Первая в ВСУ штурмовая мотоциклетная рота сформирована в составе полка "Скала". ВИДЕО

В составе 425 отдельного штурмового полка "Скала" появилась первая в Вооруженных силах Украины штурмовая мотоциклетная рота.

Об этом рассказали в самом 425-м ОШП, информирует Цензор.НЕТ.

В "Скале" показали тренировку своих бойцов, во время которой те отрабатывали вождение мотоциклов и стрельбу в движении.

На видео они передвигаются "роем", сидя по двое на мотоцикле. Один водитель, другой - стрелок.

"В результате имеем современную "кавалерию", основная задача которой - стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара", - добавили в 425-м ОШП.

Издание "Мілітарний" отмечает, что россияне используют мотоциклетные штурмы уже в течение года. Также оккупанты используют другие транспортные средства - баги, скутеры и даже самокаты - для наступательных действий на позиции ВСУ.