили формування кінної піхоти, беруть участь у конвоях, набігах, штурмах, артилерійській розвідці.На фронті при переміщенні на сухих, але поганих шляхах самокатники, залежно від їхньої підготовленості, рухаються зі швидкістю 8 кілометрів на годину, а окремі самокатники та дозори з них на коротких дистанціях розвивають до 20.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:42 Ответить
Технічний прогрес на цьому не зупиниться - наступний етап ))):

показать весь комментарий
20.05.2025 22:59 Ответить
Бо насправді це не смішно і кацапи в цьому ефективні
показать весь комментарий
21.05.2025 06:10 Ответить
- ахахаа, росіяни дибіли, танки з мангалами, ой дібіли!
проходить пів року.
- ноу хау! Українські інженери розробили мега захист від дронів - решітку поверх танка!

- ахаха, росіяни дибіли, риють нори. Від ронівне спасає
проходить пів року.
- наша воїни молодці, придумали рити бокові заглиблення в окопах".

- ахаха, кацапи бігають від дронів. Помруть уставшимі )
пів року
- Інструкція як врятуватися від дрону. Рухайтесь, бігайте. Головне не зупинятися.

- ахаха, кацапи штурмують на мотоциклах. Це тому шо техніка закінчилась .
проходить пів року.
- ноу хау українських штурмовиків...
показать весь комментарий
21.05.2025 08:17 Ответить
Испоконвечное - наши разведчики, вражеские шпионы
показать весь комментарий
21.05.2025 16:34 Ответить
А ми ржали з москалів і їхніх мотоциклів , скоро пересядем на коней і ослів а там недалеко до махновської тачанки .
показать весь комментарий
21.05.2025 09:00 Ответить
Навіщо це показувати,навіщо відкривати інформацію про підрозділ,про їх тренування,щоби що?
показать весь комментарий
21.05.2025 11:28 Ответить
А если седока развернуть назад и дать ему пулемет - будет мототачанка!
показать весь комментарий
21.05.2025 12:33 Ответить
Штурмувати на мотоциклах несерйозно.Свого часу навіть у розвідбатах прибрали м-72, замінивши їх на бмп,брдм,бтр,брм
показать весь комментарий
21.05.2025 13:08 Ответить
Сміялися з кацапів, тепер самі скоро пересядемо на самокати і віслюків.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:09 Ответить
 
 